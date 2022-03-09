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В Газпроме заявили о серьезном вызове для Европы во время сезона закачки газа
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Перед Европой стоит серьезный вызов по восполнению летом запасов газа в подземных хранилищах, что отразится на цене, заявил российский Газпром.
«Для восполнения запасов газа в европейских хранилищах к следующей зиме потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались. Это будет оказывать существенное влияние на цену газа на рынке», – сообщает Газпром в своем официальном Telegram-канале.
Сейчас европейские потребители отбирают остатки газа предыдущих лет – уже 105,3% закачанного летом газа, при этом сезон отбора может продлиться до середины апреля.
«Отобрано уже 49,5 млрд кубометров газа. Это 105,3% от объема, который компании смогли закачать в летний сезон 2021 года... В Европе сезон отбора может продлиться до середины апреля», – говорится в сообщении.
Так, ПХГ Германии опустошены уже на 74,4%, Франции – на 80,3%.
Отмечается, что общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на азиатском рынке.
Ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров.
Эксперты объяснили это высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ.
Цены на газ продемонстрировали рекорд – после скачка почти до 3900 долларов за тысячу кубометров.
Медведев сыронизировал по поводу газа за 3500 евро
Европейских чиновников можно поздравить с ценой на газ в 3,5 тыс. евро, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Могу только поздравить дальновидных европейских коллег, которые надежно защитились от коварных русских и проекта «Северный поток – 2», – цитирует Медведева РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что стоимость фьючерсов на газ в Европе на торгах выросла более чем на 60% и превысила уже 3 тыс. 500 долларов за 1 тыс. кубометров. Через несколько часов цена приблизилась к 3 тыс. 900 долларов.
В субботу Международный валютный фонд заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
Макрон предупредил о последствиях прекращения поставок газа из России
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Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на первом предвыборном собрании в коммуне Пуасси.
«Франция не так сильно зависит от российского газа. Но, если Россия прекратит поставки газа, Европу будущей зимой ждут большие трудности», – приводит слова Макрона ТАСС.
«Если Россия примет решение принять контрсанкции в сфере энергетики, то следующая зима будет еще более сложной», – подчеркнул Макрон. По его словам, 18% импортируемого Францией газа поступает из России. «Такие страны, как Германия, Италия, гораздо больше зависимы от России в сфере газа», – сказал французский лидер. «Мы найдем решение на ближайшие недели с помощью согласованных контрактов. Но большие проблемы возникнут следующей зимой. Европа сейчас ищет решение этой проблемы», – заявил политик.
Напомним, в понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Тем временем представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
В прошлую пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против России на нефть и газ. В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько реален сценарий отказа Запада от российских нефти и газа, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?
Кадыров посмеялся над санкциями Японии в отношении россиян
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Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял санкции Японии против себя и задался вопросом, как страна с вековыми традициями вдруг прогнулась под Европу.
«Япония ввела санкции против российских граждан, среди которых оказался и я. Только-только я начал понимать дешевую политику Штатов и их европейских прислужников, которые в целях демонстрации активной деятельности вводят санкции и замораживают мои несуществующие банковские счета. Но Япония? Страна с вековыми традициями морали и благородного поведения «Бусидо», которая всегда стояла особняком от всего мира, вдруг прогнулась под Европу», – передает РИА «Новости» слова Кадырова.
Он пошутил, что помимо запрета на финансовую деятельность, ему отныне запрещено «смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры».
«Уйду в ряды ниндзя и буду делать это тайком. Эх, и ниндзя же теперь нельзя...», – добавл глава Чечни.
Кадыров также озвучил ответные меры, согласно которым «руководящему составу Японии нельзя ступать на чеченскую землю, кроме двух мест – психбольниц в селениях Брагуны и Самашки».
«Все их имущество и банковские счета арестованы, будут проданы, а средства направлены в фонд развития Курильских островов. А если серьёзно, то знайте, мне плевать на любые санкции любой страны. Я боюсь только одного - попасть под санкции Всевышнего!» – подытожил Кадыров.
Ранее правительство Японии ввело санкции в отношении 20 россиян, среди которых бизнесмены и чиновники, в связи с ситуацией вокруг Украины и военной операцией России. В частности, в список вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Кроме того, в него добавлены российские бизнесмены, включая братьев Ротенбергов, Геннадия Тимченко, Алишера Усманова, телеведущий Владимир Соловьев.
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Депутат Европарламента назвал катастрофой отказ от закупки газа у России
Если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой, сказал депутат Европарламента Тьерри Мариани.
«Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы пойдем к объявленной катастрофе», – передает РИА «Новости» слова Мариани.
Депутат добавил, что «Европа эмоциональна при принятии решений и не знает, что добавить к уже принятым санкциям». Он считает, что санкции – это история о том, как кусают кусающего.
России предстоит тяжелое время, но она восстановится и даже окрепнет в некоторых отраслях, затронутых ограничительными мерами, уверен он.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отказаться от нефти и нефтепродуктов из России. В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси допустила возможность запрета импорта нефти и других энергоресурсов из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьезные последствия для рынка. В тот же день стоимость нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов.
Эксперт спрогнозировал последствия отказа ЕС от энергоресурсов России
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«Энергоресуры остаются за скобками санкционной борьбы России и Запада. В противном случае ЕС придется ввести лимиты энергопотребления», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Европарламенте назвали катастрофой возможный отказ от закупки газа у России.
«Потенциальные санкционные ограничения европейских стран в закупках российского газа могут вызвать ответную реакцию Москвы, которая вообще откажется от поставок «голубого топлива», а заодно и угля. Это приведет к остановке всего рынка энергоносителей и поставит Европу на грань энергетического коллапса», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, в этой ситуации европейские страны будут вводить лимиты на потребление электроэнергии, и примерно на половину сократят снабжение населения электричеством и теплом. «На такое не пойдет ни одно европейское государство. Все понимают: украинский вопрос санкциями не разрешить. Уверен, никто не будет запускать этот санкционный маховик», – сказал аналитик.
Собеседник также напомнил, что любая информация даже о потенциальном ограничении в какой-то части рынка энергоресурсов незамедлительно поднимает цены на мировых рынках.
«Например, цены недавно взлетали на фоне сообщения о возможном запрете властями США импорта российской нефти и нефтепродуктов. Но в США внутренние цены на заправках сильно завязаны на стоимость нефти на мировых рынках. Избиратели явно не скажут спасибо Байдену за происходящее. Поэтому, думаю, Вашингтон выйдет из положения тем, что запретит ввоз только нефти из России, но не нефтепродуктов», – указал он.
Для России это тоже крайне важно – наполнять бюджет с помощью торговли углеводородами. Поэтому санкционна борьба в сфере энергетики не нужна никому, особенно учитывая, что это ни к чему не приведет в отношении Украины, добавил Юшков.
«Происходящее заставит Европу дать полный «зеленый свет» возобновлению и развитию атомной энергетики, запуску уже остановленных энергоблоков. Кроме того, на Западе активнее будут стараться развивать ветроэнергетику, хотя в последнее время она показывает провал. России же нужно осваивать технологию строительства крупнотоннажных СПГ-заводов, чтобы переориентироваться на азиатские рынки», – подчеркнул эксперт.
Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
«Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы пойдем к объявленной катастрофе», – передает РИА «Новости» слова Мариани.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.
В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
В правительстве Болгарии также заявили, что София «можем запросить исключения, если новые санкции ЕС будут включать запрет на импорт нефти и газа из России». «Тот, кто просит о расширении санкций, хочет заставить венгерский народ платить цену за войну. Венгерское правительство не поддержит такой шаг», – заявил, в свою очередь, минфин Венгрии.
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Новак заявил о праве России остановить прокачку газа через «Северный поток»
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В связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1», заявил вице-премьер Александр Новак.
Вице-премьер подчеркнул, что в связи необоснованными обвинениями относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у России есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1», который загружен сейчас на 100%. «Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают», – приводит слова Новака ТАСС.
Ранее Новак подчеркнул, что Россия полностью выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Европу и не имеет никакого отношения к взлету цен на энергоресурсы на мировом рынке, это стало следствием безответственных заявлений европейских политиков. Он также обратил внимание, что контракт на транзит газа через Украину исполняется российской стороной на 100%, поставки газа через территорию Украины были увеличены до 109 млн кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 40 млрд кубометров в год.
В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отказаться от нефти и нефтепродуктов из России. В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси допустила возможность запрета импорта нефти и других энергоресурсов из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьезные последствия для рынка. В тот же день стоимость нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов.
В прошлую пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против России на нефть и газ. В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько реален сценарий отказа Запада от российских нефти и газа, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?
Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов
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Отказ США от российских энергоресурсов приведет к значительным колебаниям на мировых рынках, а рядовые американцы, сталкивающиеся с ростом цен на бензин, еще больше пострадают, говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне.
Как подчеркнули в диппредставительстве, в США не задумываются о том, что рестрикции – это всегда обоюдоострое оружие. «Рядовые американцы [уже] сталкиваются с растущими ценами на бензин, электроэнергию и отопление, а с введением новых санкций пострадают еще больше. Очевидно, что отказ от наших ресурсов приведет к значительным колебаниям и на мировых энергорынках, негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего в самих США», – приводит текст комментария посольства России ТАСС.
«Санкционное давление США на Россию уже давно перешло все границы политического и экономического смысла. Последние несколько недель продемонстрировали это совершенно четко. Сегодняшнее решение Вашингтона запретить закупки нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России из той же категории. Цель – продемонстрировать готовность пожертвовать собственными интересами ради того, чтобы «побольнее ударить» нашу страну».
«России есть куда перенаправить нашу высококачественную и конкурентоспособную продукцию. Американской стороне пора осознать иллюзорность попыток продиктовать свою волю и заставить нас отказаться от защиты национальных интересов при помощи санкционной дубины», – подчеркнули в посольстве.
Ранее Байден заявил о неизбежности роста цен на бензин в США в связи с санкциями против России. Он признал, что власти Соединенных Штатов ничего не могут сделать с этим.
Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к 7 долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку нефти у России. Как считает политолог и американист Малек Дудаков, введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.
Цена на газ в Европе дошла до рекордных 3 тыс. долларов
Стоимость фьючерсов на газ в Европе в понедельник превысила 3 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена апрельских фьючерсов по индексу хаба TTF на открытии торгов составляла 2 тыс. 366,8 доллара, котировки выросли более чем на 600 долларов меньше, чем за час, передает РИА «Новости».
Ценовой максимум к данному моменту составил 3009,3 доллара за 1 тыс. кубометров, это на 38,7% выше расчетной цены пятницы – 2170,2 доллара.
Ранее в понедельник сообщалось, что стоимость бензина в европейских странах стала стремительно расти.
Ранее Международный валютный фонд заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
США установили предельный срок закрытия сделок с энергоресурсами из России
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Министерство финансов США установило срок завершения сделок по импорту в страну нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля из России до 22 апреля, говорится в специальной генеральной лицензии.
В документе отмечается, что сделки, «которые совершаются в обычном порядке и необходимы для импорта в США сырой нефти, нефтепродуктов, нефтяного топлива и масел, а также продуктов их дистилляции, сжиженного природного газа, угля и продукции из угля из Российской Федерации в соответствии с письменными контрактами или письменными соглашениями, заключенными до 8 марта 2022 года, разрешаются до 00.01 по времени восточного побережья [США] (07.01 мск) 22 апреля 2022 года», передает ТАСС.
При этом Минфин подчеркивает, что не запрещает американцам сделки по импорту нефти с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК). «Системы распределения, такие как в КТК, могут разделять различные источники нефти, что позволяет продавать и загружать отдельно нефть не российского происхождения», – отметили в ведомстве, пояснив, что указ позволяет импорт энергоносителей не российского происхождения, которые «следуют транзитом через территорию Российской Федерации или вывозятся из нее».
Как пояснил представитель администрации США высокого ранга, «блокируются любые новые закупки российских энергоносителей», которые входят в опубликованный список. «Это означает, что новые контракты не будут разрешены», – указал он. По словам чиновника, «американцы не только не могут напрямую инвестировать в российский энергетический сектор, но и не могут участвовать в иностранных инвестициях, которые идут в российский энергетический сектор». Чиновник отметил, что Вашингтон «продолжает переговоры с рядом производителей и потребителей энергоносителей о дальнейших шагах, которые можно предпринять для обеспечения стабильных глобальных поставок энергоносителей».
Представитель исполнительной власти США напомнил, что федеральное правительство «не ограничивает добычу нефти и газа» в США. «Напротив, администрация [президента США Джо] Байдена четко заявила, что в краткосрочной перспективе предложение должно соответствовать спросу внутри страны и по всему миру, пока мы переходим к безопасным экологически чистым источникам энергии будущего», – подчеркнул он, признав, что «другие страны находятся в других условиях» в том, что касается импорта нефти и СПГ из России.
По словам представителя администрации США, решение Байдена «не будет безболезненным для американцев». «Мы делаем все возможное, чтобы снизить эти расходы», – заявил чиновник. При этом он заявил, что «не может прогнозировать [сроков падения цен на бензин в США], потому что многое из того, что сейчас происходит на энергетических рынках, является результатом» российской военной спецоперации на Украине.
Ранее Байден заявил о неизбежности роста цен на бензин в США в связи с санкциями против России. Он признал, что власти Соединенных Штатов ничего не могут сделать с этим. Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов.
Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к 7 долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку нефти у России. Как считает политолог и американист Малек Дудаков, введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.
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Госдеп призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей
Европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы хотим обеспечить широкую доступность энергоносителей», – цитирует РИА «Новости» госсекретаря США.
По его словам, в настоящее время есть значительная не только возможность, но и необходимость «окончательно избавиться от зависимости от российских энергоносителей, потому что Россия использует их как оружие».
Он отметил, что на это потребуется «некоторое время», а учитывая изменение климата, необходимо продвижение вперед в использовании возобновляемых источников энергии.
Ранее президент Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что эмбарго на поставку энергоресурсов из России угрожает Германии и Евросоюзу.
До этого депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.
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ЕС решил не запрещать импорт российских энергоносителей
Евросоюз не намерен запрещать импорт энергоносителей из России, заявил верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за Байденом в этом вопросе», – цитирует РИА «Новости» Борреля.
По его словам, ЕС «постоянно» ищет альтернативные источники получения газа ввиду убежденности Евросоюза в том, что у него «партнер, на которого нельзя положиться».
Также Боррель отметил, что вступление Украины в ЕС возможно, но произойдет не сразу.
Он подчеркнул, что Украина не является угрозой для России, при этом ЕС «не будет подталкивать Киев к войне с Москвой».
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт российской нефти и газа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о газовом бунте в Евросоюзе против США и Британии, а также отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе
Цены на газ в Европе могут обновить сегодняшний рекорд, но не из-за Газпрома, так как компания выполняет и будет выполнять все свои контрактные обязательства и заявки со стороны зарубежных потребителей, заявил Газпром.
«Сегодня на TTF – ключевом газовом хабе Европы – установлен исторический ценовой рекорд – 3892 долларов за тысячу кубометров газа. Цены могут быть еще выше. Но причины этого – не на стороне «Газпрома», – говорится в заявлении компании в ее официальном Telegram-канале.
Газпром подчеркивает, что полностью выполняет все имеющиеся заявки на поставку газа от зарубежных потребителей, при этом украинский коридор используется на 100% в рамках транзитного договора.
«Наша компания обеспечивает и будет обеспечивать выполнение долгосрочных контрактов на поставку газа», – говорится в сообщении.
Итоги аукциона на площадке GSA Platform свидетельствуют, что Газпром вновь дозаказал до конца текущих газовых суток 7 марта часть мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, сообщает РИА «Новости».
Компания ранее забронировала мощность магистрали в объеме 580 тыс. кубометров в час из предлагавшихся 3,7 млн кубометров – почти 16% доступного для бронирования объема. Пользоваться ими Газпром имеет право с 8.00 мск 7 марта до 8.00 мск 8 марта, то есть до начала новых газовых суток.
На внутридневном аукционе Газпром дозакупил еще 1,3 млн кубометров транзитной мощности, которыми сможет воспользоваться с 22.00 мск до 8.00 мск 8 марта.
Ранее сообщалось, что стоимость фьючерсов на газ в Европе на торгах выросла более чем на 60% и превысила уже 3 тыс. 500 долларов за 1 тыс. кубометров. Через несколько часов цена приблизилась к 3 тыс. 900 долларов.
В ЕС заявили о готовности к возможной остановке поставок российского газа
Евросоюз до конца оставшегося отопительного сезона готов к теоретической остановке поставок голубого топлива из России, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.
«Мы подготовлены к отрезанию, особенно до конца отопительного сезона. Кто знает, будет ли остановка и как долго она может продлиться… Мы приняли все возможные меры и продолжаем это делать, чтобы быть как можно более гибкими перед лицом потенциальной остановки (поставок – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взаимодействия в области энергопоставок должны быть долгосрочными и рыночными, страны Европы пренебрегли этим правилом, в результате чего стоимость голубого топлива возросла.
В феврале глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге написал, что Россия строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако Газпром, по его словам, «отказался» от дополнительного экспорта для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке.
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Газпром не обязан наращивать экспорт газа в Евросоюз, она и так поставляет некоторые дополнительные объемы.
Эксперт: У российских компаний появляется окно возможностей, пока на рынок не пришли китайцы
В ближайшее время российская экономика может испытать значительные трудности, но при этом у российского бизнеса появляются новые возможности из-за ухода западных компаний с рынка России, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Артемий Атаманенко.
«Российская экономика может испытать трудности, связанные с продолжающимся уходом многих компаний с российского рынка и ростом курса валют. Одновременно возникает момент, когда значимый сегмент рынка освобождается и пока что не занят, к примеру, китайскими экспортерами. У российского бизнеса появляется окно, в рамках которого есть возможность, во-первых, определить для себя новые направления работы, во-вторых, получить доверие российских потребителей, которые предпочитали импортные товары. В таком формате потребуется одновременно и желание самих потребителей переориентироваться на российское производство», – сказал Атаманенко.
Он выразил надежду, что объявленные государством меры по расширению экономических свобод бизнеса, в частности заявление о «максимальной экономической свободе» как выходе из складывающейся ситуации, помогут российским предпринимателям в развитии.
«Вместе с тем нельзя отрицать риск расслабления определенных игроков из-за ухода крупных международных конкурентов. В этой ситуации российские потребители должны с большей требовательностью относится к отечественным товарам и услугам, формируя конкурентный спрос», – сказал эксперт.
Ранее немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в Россию и их производства на территории РФ. В тот же день немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о прекращении поставок в Россию. Кроме того, в четверг появились сообщения о возможной остановке завода Nissan Motor в России.
Во вторник британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил отправку машин в Россию. В тот же день американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson.
Днем ранее немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию. В тот же день Volkswagen остановил два завода в городах Цвиккау и Дрезден из-за отсутствия украинских комплектующих.
В четверг Skoda и ИКЕЯ приостановили работу в России. Компания Lego приостановила поставки в Россию. Аналогичное решение принял Volkswagen.
В пятницу Porsche остановил поставки автомобилей в Россию. Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb также приостановил свою деятельность в России и Белоруссии. Panasonic и Microsoft приостановили продажу товаров и предоставление услуг в России.
Напомним, в субботу компания Samsung приостановила поставки продукции в Россию.
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Суд в Швеции отклонил иск Газпрома по «Ямальскому контракту» с Польшей
Апелляционный суд округа Свеа (Стокгольм) после слушаний по жалобе на финальное решение Арбитражного суда в процессе о пересмотре цены на газ, поставляемый Газпромом в Польшу по «Ямальскому контракту», вынес решение.
Суд не поддержал жалобу российской компании, передает ТАСС.
«Иск отклоняется», – сказали в суде.
Ранее Европейский суд общей юрисдикции отклонил жалобы польской PGNiG на решения Еврокомиссии по итогам антимонопольных дел в отношении российского Газпрома.
До этого сообщалось, что Газпром потребовал от Польши доплаты за поставки газа с 2017 года.