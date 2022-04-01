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Дирижер Мастранжело: Россия не стирает ни одну культуру
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В отличие от того, что происходит в Европе, мы не стираем ни одну культуру, делаем вклад в развитие мировой культуры, заявил газете ВЗГЛЯД всемирно известный итальянско-российский дирижер и пианист, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранжело.
Мастранжело заявил, что он очень доволен «результатом конкурса, организованного Президентским фондом поддержки культурных инициатив».
«Опера (немецкого композитора Альберта) Лорцинга давно привлекала наше внимание, но, символично, что нам предстоит реализовать проект в 2022 году – в юбилейный год Петра I. Я считаю, что в текущее время это событие приобретает еще более особое значение. Петр I сыграл чрезвычайно важную роль в развитии России и ее культуры. Символично, что его юбилей приходится именно на этот год», – отметил он.
Дирижер также указал, что «в последние недели мы наблюдаем ужасную тенденцию, которая всячески пытается заглушить русскую культуру, но это нас не пугает, мы будем работать еще усерднее, чтобы наш голос как артистов и музыкантов был услышан».
«Знаменательно, что опера «Царь и плотник» была написана немцем. В отличие от того, что происходит в Европе, мы не стираем ни одну культуру, наоборот делает вклад в развитие мировой культуры. Мы демонстрируем наш плюрализм и любовь к искусству без ограничений и фобий», – подчеркнул музыкант.
Напомним, император Петр I родился 30 мая (9 июня) 1672 года, в 2022-м ему «исполняется» 350 лет.
Фабио Мастранжело с 2012 года и по настоящее время является главным дирижером ГСО «Symphonica ARTica» Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) имени Кривошапко. С августа 2013 года – художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл».
С 2015 года – художественный руководитель и главный дирижер основанного им Камерного оркестра «Северная симфониетта». C 2016 года – художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра «Северная Симфония».
С сентября 2018 года является главным дирижером Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».
Ранее президент России Владимир Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в гитлеровской Германии.
«В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии», – сказал он.
Президент напомнил о кадрах кинохроники, запечатлевших сожжение книг на площадях немецких городов. Вместе с тем стало известно, что украинские националисты заставили продавца русской литературы в Киеве сжечь книги.
Выжившие в сбитых вертолетах под Мариуполем украинские силовики дали ценные показания
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Уцелевшие из сбитого российскими военными вертолета под Маруиполем рассказали, что Ми-8 перевозил боеприпасы и бойцов «Азова».
В Сети появились первые кадры с выжившими после падения сбитого вертолета под Мариуполем. Один из уцелевших заявил, что он член националистического батальона «Азов». Его позывной «Одессит».
По его словам, вертолетов было четыре, и на каждом борту было около 16 человек, среди которых члены нацбата «Азов».
Второй выживший после падения сбитого вертолета под Мариуполем заявил, что его позывной «Бельмак». Он является инструктором по воздушно-десантной подготовке. В вертолете он сидел за пулеметом и должен был обеспечивать огневое прикрытие.
«Мы вылетели из аэропорта Днепр, приземлились в каком-то порту. Загрузили ящики и людей», – заявил Бельмак.
Он пояснил, в что в Мариуполь ранним утром прилетели 5 вертолетов – четыре Ми-8 и один Ми-24. Приземлились они в городском порту. Туда вертолетами были доставлены какие-то ящики, видимо с боеприпасами и вооружениями. Обратно вертолеты должны были забрать раненых – всего на борту было 15-16 человек вместе с тремя членами экипажа.
«Были произведены два пуска ПЗРК. Первый, скорее всего, не попал, а второй попал по левому двигателю, что привело к падению вертолета с высоты в районе семи метров», – рассказал выживший в сбитом вертолете инструктор.
Ранее в Минобороны заявили, что в ходе спецоперации на Украине ликвидировали заместителя командира «Азова» Святослава Паламара, известного под позывным «Калина».
До этого в ДНР сообщали, что направленные на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя два вертолета были уничтожены.
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В Мариуполе ликвидирован замкомандира нацбатальона «Азов» Святослав Паламар
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В ходе спецоперации на Украине ликвидировали заместителя командира «Азова» Святослава Паламара, известного под позывным «Калина», заявил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Паламар был в одном из подбитых ПВО ДНР в четверг вертолетов Ми-8, заявил Безсонов RT.
Ранее в ДНР сообщали, что направленные на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя два вертолета были уничтожены.
В Народной милиции ДНР сообщили, что один из вертолетов был сбит подготовленным расчетом из трофейного ПЗРК Stinger, захваченного в ходе освобождения Мариуполя, передает РИА «Новости».
На месте падения найдены тела боевиков «Азова». Двое из них выжили, с ними проводятся оперативные мероприятия.
До этого официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.
Минобороны: Вертолет с командным составом «Азова» был сбит трофейным «Стингером»
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Народная милиция ДНР из трофейного американского комплекса «Стингер» сбила вертолет, на котором пытался эвакуироваться командный состав полка «Азов» из Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Утром 31 марта киевским режимом была предпринята попытка эвакуации из города Мариуполя двумя вертолетами Ми-8 командного состава полка украинских националистов «Азов». Расчетом переносного зенитного ракетного комплекса народной милиции Донецкой республики, из трофейного американского комплекса «Стингер» один украинский вертолет Ми-8 был сбит и упал в районе населенного пункта Рыбацкое», – цитирует его ТАСС.
По его словам, второй украинский Ми-8 от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине ликвидировали заместителя командира «Азова» Святослава Паламара, известного под позывным «Калина», по данным Минобороны, он находился в одном из сбитых вертолетов.
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Арестович: Россия наносит ракетные удары только по военным и инфраструктуре
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Россия наносит удары лишь по военным объектам и инфраструктуре, а повреждение гражданских объектов – это результат работы украинской ПВО, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович призвал не сеять панику вокруг якобы планируемого Россией массированного удара. По его словам, нет никакого смысла тратить ракеты, которые стоят миллионы долларов за один залп, чтобы уничтожить депутата Рады или журналиста.
«Бить будут по объектам ВПК, если будут бить, или по инфраструктуре, опять-таки, если будут бить», – заявил Арестович.
По его слвовам ракета может попасть по гражданскому объекту только если она не долетит, например, ее собьют средства ПВО и она в результате упадет на жилой дом.
Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия практически уничтожила военную промышленность Украины.
Российские Вооруженные силы проводят перегруппировку войск на киевском и черниговском направлениях. Напомним, Министерство обороны России ранее решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе первого этапа военной спецоперации на Украине планировалось заставить противника сконцентрировать силы для удержания больших пунктов на киевском и черниговском направлениях, включая Киев. «Все эти цели были выполнены», – подчеркнул Конашенков.
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Эксперт объяснил позицию Германии по оплате поставок российского газа
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«Пока нет полного согласования документов, не стоит ожидать согласия Шольца. Но и Россия не хочет терять сотни миллионов евро ежедневно», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее лидеры России и ФРГ обсудили возможные схемы оплаты поставок газа из России в Германию.
«Один из вариантов заключается в том, что меняется валюта платежа, но не валюта контракта. То есть платеж происходит в рублях по курсу, но при этом евро остается валютой контракта», – пояснил Станислав Митрахович, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.
Однако, по его словам, пока многое остается непонятным. «Как технически это могло бы происходить? Платеж в рублях, но пересчитанный через евро внутри одного банка? Или это будет делать немецкая дочерняя компания? Предположим, есть некая корпорация, она открывает дочернюю компанию в России, и головной офис в пользу «дочки» делает платеж в евро. Затем полученные и «завернутые» Москвой евро дочерняя структура с помощью Газпромбанка меняет на рубли. В этом случае Германия может публично сказать, что платеж был совершен в евро, потому что в Россию формально будет приходить именно эта валюта», – рассуждает собеседник.
Он также уверен, что уже к вечеру четверга от Газпрома поступят какие-то пояснения по поводу того, как будет организована оплата поставок голубого топлива. Вслед за этим может последовать некая реакция со стороны контрагентов.
При этом Москва не захочет терять возможность продавать газ в Европу, уверен эксперт. Дело в том, что «Россия ежедневно получает по несколько сотен миллионов евро по сделкам за газ». Митрахович также допустил неблагоприятное развитие событий. «Если сторонам совсем не удастся договориться, то есть вариант полного прекращения поставок. Но тогда уже будет торг за те условия, на которых контракты могут быть возобновлены», – заметил эксперт.
Накануне президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет очередного раунда российско-украинских переговоров, который прошел накануне в Стамбуле. Кроме того, Путин информировал коллегу по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях.
«Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля. «Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», – добавили в Кремле.
В свою очередь, Шольц «не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру», – уточнили в пресс-службе канцлера. Также Шольц заявил, что «платежи по-прежнему будут осуществляться исключительно в евро и будут переводиться в обычном режиме в Газпромбанк, на которого санкции не распространяются, а затем банк конвертирует деньги в рубли».
В то же время источники Reuters сообщили свою версию возможной схемы оплаты. «Меняется только валюта платежа, валюта контракта не меняется. Например, по сделкам, заключенным в евро, оплата должна производиться по официальному курсу рубля к евро, установленному ЦБ РФ», – цитирует агентство одного из источников.
«Предложенная схема является одним из вариантов и не является окончательной. Согласно третьему российскому источнику, Газпромбанк, третий по величине банк России, мог бы служить посредником в сделках между покупателями газа и Газпромом», – добавляет Reuters.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Путин предупредил о риске деиндустриализации Европы
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Европейским странам грозит деиндустриализация и потери миллионов рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли.
«Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растет. Капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития другие регионы мира», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, к этому же можно отнести попытки перевода Европы на дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ).
«В результате европейцев не только заставляют раскошелиться, но и, по сути, своими руками подорвать конкурентоспособность европейских компаний, убрать их с глобального рынка. Для Европы это означает масштабную деиндустриализацию и потерю миллионов рабочих мест», – подчеркнул глава государства.
Он предупредил, что вслед за продовольственным кризисом неизбежно последует новая волна миграции, прежде всего в европейские страны.
«Тем не менее, шаг за шагом принимаются решения, которые подталкивают мировую экономику к кризису», – добавил Путин.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
В четверг Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
Путин обвинил Запад в обмане из-за прекращения лизинга самолетов
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Партнеры из стран Запада обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолетов и действие договоров лизинга, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
«Месяц назад европейские и американские компании в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств по договорам с авиационными сервисными компаниями в России. По сути, они обманули российских партнеров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов», – передает его слова ТАСС.
«Оставлю сейчас в стороне последствия такого решения для самих зарубежных организаций, включая утраченную репутацию и прямые убытки. Отмечу только, что российские компании в полном объеме выполняли действующие договоры и были готовы выполнять их и дальше. Однако западные страны сделали свой шаг, и мы на него, конечно, должны ответить», – сказал Путин.
Глава государства предложил «исходить из того, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в ближайшее время не будет». «Мы не собираемся ни от кого закрываться, и мы не будем закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются», – отметил он.
Путин добавил, что у России есть все возможности для того, чтобы авиационная отрасль не только преодолела текущие сложности, но и получила новый импульс для развития. «Прежде всего нужно поддержать наши авиакомпании, чтобы сохранить их устойчивую, ритмичную работу, занятость специалистов, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан России. Это оперативные, неотложные меры», – заключил президент.
Напомним, Европа запретила России покупать европейские самолеты и потребовала вернуть те, что находятся в парке российских перевозчиков. Зачастую самолеты российских перевозчиков им не принадлежат, а собственником являются лизинговые компании. Проблема оказалась в регистрации самолетов, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями за рубежом. Президент Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских перевозчиков. В этом случае выдавать сертификаты на полеты может сама Россия.
Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ
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Пожар на нефтебазе в пятницу в Белгороде произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, нанесенного с территории России, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет», – приводит слова губернатора региона ТАСС.
Известно, что на данный момент горят восемь резервуаров с топливом объемом 2 тыс. кубометров каждый, есть угроза перехода огня еще на восемь. Всего в очаге пожара находятся 16 резервуаров.
Как сообщает МЧС, на месте пожара проводится наращивание сил и средств – задействовано более 170 человек и 50 единиц техники. Силами администрации города проводится эвакуация жителей соседних улиц.
Как при этом отметил Гладков, дефицита топлива из-за пожара в Белгороде не будет. «В связи с крупным пожаром на нефтебазе занимаемся изменением логистических цепочек поставок топлива на АЗС. Ситуация стабильная. Дефицита топлива не было, нет и не будет», – добавил он.
В пятницу утром на нефтебазе в Белгороде произошел
пожар, который охватил
резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека. Началось расселение жителей домов на трех улицах рядом с предприятием.
Силы ДНР уничтожили два украинских вертолета под Мариуполем
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Уничтожены еще два украинских вертолета, направленных на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя, сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Согласно информации, силы ПВО ДНР уже уничтожили в четверг два вертолета украинских войск около Мариуполя и пресекли попытку эвакуации главарей националистов.
«Политическое руководство в Киеве предприняло очередную попытку эвакуации главарей украинских националистов из Мариуполя. Сегодня утром нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолета противника, один из которых упал в районе населенного пункта Рыбацкое. Место падения второго вертолета и количество ликвидированных националистов уточняются», – передает ТАСС его слова.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.
Ранее сообщалось, что ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили укрепленные опорные пункты и огневые позиции бронетехники украинских войск.
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Тбилиси прокомментировал решение Зеленского уволить посла Украины в Грузии
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что его страна «сделала все на международных платформах в плане поддержки партнеров» по событиям на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы действуем полностью в соответствии с финансовыми санкциями (против России), которые вводит международное сообщество», – отметил также глава грузинской дипломатии, комментируя решение президента Украины Владимира Зеленского уволить послов в Грузии и Марокко за то, что эти страны якобы не заняли более отчетливую позицию в поддержку Киева.
Министр напомнил также, что нацбанк Грузии «ясно заявил, что Грузия действует в соответствии со своими обязательствами и международными стандартами».
Со своей стороны, депутат от правящей «Грузинской мечты» Бека Давитулиани сказал, что президент Украины выдвинул претензии к своему послу, однако «это в целом укладывается в канву» последних шагов Киева по отношению к Тбилиси.
Депутат сказал, что воздержится от критики решений президента Украины Владимира Зеленского, пока там продолжаются боевые действия.
При этом парламентарий отметил, что «Грузия делает для поддержки Украины все, что в ее силах».
Поэтому по его словам, упреки со стороны Киева в адрес Тбилиси «несправедливы».
«Придет время, и тогда поговорим об этих разногласиях и о несправедливости», – сказал Бека Давитулиани.
Грузия полностью солидарна с Украиной на всех политических площадках, но не присоединилась к экономическим санкциям против России.
Напомним, 15 марта посол Украины Игорь Долгов, отозванный Киевом 1 марта после отказа Тбилиси присоединиться к экономическим санкциям против Москвы, вернулся в Грузию.
Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами
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Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.
«Сегодня мной подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами», – сказал он на совещании по авиационной отрасли, передает РИА «Новости».
По словам Путина, новые правила продажи российского газа «недружественным странам» начнут действовать с 1 апреля, а также уточнил, что страны Запада должны открыть счета в российских банках, чтобы приобретать газ из России.
«Мы предлагаем контрагентам из таких стран (недружественных) понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года», – сказал Путин, выступая на совещании по авиационной отрасли.
Он добавил, что отказ стран платить за топливо в рублях будет считаться неисполнением обязательств, и в таком случае действующие контракты будут остановлены.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Британия потребовала от теннисиста Медведева письменный отказ от поддержки Путина
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Российский теннисист Даниил Медведев может принять участие в Уимблдонском теннисном турнире в случае, если даст британскому правительству гарантии, что он не поддерживает президента России Владимира Путина, заявил министр спорта Британии Найджел Хаддлстон.
«Мы обратились к руководящим органам с просьбой по спортсменам в индивидуальных видах, что если они хотят участвовать в турнирах Великобритании, то они – независимы и нейтральны по-настоящему», – сказал Хаддлстон The Mirror, передает «Коммерсант»
Британские власти требуют от теннисиста Медведева и белорусской теннисистки Арины Соболенко письменные гарантии в том, что они не получают деньги от правительств России и Белоруссии. Также атлеты должны гарантировать, что не будут делать заявлений в поддержку спецоперации на Украине.
Также эти требования распространятся на других спортсменов, если федерации, проводящие турниры, разрешат российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.
Напомним, Медведеву приходилось убирать российский флаг из своего профиля в Instagram* после того, как ему пригрозили отстранением от участия в Уимблдонском турнире.
МО: Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье по просьбе Макрона и Шольца
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Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье 1 апреля по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По личным просьбам президента Франции и федерального канцлера Германии к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с 10:00 мск 1 апреля Вооруженные силы России вновь открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске). Для успешного осуществления указанной гуманитарной операции предлагается ее провести при непосредственном участии представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста», – цитирует ТАСС Мизинцева.
Ранее президент России Владимир Путин во вторник в очередном телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем продолжили обсуждение ситуации на Украине. Были рассмотрены также «вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя».
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Прилепин предложил включить всю Украину в состав России
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Украину необходимо включить в состав Российской Федерации, санкций уже так много, что это уже ни на что не повлияет, заявил российский писатель Захар Прилепин.
«Работы еще очень много предстоит, и она катастрофически тяжелая. Но разумный вариант – он же – самый радикальный и самый безумный. Это, конечно же, должна быть вся Украина, которая должна быть так или иначе вся помещена внутрь России», – сказал Прилепин, передает РИА «Новости».
При этом изнутри России должна произойти «пересборка» этих территорий, вне зависимости от того, получит ли это форму автономии, государственности или чего-либо еще.
«И так уже дошли до очень высоких степеней противостояния с Западом и санкционного давления. Я вас уверяю, что через месяц это уже дойдет до таких степеней, что не будет иметь значения, что мы сделаем. Поэтому – вот вся Украина», – заключил писатель.
Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключал, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав России.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин также заявлял, что ДНР изучит вопрос о возможности вхождения в состав Российской Федерации.
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Россия ввела санкции против руководителей Евросоюза
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Российская сторона расширяет список представителей ЕС и структур ЕС, которым запрещен въезд в Россию, теперь в перечень добавлено высшее руководство Евросоюза, сообщил МИД.
«В ответ на массированные односторонние санкции Евросоюза, в соответствии с базовым для международного права принципом взаимности российской стороной значительно расширен список представителей стран – членов Евросоюза и евроструктур, которым <...> запрещен въезд на территорию нашей страны», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Санкции также вводятся в отношении высшего руководства ЕС, включая нескольких еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, и на подавляющее большинство депутатов Европарламента, «продвигающих антироссийскую политику».
«В ответный российский черный список внесены также высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран – членов ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ, несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения», – подчеркнул МИД.
Вербальная нота МИД России об ограничениях передана в представительство Евросоюза в Москве.
В министерстве подчеркнули, что чиновники ЕС пытались выставить Россию виновником системного кризиса в области европейской безопасности и отказывались признать, что они потворствуют укреплению русофобских и неонацистских настроений на Украине, «ее милитаризации и встраиванию в усилия НАТО по военному сдерживанию России»
«Несмотря на наши неоднократные призывы, потакали саботажу киевским режимом минского «Комплекса мер» и удушению русскоязычия на Украине. Закрывали глаза на систематическое истребление мирных жителей Донбасса. Теперь же, вместо того, чтобы извлечь уроки из произошедшего, в Брюсселе по инерции идут тупиковым путем введения в отношении России ограничительных мер», – подчеркнули в МИД.
Президент России Владимир Путин в четверг объяснял, что санкции против России введены, поскольку наша страна не захотела плясать под чужую дудку. До этого он отмечал, что введенные западными странами антироссийские санкции – это плата за свободу и независимость.