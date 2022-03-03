Леся Рябцева объяснила ликвидацию «Эха Москвы»

«Главный редактор «Эха Москвы» давно напрашивался на ликвидацию своего СМИ, поэтому произошедшее я считаю закономерностью», – сказала газете ВЗГЛЯД экс-продюсер радиостанции Леся Рябцева. Ранее Алексей Венедиктов сообщил о ликвидации «Эха Москвы».

«Главная проблема «Эха Москвы» в том, что король, то бишь – главный редактор Венедиктов – голый, а вокруг него сидят лизоблюды, которые не могут его вовремя остановить и сказать, что он идет не в том направлении», – пояснила бывшая продюсер программ «Эха Москвы», телеведущая Леся Рябцева.

Собеседница напомнила про скандал, когда Генпрокуратура пригрозила политологу Валерию Соловью административной ответственностью за озвученный в эфире «Эха Москвы» фейк о количестве жертв коронавируса в России. «Вместо того, чтобы тогда извиниться, Венедиктов заявил, что будет бороться за свою правоту», – отметила Рябцева.

Кроме того, указала собеседница, позднее Генпрокуратура сообщила, что потребовала у Роскомнадзора ограничить доступ к «Эху Москвы» из-за «целенаправленного и систематического размещения информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

«Когда стало известно, что «Газпром-медиа» собирает совет директоров «Эха» для принятия решения о дальнейшей работе радиостанции, Венедиктов заявил: «Пока я являюсь главредом, я сам буду формировать политику радиостанции». В итоге мы пришли к тому, что сейчас «Эхо Москвы» является ничем иным, как вредоносным СМИ», – заключила телеведущая.

В четверг главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что большинством голосов совета директоров принято решение о ликвидации радиоканала и сайта.

«Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эха Москвы», – написал он в Telegram.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом). Радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира.

Это произошло по требованию Генпрокуратуры России в связи с публикацией ложных сведений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР.

При этом Госдеп обвинил Кремль в политике «наступления на свободу СМИ и правду» в России. «Россия ведет неспровоцированную войну против Украины. У себя дома Кремль ведет полное наступление на свободу СМИ и правду, усилия Москвы по введению в заблуждение и сокрытию правды о жестоком вторжении усиливаются», – приводит РИА «Новости» заявление Госдепа.

В заявлении отмечается, что, по мнению руководства США, ограничение доступа к «Эху Москвы» и «Дождю» является «необоснованным».

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