В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского после общения делегаций в Стамбуле

Встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским после переговоров делегаций двух стран в Стамбуле не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли какое-либо продвижение по теме возможной встречи Путина и Зеленского и можно ли ожидать ее после переговоров делегаций в Стамбуле, передает РИА «Новости».

Также он сообщил, что делегации не будут обсуждать обмен пленными.

«Пока о прогрессе (на переговорах) говорить не можем и не будем. Сам факт, что переговоры в очном формате было решено продолжить, – это важно, безусловно. Но пока мы по-прежнему придерживаемся линии на неразглашение каких-либо деталей, связанных с переговорами. Считаем, что это может лишь навредить переговорному процессу», – сказал представитель Кремля.

По его словам, организация переговоров в очном формате в Стамбуле позволит сторонам вести более насыщенный диалог с точки зрения содержания.

«Очный формат позволяет более концентрированно, более насыщено с точки зрения содержания вести переговоры. Пока, к сожалению, мы не можем констатировать каких-либо существенных достижений или прорывов», – подчеркнул Песков.

Он также не стал отвечать на вопрос о том, какие надежды есть у Кремля в связи с переговорами в Стамбуле.

Ранее Песков сообщил, что переговоры, скорее всего, начнутся во вторник, 28 марта. До этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и обсудил встречу делегаций Москвы и Киева в Стамбуле.

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