Лукашенко прокомментировал возможность включения Белоруссии в состав России

Путин: Спецоперация на Украине идет по плану

Специальная военная операция России на Украине идет по плану, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области.

«Ход специальной военной операции идет по плану», – приводит его слова ТАСС.

«Я часто слышу вопросы, а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями», – подчеркнул глава государства.

По его словам, задача России – достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. «И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом», – сказал Путин.

Он добавил, что «действия в определенных регионах Украины были связаны только с тем, чтобы сковать силы, нанести удар и разрушить военную инфраструктуру».

«Я смотрю внимательно за дискуссией в обществе, мы ничего не должны закрывать от общественности. Должны освещать эту боевую работу объективно», – заявил президент.

«Прежде всего, хотел бы выразить слова благодарности российским солдатам и офицерам, воинам России за тот героизм, мужество, которые они проявляют в деле служения нашему Отечеству. Выполняя сложные, опасные задачи в Донбассе и на Украине, наши военнослужащие защищают интересы России, защищают Россию», – подчеркнул глава государства.

«Я до начала операции говорил, что столкновение с теми силами, которые с детства воспитывались Западом на Украине, столкновение с крайними националистами, неонацистами на Украине неизбежно, это только вопрос времени. Они готовятся и ждут своего часа. А мы, как я тогда говорил, не позволим им этого сделать. В этом логика наших действий», – сказал Путин.



Ранее президент заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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