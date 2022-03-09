Минобороны: Выведены из строя 90% украинских военных аэродромов

К началу спецоперации у Украины насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов, 146 из них уничтожены, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя. К началу специальной операции в боевом составе украинских вооруженных сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов. Российскими воздушно-космическими силами на земле и в воздухе уничтожено 89 боевых самолетов и 57 вертолетов», – цитирует его РИА «Новости».

Часть украинских самолетов перелетела в Румынию и в боях не участвует, отметил генерал.

Подготовленных украинских летчиков первого и второго класса почти не осталось, фиксируются единичные попытки вылетов украинской боевой авиации, сообщил Конашенков.



Он отметил, что уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО. Это привело к потере боевого управления авиацией и противовоздушной обороной страны, сейчас система ПВО Украины носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации. «Отсутствие информации о воздушной обстановке руководство украинских вооруженных сил пытается восполнить за счет получения данных на командном пункте воздушных сил в Виннице от самолетов Е-3А системы «АВАКС-НАТО», – сказал Конашенков.

По его словам, разведывательные самолеты НАТО ведут круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Польши и поставляют информацию руководству украинских войск.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.