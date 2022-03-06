Мужчины с веществами для зажигательной смеси задержаны в Москве

|
6 марта, воскресенье | Последнее обновление — 22:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин присвоил звание Героя России погибшему командиру «Спарты»
Разделы
В результате, что мы видим? Все олигархи попали под санкции, но все выразили солидарность с президентом. Никто из «олигархов» не сбегает с корабля, все вместе работают на страну, модернизируют производство, инвестируют в Россию.
Подробности...
После того, как украинские граждане получат питание и необходимую помощь, необходимо прямо на месте проводить разъяснение гражданам целей российской операции. Лейтмотивом должно звучать, что русские не желают оккупировать Украину.
Подробности...
Решимость наших солдат и офицеров, их боевой дух опираются на то, что чувствуем мы, обычные граждане нашей страны. То, с какой эффективностью они дерутся на поле боя, зависит от эффективности тыла. От нашей поддержки, прежде всего моральной. От нашей веры в то, что всё происходящее – правильно и необходимо.
Подробности...
Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
Подробности...
В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...
В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Мужчины с веществами для зажигательной смеси задержаны в Москве
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Москве задержали двух мужчин, у которых при себе были вещества для зажигательной смеси, газовый баллончик, колюще-режущие предметы, сообщает МВД.
По данным ведомства, сотрудники МВД остановили двух мужчин для проверки документов на улице Большая Бронная, в районе дома 29. Мужчины стали заметно нервничать.
«В ходе личного досмотра у них были обнаружены и изъяты вещества для приготовления зажигательной смеси, газовый баллончик, колюще-режущие и предметы ударно-раздробляющего действия, а также профессиональные средства индивидуальной защиты органов дыхания. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанными оказались двое уроженцев Омска 1985 и 1983 года рождения», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Отмечается, что они доставлены в полицию для разбирательства.
Ранее участники незаконной акции напали на полицейских в Петербурге.
В Китае указали на просчет США в связи с санкциями против России
США просчитались, когда решили ввести санкции против российских разработчиков вооружений, пишет китайское издание Global Times.
Отмечается, что США хотели причинить серьезный ущерб российским разработчикам и производителям оружия и нанести удар во вооруженным силам.
Однако, отмечает издание, санкции не окажут ожидаемого в Вашингтоне эффекта, поскольку российская оборонная промышленность является самостоятельной и не зависит от западных технологий. При этом применение российской военной техники в реальных боевых условиях станет для нее высококачественной рекламой и повысит спрос на оружие из России, передает РИА «Новости».
Global Times считает, что Россия сумеет преодолеть введенные против нее финансовые санкции.
-
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран.
Путин назвал условие приостановки операции на Украине
|
|
Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России, заявил Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта. Вместе с тем, обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Российский лидер при этом выразил надежду, что на новой встрече украинские переговорщики «проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии».
«При этом российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры», – отметил Путин.
По его словам, особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса. Радикалы используют в качестве «живого щита» мирных жителей, включая иностранцев, фактически взятых в заложники.
Ранее Путин провел переговоры по Украине с премьером Израиля Беннетом.
Российские долги недружественным кредиторам разрешили платить в рублях
Российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Организации смогут выплачивать долги в рублях, если эти обязательства в конечном счете являются обязательствами перед кредиторами из недружественных стран, либо в «ином порядке», который определяют ЦБ (для кредитных и некредитных финансовых организаций) и Минфин РФ (для остальных должников), говорится в сообщении на сайте Кремля.
Указ распространяется на обязательства в размере более 10 млн руб. в месяц или в эквиваленте в иностранной валюте по курсу ЦБ на первое число каждого месяца.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, наделяющий Банк России правом в 2022 году приостанавливать на срок до полугода проведение операций и сделок кредитными и некредитными финансовыми организациями.
Российские военные одним ударом вывели из строя аэродром ВСУ
|
|
Российские военные высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Украины, расположенный в Староконстантинове, сообщает 6 марта пресс-служба минобороны России.
Накануне в результате массированного удара был поражен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ.
«В том числе: 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, 9 складов боеприпасов и материально-технических средств и 3 радиолокационных поста», – рассказал официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА «Новости».
Всего удалось уничтожить более 2200 военных объектов: 76 пунктов управления и узлов связи украинских ВС, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 71 радиолокационная станция.
Также ликвидировано 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники и 62 беспилотника.
Российская армия сейчас контролирует населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское, Новомайское, продвинувшись вглубь на 11 км.
Силовики ДНР и ЛНР установили контроль над 11 населенными пунктами. Сейчас идут бои на окраинах Мариуполя, взят под контроль один из жилых кварталов под названием Старый Крым.
Напомним, спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. В минобороны России не раз отмечали, что не наносят удары по гражданским объектам, а только по военной инфраструктуре.
Силы ДНР взяли под контроль квартал в Мариуполе
Подразделения Народной милиции ДНР ведут успешные наступательные действий на окраинах городах Мариуполь.
Там взят под контроль квартал города Старый Крым, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Подразделения Народной милиции Донецкой Республики ведут успешные наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя. Взят под контроль жилой квартал Старый Крым», – передает его слова ТАСС.
Так же стало известно, что боевики батальона «Азов» установили около 10 тыс. мин в жилых домах в центре Мариуполя, завила народная милиция ДНР. Утверждается, что боевики препятствуют выходу мирного населения из Мариуполя, передает РИА «Новости».
Раннее сообщалось, что российская армия установила контроль над базой ВСУ в Херсонской области.
Украинская разведка заявила о гибели члена переговорной группы с Россией в ходе «спецзадания»
Главное управление разведки минобороны Украины заявило, что участник первого раунда переговоров с Россией от Украины Денис Киреева погиб в ходе спецзадания.
В сообщении украинского ведомства в Facebook говорится, что «при выполнении специальных заданий погибли три разведчика – сотрудники ГУР минобороны Украины».
В числе погибших значится и Киреев. В ведомстве заявили, что разведчики погибли, «защищая Украину».
Ранее в субботу депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что Киреева убили сотрудники СБУ при задержании по подозрению государственной измене.
Посол Антонов: Антироссийская риторика в США дошла до абсурда
Звучащие в США антироссийские лозунги становятся крайне рискованными для международной безопасности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными, провокационными, а главное – крайне рискованными для международной безопасности», – передает его слова РИА «Новости».
Антонов подчеркнул, что «готов к встрече с любым американским политиком, включая членов верхней и нижней палат конгресса, для обсуждения путей укрепления стратегической стабильности».
Ранее посольство России в Вашингтоне требовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про президента Владимира Путина.
В Кремле заявили, что призыв сенатора Грэма к убийству главы российского государства – показатель того, что при русофобском припадке «многие едут рассудком».
Послу США вручили ноту после заявлений сенатора Грэма о Путине.
Путин поручил определить список недружественных стран
Президент Владимир Путин поручил правительству в двухдневный срок определить список недружественных стран.
«Правительству Российской Федерации в 2-дневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Путин также подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
В Сбербанке объяснили последствия отказа Visa и MasterCard работать с Россией
Решение международных платежных систем Visa и MasterCard ограничить работу с Россией не повлияет на работу карт Сбербанка внутри России, однако платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт будут ограничены, сообщила пресс-служба банка.
«Международные платежные системы приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. Данное решение не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны», – передает сообщение кредитной организации РИА «Новости».
При этом все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России – снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах.
В банке пояснили, что все платежи на территории России проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений.
«Платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и Mastercard, будут ограничены», – объяснили в Сбере.
Россиянам за рубежом рекомендовано заранее снять необходимое количество наличных и оплатить крупные траты заранее (отели, билеты и т.д).
Некоторые страны принимают карты платежной системы «Мир»: Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Кипр.
Напомним, платежные системы Mastercard и Visa сообщили о приостановке работы на территории России. При этом карты, выпущенные в России, в стране продолжат работать.
Глава ДНР рассказал о найденных доказательствах подготовки нападения ВСУ на Донбасс и Крым в марте 2022 года
|
|
В штабе «Правового сектора» (признан в России экстремистской организацией и запрещен) обнаружили ноутбук с данными разведки, лицензионные номера реестра НАТО, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Боевики нацбатальонов имеют допуск особого уровня секретности от Североатлантического альянса. В данном ноутбуке – детализированная карта местности с нанесенным расположением наших подразделений», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Пушилина.
Он заявил, что найденное является прямым доказательством того, что альянс помогал националистам на Украине.
Пушилин заявил, что ВСУ планировали атаковать Крым и Донбасс весной 2022 года. Он сообщил о данных, предоставленных разведкой и пленными, которые сообщили, что наступательная операция должна была начаться 8 марта 2022 года.
«Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию – в Крым», – рассказал он.
Глава ДНР показал карту Крыма, на которой были нанесены точками расположение войск.
Mastercard и Visa сообщили о приостановке операций в России
|
|
Платежные системы Mastercard и Visa сообщили о приостановке работы на территории России. При этом карты, выпущенные в России, в стране продолжат работать, следует из заявления компаний.
«Visa будет работать со своими клиентами и партнерами в России, чтобы прекратить все транзакции Visa в ближайшие дни. Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми организациями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации», – передает сообщение компании РИА «Новости».
Mastercard также сообщила, что в связи с антироссийскими санкциями «приняла решение приостановить оказание сетевых услуг в России».
«Эта мера подразумевает, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться системой Mastercard», – цитирует сообщение ТАСС.
Карты Mastercard, выпущенные за пределами страны, не будут работать в России.
Ранее Лондон призвал отключить от системы SWIFT все российские банки, эту инициативу Британия обсудит инициативу на встречах представителей Группы семи (G7) и глав МИД ЕС.
В Сети высмеяли перепутавшего Россию с Украиной Байдена
|
|
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден спутал Россию и Украину, комментируя российскую военную спецоперацию, и вызвал бурную реакцию пользователей Сети.
Короткий ролик, где Байден выступил с речью и сказал «как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны», опубликован в Telagram-канале «360».
Комментаторы в Сети мгновенно отреагировали на оговорку американского лидера. «Быть того не может, чтобы 81 млн американцев выбрал в президенты это», – передает РИА «Новости» слова пользователя Seven Wonders.
Другой пользователь заметил, что «обожает уроки географии от нашей администрации».
«Первая тысяча оговорок Байдена смешила. Сейчас уже стыдно», – заявил jeff Scarpino.
«Я не с первого раза уловил про Россию и Украину, потому что зациклился на фразе «ничего подобного не было со Второй мировой». Извините? Он был в подвале с 2001 года???» – прокомментировал Duco Darling.
Участники незаконной акции напали на полицейских в Петербурге
Нападение на сотрудников полиции совершено во время незаконной акции в Петербурге, двое нападавших задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
«Шестого марта при пресечении противоправных действий во время проведения несогласованной акции ее участниками было совершено нападение на сотрудников полиции. Двоих нападавших полицейские задержали, третий скрылся», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Личность нападавшего установлена. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).
Несогласованная акция против спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины прошла в воскресенье в Петербурге, несмотря на неоднократные предупреждения властей о незаконности этих акций. Правоохранители проводили задержания.
Ранее в Москве автозак с задержанными на незаконной акции попал в ДТП и перевернулся.
В Минобороны заявили об уничтожении всей боеспособной авиации Украины
|
|
Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили практически всю боеспособную авиацию киевского режима, только за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и два вертолета, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе еще три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата. Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета», – цитирует ТАСС Конашенкова. Он также добавил, что практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена.
Кроме того, в Минобороны заявили, что всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета.
«Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Вместе с тем, нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны. Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил, может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт», – заявил Конашенков.
Также Конашенков заявил, что аэродром военно-воздушных сил Украины в Виннице был уничтожен ударом высокоточного оружия ВС РФ.
Ранее сообщалось, что российские военные высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Украины, расположенный в Староконстантинове.
Плющенко, Газманов и Билан призвали россиян сплотиться и гордиться страной
|
|
Российские звезды спорта и эстрады Евгений Плющенко, Олег Газманов и Дмитрий Билан призвали поддержать Россию и пострадавших от санкций паралимпийцев, также в регионах прошел патриотический автопробег в поддержку российской армии.
«Меня зовут Евгений Плющенко! Я – русский! Я – горжусь тем, что я – РУССКИЙ! Я родился в Великой России, в Хабаровском крае. Долгое время я жил в Волгограде – Сталинграде. Выступал за Санкт – Петербург в спорте, сейчас живу и работаю в Московской области. 4 олимпийские медали в 4 Олимпийских Играх принес нашей родине – России! Русские, идите с поднятой головой во всем мире, и не стесняйтесь, а гордитесь, что вы – Русские!», – написал Плющенко в своем Instagram.
Поддержал обращение Плющенко к россиянам и Олег Газманов. Он призвал поддержать российских паралимпийцев.
«У нас на олимпиаде отняли флаг гимн и теперь ударили по людям, для которых спорт единственная опора и стимул выжить. Вокруг нас множится злоба и ненависть. История повторяется. Нужно быть вместе, чтобы выстоять!», – написал Газманов в Instagram.
Призвал помнить свои корни и певец Дима Билан.
«Я за общечеловеческие ценности! Я за то, чтобы помнили свои корни! Родина – это где ты родился, это свято, это важно для каждого! Наверное… я надеюсь, в идеальном мире должно быть так . но мы люди, в какой бы ты стране не жил! Я вижу мир 20 лет подряд без остановок – я могу сравнивать! И поверьте у нас потрясающая страна и государство! Прошу ВАС – цените ее! Да, мир – (планета) прекрасна, а Родина – Мать! Родина – МАМА!», – обратился к подписчикам Билан.
Между тем, во многих городах России прошел автопробег в поддержку действий российской армии на Украине.
В Екатеринбурге колонна, в которой насчитывалось около 30 автомобилей, проехала от торгового центра «Дирижабль» до улицы Репина. На некоторых машинах была наклеена буква Z, из окон развевались российские флаги. В автопробеге принял участие известный уральский гонщик, победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин, пишет «Коммерсант».
Патриотический автопробег в поддержку Вооруженных сил России, задействованных в спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, состоялся в Краснодаре, в нем приняли участие порядка 80 автомобилей. Автоколонна с флагами РФ проследовала по центральной улице города, на автомобилях нанесены изображения символа «Z», передает ТАСС.
Также к акции присоединились Москва, Тверь, Барнаул, Казань и другие города.
|
|