Австралия решила ввести санкции против 33 российских бизнесменов и их семей

Эксперт: До подписания документов между Россией и Украиной еще далеко

«Говорить о подписании соглашения пока рано. Но, видимо, наметилось сближение позиций Москвы и Киева по некоторым вопросам», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Жарихин. Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о существенном прогрессе в переговорах Москвы и Киева.

«Судя по заявлениям представителя украинской стороны Михаила Подоляка и представителя российской делегации Леонида Слуцкого, мне кажется, что позиции Украины и России действительно сближаются. При этом сказать, что стороны достигли компромисса, было бы преувеличением. О каком компромиссе может идти речь, если украинская сторона заявляет о контрибуциях?» – отмечает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Пока идет конструктивный обмен мнениями, где наблюдается определенное сближение позиций. Я бы не стал проявлять излишний оптимизм, но и утверждать, что переговорный процесс был запущен зря, тоже было бы неправильно», – добавил эксперт.

«Консультации позволяют двигаться вперед, и я надеюсь, в итоге позиции сторон сблизятся настолько, что можно будет выйти на переговоры более высокого уровня. Не думаю, что представители делегаций смогут подписать соглашения», – полагает Жарихин.

«Думаю, определенный прогресс наметился, во-первых, в вопросах, связанных с признанием Украиной Крыма российским, а республик Донбасса – независимыми. А во-вторых, в вопросе принятия Украиной нейтрального статуса. Это необходимые условия, но недостаточные для России. По другим вопросам, связанным с денацификацией и демилитаризацией Украины, предстоит большая работа», – заключил собеседник.

В воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации России Леонид Слуцкий заявил о существенном прогрессе на российско-украинских переговорах. «Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс», – передает его слова РИА «Новости» со ссылкой на RT.

По его словам, прогресс в диалоге может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов. «По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», – уточнил политик.

Он также добавил, что подписание документов в ходе российско-украинских переговоров ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе спецоперации России и спасения жизни людей.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара замечает сближение позиций по некоторым вопросам между Москвой и Киевом. Он также подчеркнул, что в ходе телефонных переговоров с президентом Турции российский лидер Владимир Путин заявил, что не против встречи с Владимиром Зеленским.

В воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах. «Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча – четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы», – пояснил Подоляк.

При этом советник главы офиса президента Украины заявил, что в предварительном итоговом списке вопросов, среди прочих, должны быть четко прописаны механизмы компенсации в связи с разрушениями на украинской территории, передает ТАСС.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной.

Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.