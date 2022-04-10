Эксперт назвал возможный равновесный курс рубля к доллару

Укрепление рубля объясняется превышением предложения валюты на бирже над имеющимся спросом, в этой ситуации равновесный курс может составить 74 рубля за доллар, выразил мнение исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

По словам эксперта, предложение валюты опережает спрос, поскольку экспортеры продолжают продавать 80% валютной выручки на бирже, а также благодаря комиссии в 12% за покупку валюты. «В этой ситуации можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар», – приводит мнение финансиста ПРАЙМ.

При этом он выразил мнение, что такой курс является выгодным для Минфина, поскольку создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров.

Ранее во Франции предсказали, что попытка Соединенных Штатов изолировать Россию может привести к отказу от «нефтедоллара» в пользу рубля и китайского юаня.

Напомним, в пятницу в ходе торгов курс доллара упал ниже 73 рублей. В тот же день в британские эксперты предупредили, что введенные против России санкции могут подорвать доверие к доллару и привести к появлению альтернативной экономической системы. Двуся днями ранее в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.

Напомним также, Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.

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