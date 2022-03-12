Минск раскрыл достигнутые Путиным и Лукашенко в Москве договоренности

Путин: СССР в условиях санкций добивался колоссальных успехов

Президент России Владимир Путин заявил, что СССР жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов.

Путин отметил, что санкции – это время возможностей для укрепления своего экономического и технологического суверенитета. Вместе с тем он признал, что по экономике России наносится массированный удар, и есть «проблемы, связанные с событиями сегодняшнего дня, с известными ограничениями», передает ТАСС.

Президент указал, что «попытки ограничить наше развитие, сдержать его предпринимались всегда», однако сейчас они предпринимаются «в большем масштабе».

«Уверен, что мы пройдем через эти трудности и, наоборот, приобретем больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными», – сказал президент, передает РИА «Новости».

По его словам, «в конечном итоге это пойдет на пользу – так, как это было в предыдущие годы».

«Практика последних лет показала, что там, где «западники» ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на новом технологическом уровне. Это все работает, и мы, конечно, стали в этом смысле сильнее», – сказал российский лидер.

Путин согласился со словами Лукашенко о позитивной стороне санкций: «Здесь вы правы, это как раз – так и можно сказать – время возможностей для того, чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического и экономического суверенитета».

Президент Белоруссии заявил, что санкции «более масштабные, но мы уже к этому западному свинству привыкли».

«Это все нелегитимно, незаконно, в нарушение всех международных соглашений и договоров», – подчеркнул он.

Напомним, в пятницу проходит встреча Путина и Лукашенко в Кремле. Сообщалось, что лидеры планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления. На повестке дня также обстановка в регионе и на Украине.

В Кремле заявляли, что контакты сторон – это хорошая возможность продолжить обсуждение интеграционных процессов.