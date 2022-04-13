Лукашенко: Минск не напрягают расчеты в российских рублях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика рассчитывается за энергоносители в российских рублях и ее это устраивает.

Лукашенко заявил в рамках встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко, что «нас не напрягают российские рубли», передает РИА «Новости».

«Я давно требовал, чтобы мы переходили на расчеты в российских рублях. Не нужны нам доллары и евро. Но невозможно было проломить это. Пожалуйста, сегодня мы рассчитываемся за энергоносители и прочее в российских рублях. Нас это устраивает», – пояснил он.

Лукашенко также заявил, что они с президентом России Владимиром Путиным отстроят «единство двух независимых государств» и научат, как преодолевать санкции.

Отмечается, что главной темой переговоров Лукашенко с губернатором Приморского края является сотрудничество Белоруссии с этим регионом. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления взаимодействия, в частности, акцент будет сделан на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.

Планируется, что белорусский президент также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.

Ранее Лукашенко прокомментировал возможность включения Белоруссии в состав России.

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