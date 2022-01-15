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15 января, суббота  |  Последнее обновление — 10:22  |  vz.ru
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Как выгоднее распорядиться сбережениями в 2022 году

Геополитические риски – главный фактор, который отворачивает россиян от рублевых депозитов Алексей Сухоруков/РИА Новости
Каждый десятый россиянин стал частным инвестором, открыв брокерский счет. Бум розничного инвестирования в последние два года спровоцировали низкие ставки по депозитам. Однако к концу 2021 года вклады снова становятся привлекательными – проценты по ним достигли пятилетнего максимума и еще могут подрасти. Вернут ли россияне свои сбережения в банки и не съест ли их инфляция? Подробности...
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Москва избавила Америку от русских хакеров

Хакеров взяли без боя кадр из видео
ФСБ по обращению США ликвидировала в России хакерскую группировку REvil. Несколько лет ее участники терроризировали американские структуры, а в прошлом году президент Джо Байден даже обратил на это внимание своего коллеги Владимира Путина. Как разгром REvil отразится на отношениях России и США и при чем тут переговоры по безопасности? Подробности...
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За что начали сажать российских военачальников

У заказчиков из Минобороны не всегда налажена координация предприятиями «оборонки» Стоян Васев/ТАСС
Начальник радиотехнических войск Воздушно-космических войск Андрей Кобан задержан за получение крупной взятки. За последнее время это не первый случай, когда в казнокрадстве подозревают людей, ответственных за поставки оружия армии. По каким схемам похищаются деньги, выделенные на обороноспособность страны, и как остановить воровство в сфере, где все засекречено? Подробности...
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Польша создала свой аналог «Северного потока»

Польша рассчитывает стать региональным энергетическим хабом ambergrid.lt
Варшава лелеет гигантские планы по созданию собственной «энергетической империи». Только что закончено строительство газопровода, который должен превратить Польшу в крупный газовый хаб и избавить соседние страны от «энергетической зависимости» от России. Однако сбудутся ли эти мечты – и что может помешать их осуществлению? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Почему растут продажи винила

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В угаре невиданного доступа к музыкальным материалам я вот лично закачал себе тысяч двадцать всяких единиц музыки, пока вдруг не понял, что это путь в никуда. Это уже превращается в бездумное некритичное потребление, и когда-то это надо было прекращать. Подробности...
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Мультфильмы внедряют в детей идеи феминизма

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Нам, папам и мамам, хочется больше детских фильмов и мультфильмов, которые были бы современны, понятны нашим детям (в советских через сцену приходится то одно, то другое объяснять – мир изменился), но показывали бы правильные образцы поведения. Подробности...
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Как Иран поможет России ответить Западу

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В январе Россию должен посетить президент Ирана Ибрагим Раиси. Иранский лидер надеется приехать с экономическими контрактами, а уехать с оборонными. Подробности...
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ОДКБ выводит войска из Казахстана

Переговоры Россия – НАТО: главное

Русофоб во власти Казахстана

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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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Первый российский Ту-160М поднялся в воздух

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Первая миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане подходит к концу, через два дня начнется поэтапный вывод контингента. Это займет десять суток. Обстановка в стране нормализовалась. Численность российских военных не превышала 1480 человек
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    		   15 января 2022, 09:30
    Фото: Стоян Васев/ТАСС
    Текст: Максим Климов,
    Евгений Матросов

    Начальник радиотехнических войск Воздушно-космических войск Андрей Кобан задержан за получение крупной взятки. За последнее время это не первый случай, когда в казнокрадстве подозревают людей, ответственных за поставки оружия армии. По каким схемам похищаются деньги, выделенные на обороноспособность страны, и как остановить воровство в сфере, где все засекречено?

    В пятницу стало известно об аресте начальника радиотехнических войск Воздушно-космических войск Андрея Кобана. Как выяснилось, генерал находится в столичном СИЗО «Матросская тишина» с 7 декабря.

    «Генерал-майор Кобан обвиняется по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он получил не менее 5 млн рублей от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники», – сообщил, выступая в 235-м гарнизонном военном суде, сотрудник Главного военного следственного управления СК Виталий Дмитриев и попросил суд продлить срок содержания под стражей до 20 апреля.

    Среди производимой в Нижегородском научно-исследовательском институте радиотехники военной продукции – станции РЛС для обнаружения воздушных целей, пишет РБК. НИИ входит в концерн «Алмаз-Антей», создающий средства ПВО и ПРО. В ноябре там сменился гендиректор. До того этот пост занимал Григорий Егорочкин, работавший в НИИ с 2009 года. Егорочкин – член совета при губернаторе по науке и инновационной политике, член областного Общественного совета при ГУ МВД. В сообщении НИИ говорится, что трудовой договор с ним расторгнут по инициативе работодателя, причины не называются.

    Что касается Кобана, то он положительно характеризуется по службе, имеет госнаграды, однако, подчеркнул следователь на суде, причастность его ко взятке подтверждается показаниями свидетелей, а также данными оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились с участием ФСБ. «Насколько мне известно, я снят с должности и выведен за штат. Кроме того, следователь в устной форме мне сообщил, что есть приказ заместителя главы Минобороны Николая Панкова о моем увольнении из Вооруженных сил», – сказал сам Кобан на заседании. Как отмечается в оглашенных в суде материалах, генерал виновным себя не признал. Ранее суд также арестовал и имущество генерала.

    Кобан помещен в шестиместную камеру, рассказал ТАСС член общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи, посетивший изолятор. По его словам, одним из сокамерников генерала оказался водитель бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. В камере есть телевизор, холодильник, а соседи Кобана претензий к условиям содержания не высказали.

    Член президентского Совета по правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов убежден, что коррупционные риски внутри Минобороны остаются высокими. «Риски связаны с огромными бюджетными вливаниями на модернизацию армии. Но вообще-то коррупция в системе минобороны – это тренд всего мира. Это закрытые системы в любой стране – и отсюда такие риски.

    А что сегодня чаще стали сажать военачальников – это хорошо. Я бы удивлялся, если бы никого не сажали»,

    – говорит он газете ВЗГЛЯД. Как отмечает Кабанов, к предприятиям, выполняющим гособоронзаказ, в последнее время предъявляют дополнительные жесткие требования. «Появляются дополнительные контрольные функции по нескольким направлениям, – прежде всего, по линии ФСБ и Счетной палаты. В итоге серьезно усилился контроль за тратой средств в гособоронзаказе. И мы видим результат, – всплывают все новые конкретные криминальные истории», – подчеркивает эксперт.

    По мнению Кабанова, все более уязвимой для коррупции в системе гособоронзаказа становится сфера, связанная с IT-технологиями. «И в этой сфере, и в других чаще всего используется такой ловкий прием: под разными предлогами проекты просто не доводят до реализации. Это общая проблема. Выделяются сотни миллионов рублей, но проект остается на бумаге. На предприятиях ОПК отработаны целые схемы, специальные подходы к воровству бюджетных денег, поэтому задача министерства в том, чтобы сломать эту систему, но проблему невозможно решить за один день или год», – признает Кабанов.

    По мнению председателя антикоррупционного комитета, «в зоне очень высокого коррупционного риска» остается профильная структура Минобороны – департамент по обеспечению государственного оборонного заказа (ДОГОЗ), которым руководит вице-адмирал Андрей Вернигора.

    «Регулярно возникают «истории», связанные с сотрудниками этой структуры. Здесь нужно ввести многократный контроль на этапе формирования заказа. В конечном счете нам следует создать независимые контрольные структуры, хотя это сложно сделать в рамках Минобороны», – подытожил Кабанов.

    Тайна двух капитанов

    Действительно, в декабре было возбуждено уголовное дело против директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала «Объединенной авиастроительной корпорации» Сергея Комасько и ведущего советника ДОГОЗ Александра Лопатина. Дело заведено по ч. 6 ст. 290 УК – «Получение взятки в особо крупном размере».

    Как сообщал «Коммерсант», в конце декабря появились новые арестованные по нашумевшему делу 2019 года о хищении почти 700 млн руб. при модернизации вооружения кораблей Северного флота. Это два капитана I ранга – бывшие консультант департамента ВМФ «Рособоронэкспорта» Андрей Клокоцкий и начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадим Мовчан. Помимо упомянутых капитанов, ранее под стражу попали и два руководителя столичных оборонных заводов. По версии следствия, эта четверка похищала средства, выделенные на госпрограмму вооружения 2013-2016 годов. В итоге путем завышения цен и имитации выполненных работ украдено 692,7 млн рублей.

    Кстати, генерал Кобан стал уже вторым крупным военачальником, оказавшимся за решеткой за последние полгода. В августе под стражу попал замначальника Инженерных войск РФ Руслан Аллахвердиев, который обвиняется в получении взяток от подрядных организаций за «беспрепятственное решение» вопросов. Кроме того, по версии следствия, генерал привлекал военных инженерных войск к работам на своих дачных участках в Подмосковье, а также на дачах у знакомых.

    В ноябре Минобороны потряс новый скандал – под домашний арест угодил начальник полигона Капустин Яр, генерал-майор Олег Кислов. Генерал заподозрен в том, что сбыл коммерсантам 300 тонн топлива.

    «Громкие истории, связанные с коррупцией в оборонном ведомстве, действительно участились, – признал военный эксперт Дмитрий Дрозденко. – Это вызвано чисткой рядов в Минобороны. Коррупцию нельзя одним махом взять и победить, однако в последнее время планомерно вырос контроль за расходами. Повышается прозрачность работы ведомства. Кстати, в уголовных делах речь идет не только о взятках, но еще о банальной человеческой глупости, нарушении условий контрактов и так далее».

    В отличие от Кабанова, эксперт не считает, что ДОГОЗ находится в зоне повышенного риска. «Фактически создана специальная прозрачная, контролируемая финансовая система для выполнения гособоронзаказа – со своими банками, схемами, спецсчетами и так далее. Ее создание заняло много лет», – сказал Дрозденко. «Удалось упорядочить работу с ОПК. Система выстроена на годы вперед, что удобно для предприятий, поскольку позволяет им планировать и производство, и закупки, и кадровую политику», – пояснил собеседник.

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