В Кремле разъяснили вопрос поставок газа за рубли после 1 апреля

Поставки российского газа не будут отключаться, если покупатели не подтвердили оплату в рублях до 1 апреля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что ему «много задавали вопросов, означает ли, что если нет подтверждения по рублям, то с 1 апреля будут отключаться поставки газа». По его словам, «нет, не означает, и из указа (президента России) это не следует, который был вчера подписан и опубликован», передает ТАСС.

«Оплата по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же, она должна осуществляться в конце второй половины месяца, апреля, или даже в начале мая», – пояснил он.

При этом решение поставлять газ в недружественные страны за рубли может быть отменено в будущем, «если наступят иные условия», но на данный момент это самый надежный вариант для Москвы.

Песков также переадресовал в Газпром вопрос о том, есть ли официальная реакция от покупателей российского газа по поводу их готовности или неготовности производить оплату в рублях.

Между тем в Газпроме заявили платежи за поставки газа на экспорт будут осуществляться по правилам России, компания уже отправляет контрагентам уведомления о новом порядке оплаты газа в рублях. Подчеркивается, что Газпром является ответственным партнером и продолжает надежно экспортировать газ потребителям.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин описал новую схему оплаты за газ в рублях в разговорах с западными коллегами.

Напомним, Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены.

При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.

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