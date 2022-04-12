Зюганов заявил о войне НАТО против России на Украине

Своим заявлением о том, что противостояние между Украиной и Россией «будет выиграно на поле боя» глава европейской дипломатии Жозеп Боррель публично огласил замыслы западных стратегов, которые они до сих пор тщательно скрывали, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, речь идет о войне НАТО против России, в которой украинский народ используется как пушечное мясо.

«Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что противостояние между Украиной и Россией «будет выиграно на поле боя». Боррель – давний противник России. Еще в мае 2019 года он назвал нашу страну «старым врагом». Но его нынешнее заявление имеет качественно новый характер. Боррель публично огласил замыслы западных стратегов, которые они до сих пор тщательно скрывали. Это не война между Россией и Украиной. Это война НАТО против России, в которой украинский народ используют как пушечное мясо», – приводятся слова Зюганова на сайте КПРФ.

Он заявил, что слова «переговоры» или «политическое урегулирование» исчезли из лексикона западных политиков и их киевских вассалов. На Западе и в Киеве ныне раздаются исключительно воинственные речи. Потоком идут поставки на Украину оружия и наемников. «Предельно агрессивно ведется лживая информационная война», – добавил он.

«Дымовая завеса «борьбы за цивилизованные ценности» отброшена. Жозеп Боррель публично поставил знак равенства между Евросоюзом, НАТО и бандеровцами. На Западе уже не могут скрывать свою историческую ненависть к России, стремление подавить ее, вновь опираясь на самые зловещие силы в лице неонацизма», – продолжил Зюганов.



Он отметил, что западные страны не гнушаются «самыми мерзкими кровавыми провокациями». «Уже доказано, что «резня в Буче» имела постановочный характер, что удар ракетой «Точка-У» по вокзалу в Краматорске, от которого погибло более 50 мирных жителей, был нанесен бандеровцами. Но, как утверждал главарь гитлеровской пропаганды Геббельс, «чем страшнее ложь, тем охотнее в нее верят». Поскольку Запад нуждается в оправдании злодеяний своих вассалов, можно ожидать новых кровавых провокаций», – заявил глава КПРФ.

Лидер КПРФ призвал в этих условиях все прогрессивные силы мира проявить солидарность. «Необходима мобилизация всех духовных, интеллектуальных и экономических ресурсов России на отпор либеральному фашизму», – заключил он.

Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о военном решении ситуации вокруг Украины – из ряда вон выходящие, заявил ранее глава МИДа Сергей Лавров телеканалу «Россия-24». «То, что даже на этом беспрецедентном, агрессивном фоне сказал Жозеп Боррель, – это на самом деле меняет существенно правила игры», – добавил Лавров, напомнив, что никогда Евросоюз до сих пор не выступал как военная организация.