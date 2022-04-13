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Лукашенко: Минск не напрягают расчеты в российских рублях
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика рассчитывается за энергоносители в российских рублях и ее это устраивает.
Лукашенко заявил в рамках встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко, что «нас не напрягают российские рубли», передает РИА «Новости».
«Я давно требовал, чтобы мы переходили на расчеты в российских рублях. Не нужны нам доллары и евро. Но невозможно было проломить это. Пожалуйста, сегодня мы рассчитываемся за энергоносители и прочее в российских рублях. Нас это устраивает», – пояснил он.
Лукашенко также заявил, что они с президентом России Владимиром Путиным отстроят «единство двух независимых государств» и научат, как преодолевать санкции.
Отмечается, что главной темой переговоров Лукашенко с губернатором Приморского края является сотрудничество Белоруссии с этим регионом. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления взаимодействия, в частности, акцент будет сделан на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.
Планируется, что белорусский президент также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.
Ранее Лукашенко прокомментировал возможность включения Белоруссии в состав России.
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WSJ: У европейцев мрачное настроение из-за последствий санкций против России
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Рост цен на топливо, гигантские счета за коммунальные услуги и подорожание продовольственных продуктов негативно отражается на настроении европейцев поддерживать антироссийские санкции, пишет The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, европейцы, в первую очередь, недовольны тем, что экономика стран из-за антироссийских санкций потеряла возможность восстановиться после пандемии. Например, цены на энергоносители в еврозоне в марте выросли на 12,5% по сравнению с февралем, а годом ранее они были на 44,7% ниже. Согласно опросам, 82% немцев, 79% итальянцев и 78% испанцев ожидают роста трат своих домохозяйств в ближайший год. При этом, по словам жителей Парижа, топливные расходы стали неуправляемыми, передает РИА «Новости».
Морена Коломби, работающая в косметической компании недалеко от Милана, заявила WSJ, что ее последний двухмесячный счет за отопление составил 1250 евро (эквивалентно более чем 100 тыс. рублей). За тот же период прошлого года ей приходилось платить 450 евро.
В последние три месяца 2021-го почасовая заработная плата в Евросоюзе была на 1,5% выше, чем годом ранее, а средний уровень инфляции составил 4,7% – все это привело к падению реальной заработной платы на 3,1%. В связи с этим авторы статьи задаются вопросом: насколько европейские избиратели готовы терпеть экономические издержки из-за затяжной конфронтации с Россией.
Как пишет издание, экономические трудности создают для Европы риск уйти «вправо», что подтверждают промежуточные результаты французской президентской гонки и рост популярности правых в Италии. «Во Франции кампания Ле Пен была сосредоточена на экономических последствиях растущей инфляции. Она проводила митинги в небольших сельских городках, обещая снизить налоги на топливо и другие предметы первой необходимости и дать предприятиям стимулы для повышения заработной платы. <...> Маттео Сальвини, лидер итальянской антимигрантской партии «Лига», также сосредоточился на налогах и экономике», – отмечается в материале.
Ранее глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил о бесполезности санкций против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит нефтяное эмбарго Европе, а также разбирала, кто победит во втором туре выборов во Франции, который станет классической схваткой телевизора с холодильником.
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Лукашенко: Запад мог нанести удар по России, если бы она опоздала со спецоперацией
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Если бы Россия начала военную операцию позднее, по ней нанесли бы «сокрушительный удар», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.
«Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть запоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, «сокрушительный удар» по соседним областям», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг.
Лукашенко отметил, что настолько опасных моментов во взаимоотношениях Белоруссии и России с Западом еще не было, но столкновения было не избежать, это был вопрос времени.
В феврале в Госдуме заявили, что президент Владимир Путин начал спецоперацию на Украине за сутки до того дня, когда должно было начаться вторжение украинской армии в республики Донбасса.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Байден подсчитал вклад России в рост инфляции в США
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Американский президент Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы на 70% был спровоцирован российской военной спецоперацией на Украине.
По версии Байдена, спецоперация России якобы «привела к росту цен на бензин и продовольствие во всем мире», передает ТАСС.
«Два крупнейших производителя зерна в мире – Китай, то есть Украина и Россия – не делают того, что они обычно делают, поэтому все [цены] выросли. Мы видели сегодняшние данные об инфляции – 70% роста цен в марте пришлось на вызванное [президентом РФ Владимиром] Путиным повышение цен на бензин», – выступил с утверждением глава американской администрации в ходе выступления в штате Айова на тему роста цен в США, призвав Конгресс «срочно решить эту проблему» с высокой инфляцией в Соединенных Штатах.
В своем выступлении Байден заявил, что делает все, что в его силах, издает указы для замедления роста цен в США. «По сути, мы уже добились прогресса с момента сбора данных о мартовской инфляции», – выразил мнение глава американской администрации.
Затем он в очередной раз высказал предположение о том, что российское руководство «рассчитывало на раскол в НАТО, раскол в Евросоюзе, раскол в мире». Коснувшись решения США, а также их союзников и партнеров направить на рынок 240 млн баррелей нефти в течение следующих шести месяцев, Байден выразил мнение, что «страны объединяются ради лишения Москвы «возможности использовать в качестве оружия свои энергоресурсы против американских семей, семей в Европе и по всему миру».
Кроме того, он упомянул о прекращении рядом юридических лиц деловой активности в РФ. «Посмотрите на количество крупных американских компаний, которые самостоятельно, не по моему настоянию, покинули Россию. их более 600, от Exxon до McDonald's», – выступил с утверждением глава администрации Соединенных Штатов.
По данным Минтруда США, годовая инфляция в марте 2022 года ускорилась до 8,5% против 7,9% в феврале. Это самое значительное увеличение данного показателя в стране в течение 12 месяцев с периода, завершившегося в декабре 1981 года.
Накануне стало известно, что американцы обвиняют Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.
Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире.
В марте глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. Ранее американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент России Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
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Лукашенко о санкциях Запада: Мы говорим им «досвидос»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск говорят странам Запада, которые ввели санкции, «досвидос». При этом президент Владимир Путин призвал тех, кто вводит санкции, одуматься и принять сбалансированные решения.
«Здравый смысл должен возобладать, я на это рассчитываю», – передает слова российского президента РИА «Новости».
Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов РФ, ЛНР и ДНР. ЕС заморозил активы нескольких банков России и 14 промышленных компаний.
Путин: Запад просчитался в отношении России
Запад не понимает, что сложности приводят только к сплочению российского народа, у них самих проблемы неизбежны, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.
«Они [западные страны] очень хотели, чтобы все, что происходит, отразилось на внутриполитических процессах в России. Они всегда просчитываются, не понимая, что в сложных условиях российский народ, русский народ всегда сплачивается. Они увидят это. А у них самих проблемы неизбежны», – цитирует ТАСС президента.
Путин отметил, что страны Запада «и нам хотят создать проблемы, и создают». «Да, в некоторых отраслях [экономики РФ] будет непросто, но мы справимся с этими сложностями», – отметил Путин.
Ранее Путин заявил, что санкционный «блицкриг» против России не удался.
Также президент отметил, что российская экономика обязательно приспособится к новой ситуации в условиях санкций, наша финансовая система и промышленность работают ритмично.
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В Белоруссии ввели ограничения на вывоз ряда продуктов
Правительство Белоруссии вводит ограничения на вывоз отдельных видов продовольствия из-за повышенного спроса в приграничных районах на бакалейные товары, сообщает пресс-служба Совета министров республики.
Теперь вывозить за пределы ЕАЭС можно муку (гречневую, пшеничную) – до 1 кг, отдельные виды круп (гречневую, рисовую, манную, овсяную, овсяные хлопья, пшено) – до 1 кг, сахар – до 1 кг, соль – до 1 кг, макаронные изделия – до 1 кг, масло растительное – до 1 л, консервы мясные, молочные и рыбные (за исключением консервов для детского питания) – до 3 банок, передает ТАСС.
При этом ограничение не касается товаров, приобретенных в магазинах беспошлинной торговли в пунктах пропуска через госграницу Белоруссии.
«Постановление принято в целях защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Республики Беларусь», – отмечается в сообщении.
Ранее Евросоюз прекратил пропуск российского и белорусского автотранспорта.
До этого США расширили ограничения на экспорт продукции в Россию и Белоруссию.
Лукашенко: Столкновение с Западом было вопросом времени
Настолько опасных моментов во взаимоотношениях Белоруссии и России с Западом еще не было, но столкновения было не избежать, это был вопрос времени, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный.
«В нашей современной истории столь опасных моментов во взаимоотношениях с Западом еще не было. Это острейшая, опаснейшая ситуация, в которой мы оказались, не возникла ниоткуда. И Вашингтон, и Брюссель годами планомерно шли именно к такой развязке. Сегодня совершенно очевидно, что столкновения, увы, было не избежать, более того, это просто было вопрос времени и места», – цитирует ТАСС Лукашенко.
По его словам, когда-то казалось, что холодная война закончена, и все будут жить в новом, цивилизованном мире. «Мы так думали, Запад так не думал. Не уничтожили они тогда нас, решили попробовать теперь», – отметил президент Белоруссии.
Белорусский лидер отметил, что правительства обеих стран подготовили меры по противодействию санкций: импортозамещение, перенастройка логистических цепочек и переход на новый механизм сотрудничества на внешнеэкономическом поле.
«Говорят, что мир уже никогда не будет прежним. Это правда. Тем, кто очень бы хотел вернуться назад, в комфортную для себя среду, можем сказать прямо: надо об этом забыть. Современный мир – жестокая борьба, столкновения цивилизационного масштаба», – заключил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск говорят странам Запада, которые ввели санкции, «досвидос». При этом президент Владимир Путин призвал тех, кто вводит санкции, одуматься и принять сбалансированные решения.
Лукашенко присказкой прокомментировал сроки появления белорусских строителей на Восточном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на вопрос, когда можно ожидать появления белорусских строителей на Восточном, сказал: «За нами не заржавеет». Он также поделился впечатлениями от космодрома, отметив, что есть ощущение, что никаких санкций нет.
«За нами не заржавеет», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.
«Владимир Владимирович рассказывает тут, вот вы говорите: санкции. А я смотрю, говорю: вот тут ощущение, санкций нет. Все свое. Все делаете вы тут своими руками. Чего мы тут паримся из-за этих санкций», – добавил Лукашенко.
Ранее во вторник президент Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области поручил обеспечить полет в космос представителей Белоруссии.
Лукашенко прокомментировал возможность включения Белоруссии в состав России
Главы России и Белоруссии «не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя разговоры о возможном включении Белоруссии в состав России.
«Вот якобы Беларусь включат в состав России. Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее президент республики заявил, что Белоруссия останется рядом с Россией в любой ситуации.
Напомним, США ввели санкции против 120 юридических лиц из России и Белоруссии. В конце марта главы МИД РФ и Белоруссии условились наращивать плотную координацию во внешней политике, включая противодействие санкционному давлению западных стран.
Кроме того, 12 марта президенты России и Белоруссии на переговорах в Москве концептуально согласовали взаимную поддержку в условиях санкций.
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Лукашенко счел «высочайшей степенью доверия» приглашение на Восточный
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Амурской области заявил, что посетить российский космодром Восточный является проявлением «высочайшей степени доверия» со стороны России.
«Если кому-то кажется, что это рядовой такой визит двух президентов, то, с точки зрения Белоруссии, это высочайшая степень доверия, ведь мы приехали на закрытый объект, куда вы никого не возите практически. Появление здесь президента другой страны, пусть родной, дружественной – это все равно проявление высочайшей степени доверия с вашей стороны, со стороны России», – передает его слова ТАСС.
Между тем Путин заявил, что государства успешно развивают двустороннее экономическое сотрудничество.
«Мы, безусловно, воспользуемся этим случаем, нашей встречей, для того, чтобы поговорить о дальнейшей совместной работе на всех направлениях, которые мы с вами определили, и для дальнейшего строительства Союзного государства», – указал он. Путин добавил, что в этой области еще «очень много чего предстоит сделать».
«Несмотря на так называемое внешнее давление, у нас отношения в сфере экономики развиваются успешно. Почти 40 млрд долларов оборот – 38 с лишним млрд [долларов]. Это очень хороший показатель», – заключил Путин.
Ранее Лукашенко на вопрос, когда можно ожидать появления белорусских строителей на Восточном, сказал: «За нами не заржавеет». Он также поделился впечатлениями от космодрома, отметив, что есть ощущение, что никаких санкций нет.
Путин: Экономика России неизбежно приспособится к новой ситуации
Российская экономика обязательно приспособится к новой ситуации в условиях санкций, наша финансовая система и промышленность работают ритмично, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Александром Лукашенко на космодроме Восточный.
«Наша финансовая система, промышленность работают ритмично. Конечно, есть проблемы. Иначе ставка не выросла бы до 20%. Но ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки. Это соответствует тем макроэкономическим параметрам, которые сложились», – приводит RT слова президента.
По его словам, российская экономика и финансовая система достаточно прочно стоят на ногах. «Думаю, что этот тренд на сохранение макроэкономических показателей, спокойная, ритмичная, профессиональная работа экономического блока, даст о себе знать в ближайшее время», – отметил Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия не будет изолирована, в современном мире страну нельзя жестко изолировать.
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Путин: Попытки изоляции Москвы и Минска от глобальной экономики абсолютно бесполезны
Россия и Белоруссия должны углублять интеграцию в рамках Союзного Государства в условиях санкционной войны, Москва и Минск будут вместе противостоять попыткам изолировать их от глобальной экономики, заявил российский лидер Владимир Путин по итогам пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме Восточный.
«Убежден, в нынешней ситуации, когда западные страны развязали против России и Белоруссии тотальную санкционную войну, важно углублять нашу интеграцию в рамках Союзного государства, и мы в этом с Александром Григорьевичем солидарны. Будем и далее сообща противостоять любым попыткам затормозить развитие наших стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики», – сказал Путин, передает его слова РИА «Новости».
Он отметил, что попытки изоляции России и Белоруссии абсолютно бесполезны. Отмечалось, что Москва и Минск выполнили уже более трети намеченных до конца 2023 года интеграционных планов.
Напомним, в конце 2021 года Россия и Белоруссия утвердили 28 отраслевых программ по интеграции. Реализовать их планируют до конца 2023 года.
Лукашенко: Белоруссия всегда будет рядом с Россией
Белоруссия останется рядом с Россией в любой ситуации, заявил президент республики Александр Лукашенко на переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным на площадке космодрома Восточный в Амурской области.
«Вы на белорусов можете рассчитывать. Знайте, что при любой ситуации, которая бы ни складывалась, Вы в этом убеждены, и россияне должны быть убеждены, мы всегда будем рядом, как бы ни складывалась обстановка», – передает его слова ТАСС.
«Дальний Восток – далекий, но нашенский. Мы, в отличие от нынешних республик, сохранили это единство и полны решимости упрочить это», – добавил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии заявил, что посетить российский космодром Восточный является проявлением «высочайшей степени доверия» со стороны России.
Рогозин: Белоруссия представит 20 кандидатов на полет в космос
Белорусская сторона до 15 июня должна отобрать как минимум 20 кандидатов для отбора в отряд космонавтов, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Мы договорились, что 15 июня белорусская сторона представит не менее двух десятков кандидатов для отбора в отряд космонавтов. Это будут молодые мужчины, молодые женщины, кто-то из них будет военным летчиком, кто-то гражданским пилотом, кто-то будет просто ученым», – пояснил Рогозин, передает ТАСС.
По его словам, из них будут отобраны двое (основной и дублер). «Мы постараемся их быстро подготовить, чтобы осенью 2023 года белорусский космонавт или космонавтка осуществили свой первый полет», – добавил он.
Во вторник президент Владимир Путин дал поручение Роскосмосу организовать полет в космос на российском корабле представителей Белоруссии.
Также он заявил, что первый полет на орбиту белорусского космонавта может быть организован уже в следующем году.
Лукашенко пошутил о желании полететь в космос
Есть желание полететь в космос, но есть другая кандидатура, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос, хотел бы он попробовать себя в роли космонавта.
«Раньше думал, что «старший брат» может меня отправить (в космос – прим. ВЗГЛЯД) и назад не вернуть. Сейчас уже я так не думаю. Так что хотел бы, но лично у меня есть, кого отправить. Подумаю над этим вопросом», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
Ранее президент Владимир Путин дал поручение Роскосмосу организовать полет в космос на российском корабле представителей Белоруссии.
Также он заявил, что первый полет на орбиту белорусского космонавта может быть организован уже в следующем году.