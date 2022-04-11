В Москве пообещали ответить Токио на решение выслать российских дипломатов

Москва ответит на решение Токио выслать российских дипломатов, при этом она выступает за сохранение нормальных дипломатических каналов, заявил в эфире «России 24» посол России в Японии Михаил Галузин.

По словам посла, Япония на сегодняшний день находится в ряду стран, которые проводят в отношении России недружественную политику, сообщает РИА «Новости».

«Что касается решения японской стороны о высылке восьми наших коллег, то это решение во всех отношениях контрпродуктивное для российско-японских связей», – сказал Галузин.

Посол отметил, что в условиях сложной международной обстановки «необходимо поддерживать нормальные надежные каналы для дипломатического общения».

По его словам, «своим решением японская сторона сужает возможности для нормального дипломатического диалога, для нормальной дипломатической межгосударственной работы, наносит ущерб в том числе сама себе, потому что без ответа эта недружественная акция не останется».

Ранее Галузин выразил протест замглавы японского МИД Такэо Мори из-за решения Токио выслать сотрудников российского посольства и торгпредства.

Между тем страны Европы уже выслали десятки российских дипломатов: Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов, власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов, Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией.

Также российских дипломатов выслали Эстония, Словения, Испания, Швеция, Дания, Италия, Греция, Люксембург, Хорватия, Австрия, Черногория.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД