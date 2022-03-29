Австралия ввела санкции против России под видом борьбы с коррупцией

Австралия ввела первый пакет автономных санкций в отношении ряда российских граждан, подозреваемых в совершении коррупционных преступлений, сообщила глава австралийского МИД Марис Пейн.

В опубликованном на сайте ведомства документе министр объявила о введении первого пакета санкций, направленных против российских граждан, «ответственных за коррупционные преступления, раскрытые Сергеем Магнитским, а также против тех», кто якобы причастен к его смерти, передает ТАСС.

«Правительство [Австралии] почтит память Магнитского и всех, кто защищает верховенство закона, введя целенаправленные санкции и запреты в отношении 14 российских граждан, обвиняемых в коррупции, и еще 25 <…>, причастных к жестокому обращению с ним и к его смерти», – указала Пейн.

Как сообщила глава МИД, граждане России, попавшие в австралийский санкционный список, столкнутся с рядом экономических ограничений, включающих заморозку активов и счетов, а также с запретом на въезд на территорию Австралии. «Это гарантирует, что Австралия не станет безопасным убежищем для тех, кто уже столкнулся с [аналогичными] санкциями стран-единомышленников», – подчеркнула она.

«Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» был принят в США в 2012 году. Он предусматривает использование односторонних санкций в отношении российских должностных лиц, виновных, с точки зрения Вашингтона, в нарушении прав человека на родине.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обвинил страны Запада, США, Канаду и Австралию в объявлении тотальной экономической войны России. Так, в прошлую пятницу Австралия ввела санкции против российских журналистов. Кроме того, 20 марта Австралия запретила экспорт в Россию глинозема, алюминиевых руд и бокситов. 18 марта Австралия ввела о санкции против российских банков. 14 марта власти Австралии решили ввести санкции против российских бизнесменов и их семей. 23 февраля Австралия ввела первый пакет санкций против России в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.

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