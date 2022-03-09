США решили изучить варианты ограничения доступа России к криптовалютам

Названы последствия введения эмбарго на российскую нефть для США

Эмбарго на российскую нефть для США усугубит не только энергетический кризис, но и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, заявил политолог и американист Малек Дудаков.

«Конгрессу удалось прогнуть Белый дом: Байден согласился поддержать эмбарго на импорт российской нефти, газа и угля в США. Для Америки энергетический кризис теперь только усугубляется», – написал Дудаков в Telegram.

Политолог напомнил, что еще до введения эмбарго цены на бензин в США пробили рекордный уровень и достигли исторического максимума в 4,2 долларов за галлон.

«В отдельных либеральных штатах цена бензина уже стремится к 7 долларам за галлон – для сравнения, на излете президентства Трампа топливо стоило в два-три раза дешевле. По опросам треть американцев уже стараются меньше ездить ради экономии на бензине», – отметил Дудаков.

По его мнению, эмбарго усугубит не только энергетический кризис, но и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В частности, участники рынка ожидают падения урожая в отдельных регионах на 50% и больше.

«Чтобы хоть как-то подсластить пилюлю, Белый дом пообещал закупать больше энергоносителей за рубежом. Правда, переговоры с Венесуэлой по этому вопросу провалились. Байдену остаётся надеяться на перезаключение иранской сделки и начало экстренных закупок иранской нефти», – пишет он.

При этом он отметил, что в Вашингтоне в очередной раз отказались наращивать собственную добычу нефти, вряд ли они пойдут и на призывы Канады поставлять в США больше нефти в обмен на запуск трубопровода Keystone.

Также Дудаков указал, что в других сферах наблюдается похожая ситуация – например, в авиационной промышленности США: треть поставок титана для американской авиации поступала из России, теперь рост цен на металлы ставит новые рекорды.

«Байден оказался в ситуации идеального шторма: рекордная за 40 лет долларовая инфляция становится попросту неконтролируемой. Вину за это избиратели будут возлагать именно на Байдена – украинский кризис окончательно подкашивает позиции Демпартии на выборах в Конгресс в ноябре 2022», – говорится в сообщении.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт российской нефти и газа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказатьсяот зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.

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