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13 апреля, среда | Последнее обновление — 10:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны заявило о сдаче в плен 1026 украинских морпехов в Мариуполе
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Лукашенко прокомментировал возможность включения Белоруссии в состав России
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Главы России и Белоруссии «не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя разговоры о возможном включении Белоруссии в состав России.
«Вот якобы Беларусь включат в состав России. Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее президент республики заявил, что Белоруссия останется рядом с Россией в любой ситуации.
Напомним, США ввели санкции против 120 юридических лиц из России и Белоруссии. В конце марта главы МИД РФ и Белоруссии условились наращивать плотную координацию во внешней политике, включая противодействие санкционному давлению западных стран.
Кроме того, 12 марта президенты России и Белоруссии на переговорах в Москве концептуально согласовали взаимную поддержку в условиях санкций.
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Путин: Спецоперация на Украине идет по плану
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Специальная военная операция России на Украине идет по плану, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области.
«Ход специальной военной операции идет по плану», – приводит его слова ТАСС.
«Я часто слышу вопросы, а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями», – подчеркнул глава государства.
По его словам, задача России – достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. «И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом», – сказал Путин.
Он добавил, что «действия в определенных регионах Украины были связаны только с тем, чтобы сковать силы, нанести удар и разрушить военную инфраструктуру».
«Я смотрю внимательно за дискуссией в обществе, мы ничего не должны закрывать от общественности. Должны освещать эту боевую работу объективно», – заявил президент.
«Прежде всего, хотел бы выразить слова благодарности российским солдатам и офицерам, воинам России за тот героизм, мужество, которые они проявляют в деле служения нашему Отечеству. Выполняя сложные, опасные задачи в Донбассе и на Украине, наши военнослужащие защищают интересы России, защищают Россию», – подчеркнул глава государства.
«Я до начала операции говорил, что столкновение с теми силами, которые с детства воспитывались Западом на Украине, столкновение с крайними националистами, неонацистами на Украине неизбежно, это только вопрос времени. Они готовятся и ждут своего часа. А мы, как я тогда говорил, не позволим им этого сделать. В этом логика наших действий», – сказал Путин.
Ранее президент заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Лукашенко: Запад мог нанести удар по России, если бы она опоздала со спецоперацией
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Если бы Россия начала военную операцию позднее, по ней нанесли бы «сокрушительный удар», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.
«Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть запоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, «сокрушительный удар» по соседним областям», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг.
Лукашенко отметил, что настолько опасных моментов во взаимоотношениях Белоруссии и России с Западом еще не было, но столкновения было не избежать, это был вопрос времени.
В феврале в Госдуме заявили, что президент Владимир Путин начал спецоперацию на Украине за сутки до того дня, когда должно было начаться вторжение украинской армии в республики Донбасса.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Путин: Переговоры с Киевом вернулись в тупиковую ситуацию
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Киев, отойдя от достигнутых на переговорах России и Украины в Стамбуле договоренностей, вернул этот процесс в тупиковую ситуацию, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Вышли на определенный уровень договоренностей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины, а украинская сторона выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности, не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса. Затем, как вы видели, последовали наши действия по созданию условий для продолжения договорного процесса. Вместо этого мы столкнулись с провокацией в Буче, и, что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле», – цитирует его ТАСС.
Путин подчеркнул, что теперь уже требования безопасности – это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. «То есть опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию», – отметил он.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что Россия готова прекратить специальную военную операцию на Украине, если президент Владимир Зеленский согласится на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия.
Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН, а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
Лукашенко о санкциях Запада: Мы говорим им «досвидос»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск говорят странам Запада, которые ввели санкции, «досвидос». При этом президент Владимир Путин призвал тех, кто вводит санкции, одуматься и принять сбалансированные решения.
«Здравый смысл должен возобладать, я на это рассчитываю», – передает слова российского президента РИА «Новости».
Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов РФ, ЛНР и ДНР. ЕС заморозил активы нескольких банков России и 14 промышленных компаний.
В Херсоне на Аллее Славы зажгли Вечный огонь
В освобожденном городе Херсоне на Аллее Славы Героев Великой Отечественной войны зажгли Вечный огонь.
Об этом передает RT в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что флаги России подняли над зданием администрации города Херсона и административным строением напротив, а на площади убрали портреты «небесной сотни».
Минобороны: ПВО России сбили два украинских беспилотника под Николаевом
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Российские комплексы ПВО сбили два украинских беспилотника в Николаевской области на юге Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населенными пунктами Очаков и Николаев», – цитирует его РИА «Новости».
Конашенков добавил, что оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила за день 38 военных объектов Украины.«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также восемь районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области», – отметил он, передает ТАСС.
Ранее Конашенков сообщил, что средства противовоздушной обороны ВКС России сбили в воздухе два украинских беспилотника в районе Бердянска и Мелитополя, всего за время операции уничтожены 443 беспилотника и 130 самолетов.
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Песков: Фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять в связи с большим количеством фейков.
«По Медведчуку – я видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности», – приводит его слова ТАСС.
Песков считает, что сейчас было бы неправильно что-то говорить на эту тему без каких-либо подтверждений. «Все-таки такое количество фейков сейчас идет из Украины, и такое количество фейков – профессионально или непрофессионально – генерится на Украине с помощью различных помощников из международных пиар-агентств в том числе, что брать сразу это за истину в первой инстанции было бы неверно», – добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
В Белоруссии ввели ограничения на вывоз ряда продуктов
Правительство Белоруссии вводит ограничения на вывоз отдельных видов продовольствия из-за повышенного спроса в приграничных районах на бакалейные товары, сообщает пресс-служба Совета министров республики.
Теперь вывозить за пределы ЕАЭС можно муку (гречневую, пшеничную) – до 1 кг, отдельные виды круп (гречневую, рисовую, манную, овсяную, овсяные хлопья, пшено) – до 1 кг, сахар – до 1 кг, соль – до 1 кг, макаронные изделия – до 1 кг, масло растительное – до 1 л, консервы мясные, молочные и рыбные (за исключением консервов для детского питания) – до 3 банок, передает ТАСС.
При этом ограничение не касается товаров, приобретенных в магазинах беспошлинной торговли в пунктах пропуска через госграницу Белоруссии.
«Постановление принято в целях защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Республики Беларусь», – отмечается в сообщении.
Ранее Евросоюз прекратил пропуск российского и белорусского автотранспорта.
До этого США расширили ограничения на экспорт продукции в Россию и Белоруссию.
Путин: Все двери и окна для России никому захлопнуть не удастся
Сотрудничая с высокотехнологичными странами, Россия «подсела» на чужие технологии и перестала развивать свои компетенции, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве с высокотехнологичными экономиками. Но в чем проблема? В ходе этого сотрудничества мы «подсели» на чужие технологии и чужие высокотехнологичные продукты, перестали развивать свои компетенции и свои инженерные школы на определенных направлениях. А в рамках системы, которая сложилась и до сих пор еще действует в мировой экономике, оказывается, возможны действия и шаги вне правил, о которых публично говорят», – цитирует его ТАСС.
Он признал, что «сложности неизбежны, но есть и открывающееся окно возможностей». «Оно заключается в том, что мы вынуждены будем развивать свои компетенции, свою науку, и на этой базе двигаться вперед, конечно, имея в виду и достижения стран. Все двери и все окна никому захлопнуть не удастся», – заявил Путин.
В качестве примера глава государства привел реализацию проекта отечественного самолета МС-21. «Как только мы с этим высокотехнологичным продуктом продвинулись вперед, причем самостоятельно, сразу же – шлеп! – и закрыли нам композитные материалы. Без всяких оснований, только чтобы затормозить, и чтобы наш продукт не вышел быстрее «Боинга» на рынок. Вот и все правила», – констатировал президент.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что самолет МС-21 будет производиться полностью из российских комплектующих уже через два-три года.
Лукашенко: Столкновение с Западом было вопросом времени
Настолько опасных моментов во взаимоотношениях Белоруссии и России с Западом еще не было, но столкновения было не избежать, это был вопрос времени, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный.
«В нашей современной истории столь опасных моментов во взаимоотношениях с Западом еще не было. Это острейшая, опаснейшая ситуация, в которой мы оказались, не возникла ниоткуда. И Вашингтон, и Брюссель годами планомерно шли именно к такой развязке. Сегодня совершенно очевидно, что столкновения, увы, было не избежать, более того, это просто было вопрос времени и места», – цитирует ТАСС Лукашенко.
По его словам, когда-то казалось, что холодная война закончена, и все будут жить в новом, цивилизованном мире. «Мы так думали, Запад так не думал. Не уничтожили они тогда нас, решили попробовать теперь», – отметил президент Белоруссии.
Белорусский лидер отметил, что правительства обеих стран подготовили меры по противодействию санкций: импортозамещение, перенастройка логистических цепочек и переход на новый механизм сотрудничества на внешнеэкономическом поле.
«Говорят, что мир уже никогда не будет прежним. Это правда. Тем, кто очень бы хотел вернуться назад, в комфортную для себя среду, можем сказать прямо: надо об этом забыть. Современный мир – жестокая борьба, столкновения цивилизационного масштаба», – заключил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск говорят странам Запада, которые ввели санкции, «досвидос». При этом президент Владимир Путин призвал тех, кто вводит санкции, одуматься и принять сбалансированные решения.
Лукашенко присказкой прокомментировал сроки появления белорусских строителей на Восточном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на вопрос, когда можно ожидать появления белорусских строителей на Восточном, сказал: «За нами не заржавеет». Он также поделился впечатлениями от космодрома, отметив, что есть ощущение, что никаких санкций нет.
«За нами не заржавеет», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.
«Владимир Владимирович рассказывает тут, вот вы говорите: санкции. А я смотрю, говорю: вот тут ощущение, санкций нет. Все свое. Все делаете вы тут своими руками. Чего мы тут паримся из-за этих санкций», – добавил Лукашенко.
Ранее во вторник президент Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области поручил обеспечить полет в космос представителей Белоруссии.
Российские журналисты попали под обстрел ВСУ под Луганском
Журналисты из России и Луганской народной республики (ЛНР) попали под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке городского типа Фрунзе, сообщили в Народной милиции ЛНР.
«Во время фиксации последствий обстрела со стороны ВСУ в поселке Фрунзе под артиллерийский обстрел попала группа журналистов», – приводит заявление ведомства ТАСС со ссылкой на Луганскинформцентр.
Ранее сообщалось, что группа российских журналистов попала под огонь украинских РСЗО «Град» во время съемок репортажа на освобожденной от ВСУ территории на юге ДНР в поселке Пищевик (около 20 километров от Мариуполя).
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Лукашенко счел «высочайшей степенью доверия» приглашение на Восточный
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Амурской области заявил, что посетить российский космодром Восточный является проявлением «высочайшей степени доверия» со стороны России.
«Если кому-то кажется, что это рядовой такой визит двух президентов, то, с точки зрения Белоруссии, это высочайшая степень доверия, ведь мы приехали на закрытый объект, куда вы никого не возите практически. Появление здесь президента другой страны, пусть родной, дружественной – это все равно проявление высочайшей степени доверия с вашей стороны, со стороны России», – передает его слова ТАСС.
Между тем Путин заявил, что государства успешно развивают двустороннее экономическое сотрудничество.
«Мы, безусловно, воспользуемся этим случаем, нашей встречей, для того, чтобы поговорить о дальнейшей совместной работе на всех направлениях, которые мы с вами определили, и для дальнейшего строительства Союзного государства», – указал он. Путин добавил, что в этой области еще «очень много чего предстоит сделать».
«Несмотря на так называемое внешнее давление, у нас отношения в сфере экономики развиваются успешно. Почти 40 млрд долларов оборот – 38 с лишним млрд [долларов]. Это очень хороший показатель», – заключил Путин.
Ранее Лукашенко на вопрос, когда можно ожидать появления белорусских строителей на Восточном, сказал: «За нами не заржавеет». Он также поделился впечатлениями от космодрома, отметив, что есть ощущение, что никаких санкций нет.
Лукашенко: Минск не напрягают расчеты в российских рублях
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика рассчитывается за энергоносители в российских рублях и ее это устраивает.
Лукашенко заявил в рамках встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко, что «нас не напрягают российские рубли», передает РИА «Новости».
«Я давно требовал, чтобы мы переходили на расчеты в российских рублях. Не нужны нам доллары и евро. Но невозможно было проломить это. Пожалуйста, сегодня мы рассчитываемся за энергоносители и прочее в российских рублях. Нас это устраивает», – пояснил он.
Лукашенко также заявил, что они с президентом России Владимиром Путиным отстроят «единство двух независимых государств» и научат, как преодолевать санкции.
Отмечается, что главной темой переговоров Лукашенко с губернатором Приморского края является сотрудничество Белоруссии с этим регионом. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления взаимодействия, в частности, акцент будет сделан на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.
Планируется, что белорусский президент также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.
Ранее Лукашенко прокомментировал возможность включения Белоруссии в состав России.
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Путин: Попытки изоляции Москвы и Минска от глобальной экономики абсолютно бесполезны
Россия и Белоруссия должны углублять интеграцию в рамках Союзного Государства в условиях санкционной войны, Москва и Минск будут вместе противостоять попыткам изолировать их от глобальной экономики, заявил российский лидер Владимир Путин по итогам пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме Восточный.
«Убежден, в нынешней ситуации, когда западные страны развязали против России и Белоруссии тотальную санкционную войну, важно углублять нашу интеграцию в рамках Союзного государства, и мы в этом с Александром Григорьевичем солидарны. Будем и далее сообща противостоять любым попыткам затормозить развитие наших стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики», – сказал Путин, передает его слова РИА «Новости».
Он отметил, что попытки изоляции России и Белоруссии абсолютно бесполезны. Отмечалось, что Москва и Минск выполнили уже более трети намеченных до конца 2023 года интеграционных планов.
Напомним, в конце 2021 года Россия и Белоруссия утвердили 28 отраслевых программ по интеграции. Реализовать их планируют до конца 2023 года.
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