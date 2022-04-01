Дирижер Мастранжело: Россия не стирает ни одну культуру

В отличие от того, что происходит в Европе, мы не стираем ни одну культуру, делаем вклад в развитие мировой культуры, заявил газете ВЗГЛЯД всемирно известный итальянско-российский дирижер и пианист, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранжело.

Мастранжело заявил, что он очень доволен «результатом конкурса, организованного Президентским фондом поддержки культурных инициатив».

«Опера (немецкого композитора Альберта) Лорцинга давно привлекала наше внимание, но, символично, что нам предстоит реализовать проект в 2022 году – в юбилейный год Петра I. Я считаю, что в текущее время это событие приобретает еще более особое значение. Петр I сыграл чрезвычайно важную роль в развитии России и ее культуры. Символично, что его юбилей приходится именно на этот год», – отметил он.

Дирижер также указал, что «в последние недели мы наблюдаем ужасную тенденцию, которая всячески пытается заглушить русскую культуру, но это нас не пугает, мы будем работать еще усерднее, чтобы наш голос как артистов и музыкантов был услышан».

«Знаменательно, что опера «Царь и плотник» была написана немцем. В отличие от того, что происходит в Европе, мы не стираем ни одну культуру, наоборот делает вклад в развитие мировой культуры. Мы демонстрируем наш плюрализм и любовь к искусству без ограничений и фобий», – подчеркнул музыкант.

Напомним, император Петр I родился 30 мая (9 июня) 1672 года, в 2022-м ему «исполняется» 350 лет.

Фабио Мастранжело с 2012 года и по настоящее время является главным дирижером ГСО «Symphonica ARTica» Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) имени Кривошапко. С августа 2013 года – художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл».

С 2015 года – художественный руководитель и главный дирижер основанного им Камерного оркестра «Северная симфониетта». C 2016 года – художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра «Северная Симфония».

С сентября 2018 года является главным дирижером Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».

Ранее президент России Владимир Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в гитлеровской Германии.

«В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии», – сказал он.

Президент напомнил о кадрах кинохроники, запечатлевших сожжение книг на площадях немецких городов. Вместе с тем стало известно, что украинские националисты заставили продавца русской литературы в Киеве сжечь книги.