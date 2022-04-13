Челябинский депутат заявил в полицию на коллегу из-за драки

Депутат Металлургического совета Челябинска от «Справедливой России» Рашид Гарипов подал заявление в полицию на своего коллегу, депутата гордумы Владимира Корнева из-за драки с последующим возбуждением уголовного дела.

«Корнев был зачинщиком инцидента и после него также повел себя непорядочно. На мой взгляд, его действия подпадают под три статьи Уголовного Кодекса. Это ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), ст. 128.1 УК РФ (клевета) и ст. 213 УК РФ (хулиганство). Заявление было подано мной 12 апреля», – пояснил Ura.ru Гарипов.

По его словам, он готов был помириться с обидчиком, не вынося конфликт в публичную плоскость. Но Корнев первый обвинил коллегу в избиении и обратился в полицию, и тогда Гарипов также написал заявление, чтобы правоохранители разобрались в произошедшем.

«В отличие от Гарипова, я сам никакого заявления писал. Дело возбудили после того, как меня увезли в больницу на скорой, зафиксировали побои и сообщили в полицию – так положено по закону. Врачи сказали, что если бы удар пришелся чуть под иным углом, мои двое детей потеряли бы отца. Это было нападение на общественного лидера и единственное в Челябинской области нападение депутата на инвалида в моем лице», – заявил Корнев.

Инцидент, попавший на видео, произошел 29 марта после заседания совета. По словам Гарипова, который возглавляет районную ячейку «Справедливой России», где числится и Корнев, последний напал на него после сессии совета из-за просьбы не разговаривать по телефону во время заседания. Корнев, в свою очередь, заявил, что перед этим однопартиец избил его до потери сознания в другом кабинете, в связи с чем он обратился в полицию. Эту версию подвергли сомнению другие депутаты, предъявив еще одну видеозапись. После чего предложили Корневу принести извинения Гарипову и публично объясниться.

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