ФФУ потребовала лишить наград тренера «Зенита» Тимощука

Федерация футбола Украины настаивает на введении санкций в отношении экс-игрока сборной страны, ныне – члена тренерского штаба петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука, говорится в заявлении ФФУ.

«С момента начала военной агрессии России против Украины бывший капитан сборной Украины Тимощук не сделал ни одного публичного заявления на этот счет, так еще и не остановил свое сотрудничество с клубом. Таким выбором Тимощук наносит ущерб имиджу украинского футбола», – передает «Интерфакс» заявление ФФУ.

В связи с этим украинские футбольные власти считают Тимощука нарушившим этический кодекс и просят лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro и лишить его всех титулов, завоеванных на Украине.

Тимощук является рекордсменом национальной сборной Украины по количеству проведенных в ее составе матчей, чемпионом Украины, Германии, России, победителем Лиги чемпионов УЕФА, обладателем Суперкубка УЕФА. С 2007 по 2009-й, а также с 2013 по 2015 год Тимощук выступал за «Зенит», а с 2017 года работает в структуре клуба как тренер.

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