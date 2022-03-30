«Союз МС-19» с двумя космонавтами и астронавтом приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай, приземлился в степи Казахстана, передает Центр управления полетами.

К спускаемому аппарату направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться, передает ТАСС.

Ранее основной парашют раскрылся над спускаемым аппаратом корабля «Союз МС-19», на котором россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров вместе с американцем Марком Ванде Хаем возвращаются с Международной космической станции.

Экипаж корабля простился с остающимися на МКС товарищами и закрыл люки своего корабля утром 30 марта.

Шкаплеров провел на станции 176 суток, Дубров и Ванде Хай – 355 суток. На МКС продолжают работу российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, а также американцы Томас Маршбёрн, Раджа Чари, Кайла Бэррон и немец Маттиас Маурер.

Ранее в среду «Союз МС-19» с двумя космонавтами и американским астронавтом отстыковался от МКС.

Напомним, космонавт Петр Дубров, который установил рекорд по длительности пребывания на МКС среди россиян, попросил привезти ему на место посадки напиток из шиповника. В свою очередь его коллега Антон Шкаплеров захотел манго.