Австралия ввела санкции против российских журналистов

Правительство Австралии ввело новые санкции против 22 сотрудников российских СМИ, включая главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналиста телеканала «Россия-1» Ольги Скабеевой, сообщается в заявлении главы австралийского внешнеполитического ведомства Марис Пейн.

В сообщении министра указано, что автономные санкции Австралии вводятся в отношении ряда российских граждан, в том числе в отношении главного редактора российского телеканала RT Маргариты Симоньян, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, журналиста телеканала «Россия-1» Ольги Скабеевой, а также против сотрудников электронного издания «Фонд стратегической культуры» и информагентств Инфорос и Ньюсфронт, передает ТАСС.

«Правительство Австралии ввело новые санкции в отношении 22 российских пропагандистов, публикующих дезинформацию, в том числе в отношении старших редакторов таких медиаорганизаций, как [телеканал] Russia Today, «Фонд стратегической культуры», Инфорос и NewsFront [Ньюсфронт]», – указала глава ведомства в заявлении, опубликованном на сайте австралийского МИД.

Пейн также сообщила, что к настоящему моменту австралийские автономные санкции действуют в общей сложности в отношении 32 российских журналистов, поскольку они, как считают власти Австралии, «распространяют дезинформацию в попытках узаконить неспровоцированное и незаконное вторжение на Украину». «Австралия в тесной координации с нашими партнерами продолжит вводить санкции <…> в отношении тех, кто обладает рычагами власти в России и Белоруссии», – заявила она.

Ранее глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал применение санкций к журналистам ограничением свободы информации. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию.