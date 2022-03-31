Столтенберг пообещал Украине оружия «сколько понадобится»

Североатлантический альянс будет поставлять оружие на Украину столько, сколько понадобится «для борьбы за свободу и демократию», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, представляя в Брюсселе ежегодный доклад по безопасности за 2021 год.

«Нам нужно продолжать поставлять вооружения Украине столько, сколько понадобится, потому что Украина борется за наши ценности, свободу и демократию», – приводит ТАСС ответ генсека НАТО на вопрос, есть ли у альянса временные рамки по поставкам оружия на Украину.

Столтенберг отметил, что суммарные оборонные расходы Североатлантического альянса выросли в 2021 году на 270 млрд долларов, или на 3,1% по сравнению с 2020 годом.

Ранее автоматическая винтовка SR25 производства США, собранная на платформе АR10 в мастерских на территории Украины, была найдена на позициях украинских боевиков в Донбассе.

До этого Украина обратилась к США с просьбой среди прочего передать в качестве военной помощи самолеты-штурмовики российского производства Су-25.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к НАТО попросил предоставить стране «1% самолетов, 1% от всех танков».

До этого сообщалось, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов предполагает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия.

Напомним, Украина попросила Запад предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум, который наделил госсекретаря США Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД