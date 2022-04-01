В Донецке умер журналист Андрей Бабицкий

В ночь на 1 апреля в своей квартире в столице ДНР, Донецке, на 58-м году жизни умер известный журналист Андрей Бабицкий, передает «Донбасс Сегодня».

Информацию о смерти журналиста подтвердил генеральный директор АНО «Русские репортеры» Дмитрий Михайлин в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что факт его смерти подтвердил сосед Андрея по имени Сергей, ответивший на звонок по телефону Бабицкого. Предварительная причина: остановка сердца.

Несмотря на либеральную позицию, в 2014 году Бабицкий поддержал воссоединение Крыма с Россией и республики Донбасса, из-за чего был уволен с радио «Свобода*». После этого журналист переехал в Донецк, откуда писал теперь уже для российских СМИ, а также вел авторскую передачу на телеканале «Оплот ТВ», пишет «Донбасс Сегодня».

Бабицкий – российский журналист, в 1987–1989 годах работал в редакции журнала Сергея Григорьянца «Гласность», в 1989–2014 годах – корреспондент радио «Свобода», в июле 2015 года возглавил работу по запуску телевизионного канала в контролируемом ДНР Донецке, с 2016 года – постоянный автор интернет-издания Украина.ру (принадлежит ФГУП МИА «Россия сегодня»), с ноября 2016 года публиковался в разделе «Мнения» газеты «ВЗГЛЯД», с декабря 2016 года был колумнистом информационного портала Life.

Единственный российский представитель СМИ, которого российские спецслужбы обменяли на пленных военнослужащих в Чечне в январе 2000 года, хотя при этом никто не признавал за Бабицким статус лица, принимающего участие в боевых действиях. Такие случаи во времена СССР и постсоветской России до Бабицкого известны не были.