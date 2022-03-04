Путин заявил о продолжении развития России

Президент Владимир Путин заявил, что Россия, как бы ни было тяжело, продолжит свое развитие, будет укрепляться транспортная и логистическая инфраструктура по всей стране.

«Как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие, будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны», – передает ТАСС слова президента на церемонии поднятия флага нового парома «Маршал Рокоссовский».

Он сделал акцент на том, что это будет происходить «на Балтике, на наших арктических территориях и на Дальнем Востоке».

По словам Путина, отказ иностранных партнеров от совместных проектов с Россией наносит некоторый ущерб, но поставленные задачи все равно будут решены.

«Мы уже неоднократно показывали и готовы показать в очередной раз, если кто-то не хочет с нами сотрудничать в единой кооперации и сам себе наносит ущерб таким образом, он нанесет ущерб и нам. Нам придется сдвинуть некоторые проекты чуть вправо, приобрести дополнительные компетенции, как мы это делали по целому ряду других проектов, в том числе в авиации», – сказал Путин.

«Но мы все равно решим задачи, которые перед нами стоят. Все равно решим, и больше того, даже в конечном итоге выиграем от этого. Потому что приобретем дополнительные компетенции. Мы способны решать подобные задачи», – подчеркнул президент России.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.