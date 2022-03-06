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Отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира

Рынки готовятся к эмбарго российских нефти и газа Patrick Pleul/ZB/Global Look Press
У Запада осталось едва ли последнее серьезное средство надавить на Россию – отказаться от закупок российских энергоносителей. Эта идея активно обсуждается сегодня и в США, и в Европе. Насколько реален подобный сценарий, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?  Подробности...
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Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

Британские и американские ЧВК уже давно освоились на Украине constellis.com
Владимир Зеленский заявил – на помощь Украине уже отправлены 16 тысяч иностранных добровольцев. Но на самом деле речь идет не об энтузиастах, а профессиональных наемных военных – специалистах из западных ЧВК. На Украину, как предполагается, в основном отправятся люди с опытом войн на Балканах. Как российская группировка готовится к встрече с этими «солдатами удачи» из стран НАТО? Подробности...
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Власти научились изымать у коррупционеров цифровые активы

Совфед одобрил закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников Колбасов Александр/НС/ТАСС
Российский парламент одобрил закон об изъятии денежных средств у тех чиновников, которые не могут доказать законность происхождения своих сверхдоходов. Причем конфискации теперь подлежат не только наличные, но и цифровые деньги. Почему власть решила взяться и за эту форму доходов, не дожидаясь легализации криптовалюты? Подробности...
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Украина оправдает военное поражение «предательством» НАТО

Евроатлантическая поддержка Украины оказалась фикцией Zuma/ТАСС
Зеленский признался, что обманулся в своих надеждах относительно НАТО: альянс не ввел бесполетную зону над страной, а помог только дизтопливом. С критикой в адрес блока разразился и глава МИД Кулеба. На фоне появившихся сообщений в западных СМИ о планах эвакуировать Зеленского в Польшу для руководства партизанской войной в изгнании, похоже, в военном поражении Украины уже никто не сомневается. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Сознание украинцев предстоит вытащить из националистического болота

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
После того, как украинские граждане получат питание и необходимую помощь, необходимо прямо на месте проводить разъяснение гражданам целей российской операции. Лейтмотивом должно звучать, что русские не желают оккупировать Украину. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Исход украинской операции зависит от каждого из нас

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Решимость наших солдат и офицеров, их боевой дух опираются на то, что чувствуем мы, обычные граждане нашей страны. То, с какой эффективностью они дерутся на поле боя, зависит от эффективности тыла. От нашей поддержки, прежде всего моральной. От нашей веры в то, что всё происходящее – правильно и необходимо. Подробности...
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Эпоха Facebook подошла к концу

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Благодаря Роскомнадзору фейсбучный морок останется позади. Подсевших на него людей ждет суровый цифровой детокс. Ведь все «цифровые активы» теперь обнуляются. Подробности...
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Болгары отомстили за Россию

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    Власти научились изымать у коррупционеров цифровые активы

    Совфед одобрил закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников
    		   6 марта 2022, 12:02
    Фото: Колбасов Александр/НС/ТАСС
    Текст: Ростислав Зубков

    Российский парламент одобрил закон об изъятии денежных средств у тех чиновников, которые не могут доказать законность происхождения своих сверхдоходов. Причем конфискации теперь подлежат не только наличные, но и цифровые деньги. Почему власть решила взяться и за эту форму доходов, не дожидаясь легализации криптовалюты?

    В среду Совет Федерации одобрил поправки в законы «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции», которые позволят суду изымать деньги с банковских счетов чиновников. Это произойдет в том случае, если сумма поступления превышает его официальный доход за последние три года, а законность получения средств чиновник не может подтвердить. Как напоминает РИА «Новости», действующий закон уже позволяет в таких случаях изымать у госслужащего земельные участки, другие объекты недвижимости, транспорт, ценные бумаги и доли участия в организациях.

    Если выяснится, что на счетах скопилась сумма, превышающая совокупный доход чиновника за последние три года, прокуратура потребует доказать законность происхождения заработков. Причем проверка коснется не только самого госслужащего, но и его супруга и несовершеннолетних детей. В случае, если нарушение установлено, прокуратура обращается в суд, требуя взыскать «избыточную» сумму – правда, с оговоркой: если она превысит 10 тысяч рублей.

    Важным новшеством антикоррупционного пакета стало упоминание о цифровых деньгах. Так, документ разрешает Генпрокуратуре направлять запросы для выявления источников дохода не только банкам, платежным агентам и налоговой службе, но и операторам информационных систем, выпускающим цифровые финансовые активы.

    Как известно, год назад в России вступил в силу закон, регулирующий работу с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Согласно документу, ЦФА – это не сами деньги, а цифровые права, которые включают в себя: денежные требования, возможность участия в капитале непубличных акционерных обществ, право по ценным бумагам и передаче права их требования.

    Цифровые финансовые активы часто путают с цифровыми валютами – криптовалютами. Их объединяет только технология – и те, и те действуют на блокчейне. Но есть существенные различия. Во-первых, криптовалюта не поддерживается центральной системой управления, а только рядовыми пользователями. У ЦФА, напротив, присутствует обязанный субъект – конкретное юридическое лицо, ответственное за их обращение.

    «Власти во всем мире к цифровым деньгам стали относиться иначе – эти активы стали особым объектом регулирования. Так что, принимая этот закон, мы сделали серьезный шаг в развитии антикоррупционного механизма», – сказал по этому поводу член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

    Эксперт полагает, что проверку счетов потенциальных нарушителей будут инициировать сами прокуроры – видимо, опираясь на «оперативную информацию», полученную от других силовиков. «Все-таки прокуратура – основной орган антикоррупционной деятельности», – напомнил Кабанов газете ВЗГЛЯД. Что касается сотрудников банка, то они вряд ли станут заниматься подобными проверками по собственной инициативе, поскольку у них нет полного доступа к данным о том, сколько и как зарабатывает каждый из клиентов.

    Закон принимается именно сейчас, поскольку раньше не было таких широких возможностей «для технического мониторинга и изъятия коррупционных денег», поясняет замглавы комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

    «Наши законодатели хорошо понимают, что определенный объем коррупционного дохода составляют криптовалюты и цифровые финансовые активы.

    Принимая этот закон, мы даем потенциальным взяточникам и казнокрадам посыл: бессмысленно искать новые способы незаконного обогащения», – сказал Кирьянов.

    Депутат обратил внимание, что законодательство в этой части совершенствуется «на опережение» – еще до принятия законов, регламентирующих в целом работу с криптовалютой. «Тем самым мы даем понять, что деньги в той или иной форме все равно будут найдены. И вам либо придется подтверждать легальность их появления, либо с ними расставаться», – подчеркнул собеседник. «Кстати, простым изъятием средств это не всегда ограничится: далее у органов оперативно-разыскной деятельности появляется серьезная причина проверить ситуацию в рамках уголовного дела», – добавил замглавы комитета.

    По мнению Кирьянова, закон о конфискации «незаконных» денег чиновников принимается только сейчас, поскольку раньше не было достаточных возможности «для технического мониторинга и изъятия коррупционных денег». «Думаю, пришло понимание, что в коррупционную схему могут укладываться не обязательно недвижимость, машины и так далее, а только денежные и другие финансовые активы», – предположил парламентарий.

    Изъятие коррупционных денег у чиновников – это адекватная мера, которая найдет «колоссальную поддержку» среди граждан, уверен член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. «Когда у чиновника зарплата одна, а уровень жизни, судя по накопленному имуществу, на несколько порядков выше, в обществе возникают претензии. И это относится не только к чиновникам. Заодно внимательно надо посмотреть, под какую сертификацию попадают менеджеры госкорпораций. Это такая категория, которую мы за скобки выводим, но ведь они – по сути тоже чиновники, хоть и из коммерческой области», – добавил депутат.

    «Если денег на счету так много, что они заведомо не могут быть сбережениями, которые человек каждый месяц откладывал с зарплаты, если обосновать появление этих сумм он не может, то конфискация этих денег – это правильная мера воздействия на такого госслужащего», – считает Хамзаев.

    Теперь поправки отправлены на подпись президенту России. В случае его одобрения, документ вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.
     
     
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