Песков исключил бесплатные поставки российского газа

Модальности оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, однако совершенно точно бесплатно поставлять газ Россия не будет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Процесс поставок, он весьма и весьма сложный. Это не покупка какого-то товара в магазине, где вы покупаете и на кассе расплачиваетесь, поэтому это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процесс, растянутый по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются», – передает его слова РИА «Новости».

Песков отметил, что вопрос обсуждается между ведомствами и с Газпромом. После этого уже будут определены четкие временные рамки.

На вопрос о том, как будет действовать Россия, если Европа откажется платить в рублях, Песков сказал: «Будем решать вопросы по мере их поступления».

«То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. Все-таки в нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», – заявил он.

Представитель Кремля также прокомментировал планы Германии отказаться от российской нефти.

«Есть рынок Юго-Восточной Азии на востоке. Безусловно, выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться заявками с восточного направления. Нельзя исключать, что какие-то объемы будут выпадать, но в любом случае, еще раз повторяем, что все-таки мировой рынок, он гораздо более многогранен, чем только европейский. Хотя, безусловно, европейский рынок является премиальным», – сказал он.

«Может быть провисание, но опять же какие-то механизмы по компенсаторике будет задействовать Россия», – заключил Песков.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется.

Между тем крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni не имеет возможности оплачивать поставки газа из России в рублях.

Страны Прибалтики заявили, что не станут рассчитываться за российский газ в рублях – более того, готовы полностью от него отказаться.

Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.

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