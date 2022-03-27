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Эсминец ВМС США «Форрест Шерман» зашел в порт Гданьска
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Эсминец ВМС США «Форрест Шерман» типа «Арли Берк» (USS Forrest Sherman, DDG-98) в воскресенье пришвартовался в порту Гданьска на севере Польши, сообщило польское издание «Газета выборча».
Как отмечает издание, такой корабль зашел в гданьский порт впервые в его истории. В публикации подчеркивается, что это рутинный визит для пополнения запасов и отдыха команды. Корабль пробудет в Гданьске до конца марта, передает ТАСС.
«Наша цель – продемонстрировать американское присутствие в Балтийском море и заверить наших союзников по НАТО, что мы можем быстро отреагировать на любую потенциальную агрессию в регионе», – заявил представитель ВМС США Мэтт Заблик в эфире телеканала «ТВН24».
По его словам, американские моряки также хотят поддержать Гданьск в деле оказания помощи беженцам с Украины.
Как сообщает издание, «Форрест Шерман» вооружен орудиями различного калибра и ракетной установкой. «В его задачи входит противовоздушная оборона, проведение ударных операций, противодействие подлодкам и другим кораблям.
Напомним, в субботу экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о претензиях Варшавы на Калининградскую область. В МИД России рекомендовали Варшаве не поднимать вопрос о принадлежности Калининграда России. Украина поддержала территориальные претензии Польши на Калининградскую область. В Госдуме посоветовали Варшаве лучше подумать о переданных Советским Союзом Польше после Второй мировой войны территориях, а не о российской Калининградской области.
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Скабеева наглядно на одной картинке показала эффект от санкций
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Телеведущая Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале инфографику, на которой показала как отразились вводимые санкции против России на рейтингах Владимира Путина и Джо Байдена.
На изображении видно, что рейтинг российского лидера вырос с 66,5% до 79,6%. Рейтинг его американского коллеги наоборот упал с 43% до 40%. Данные приведены за период февраль-март 2022 года. Инфографика опубликована в Telegram-канале Ольги Скабеевой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как рейтинги западных политиков стремительно начали падать после начала ввода санкций против Москвы на фоне спецоперации на Украине.
В США после решения о запрете экспорта российской нефти резко подорожал бензин, что разу ударило по рейтингу президента Джо Байдена, а также губернаторов, связанных с правящей Демократической партией. Всего за месяц – с февраля по март рейтинг президента США упал на четыре пункта, с 44 до 40%, а антирейтинг вырос с 51 до 54%.
Пострадал и рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца. Снижение показателей доверия происходило параллельно с ростом цен на газ на биржах.
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Воюющие под Киевом американские наемники рассказали, что делает их день «прекрасным»
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В Сети появились кадры, где американские наемники, находящиеся под Киевом, рассказывают об окружающей их обстановке и вещах, которые веселят и делают их день «прекрасным».
На видеозаписи видно, что целый отряд в полном вооружении находится в районе под Киевом. На чистом английском наемники рассказывают о том, что происходит вокруг.
«У нас здесь горящие здания, оружие, ракеты и много других веселых вещей, которые сделают этот день прекрасным», – передает Рен-ТВ их слова.
Ранее стало известно, что планировавшие поездку на Украину наемники из Франции начали сомневаться в своей идее во время прохождения ускоренного курса обучения. «У меня такое впечатление, что если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и, что это будет бесполезно», – высказался один из бойцов.
Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
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На Украине раскритиковали «историческую» речь Байдена
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Украинские журналисты, политики и бизнесмены неоднозначно восприняли речь президента США Джо Байдена, которую он произнес после завершения своего европейского турне. Украинцы не поняли, что же было «исторического» в речи главы Белого дома и чем он может помочь Киеву.
«Может ли кто-нибудь мне объяснить: в чем «историчность» вчерашней речи Байдена и чем она поможет воюющей Украине?» – приводит слова экс-нардепа Игоря Мосийчука «Страна.ua».
В свою очередь журналист Иван Яковина назвал речь Байдена «очень слабой». «Если бы он деловито и спокойно перечислил вооружения, которые через пару дней получит Украина – это было бы дело. А так – вода и пустота», – написал он.
«Речь Байдена циничная. Основана на интересах США и самого Байдена на ноябрьских выборах в Палату представителей. Гибнущие украинцы для Дяди Сэма всего лишь инструмент международной политики, а не личная трагедия», – считает бизнесмен Сеяр Куршутов.
Также пользователи Сети связали уничтожение ВС России базы горючего в районе Львова с речью Байдена. «Понятно, почему именно Львов стал сейчас мишенью Путина. Это красноречивая пощечина президенту США, который именно в тот момент находился в каких-то 10 минутах полета ракет от атакованного Львова», – заявило командование воздушних сил Украины.
Напомним, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожили крупную базу горючего в районе Львова.
В субботу Байден в ходе пресс-конференции заявил, что россияне не враги США, а НАТО – «сугубо оборонительный альянс». По словам Байдена, введенные против России санкции беспрецедентны по масштабу, якобы «высасывают силу» и возможность укреплять военный потенциал. Байден считает, что российская экономика сократится вдвое из-за западных санкций и не будет входить в 20 крупнейших в мире. Байден заявил, что против России ввели самые тяжелые в мировой истории санкции, но за ними последуют новые.
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Представитель Индии обличил лицемерие американского профессора
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«Америка сейчас находится не в том положении, чтобы притворяться опекуном демократии и прав человека», – заявил индийский журналист Арнаб Асвами в интервью с американским политологом Чарльзом Купчаном.
«У США нет морального права говорить о том, должен ли мир сплотиться для давления на Россию, поскольку сама Америка – автор худших злодеяний в мире», – заявил главный редактор индийского Republic TV Арнаб Асвами.
Так он в прямом эфире ответил профессору Чарльзу Купчану – старшему научному сотруднику американского Совета по международным отношениям на слова о том, что «две трети наций сплотились против России, большая часть мира объединяется против России, и что Индия тоже должна слезть с забора».
«Вы и Обмана в 2011 вмешались в зарождавшуюся гражданскую войну в Ливии. Использовали НАТО и Лигу арабских государств, затянув войну на десятилетие. Вы разожгли вооруженные конфликты в Ираке, Сирии, Йемене. Вы убили тысячи людей. Вы управляете заливом Гуантанамо. К тому же, Индия – это большая страна, а не ваш сателлит», – подчеркнул журналист.
Он призвал собеседника не диктовать Индии сценарий поведения. «Где были ваши ценности в первые два месяца американского вторжения в Ирак? 7186 мирных жителей Ирака стали прямыми жертвами войны. Это ваши ценности?», – возмутился Асвами.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Китай, Индия, Бразилия и Мексика не станут плясать под дудку США. По его словам, на международной арене «есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием «глобальной деревни» под руководством «шерифа» из Америки.
«Я думаю, что это те страны, которые вовсе не возьмут под козырек, если что-то им Дядюшка Сэм скажет сделать. Нужно сказать, что и Россия отнюдь не относится к числу стран, которые были бы готовы взять под козырек», – добавил он.
В свою очередь, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский напомнил, что санкции против России не поддержали ни Африка, ни вся Латинская Америка, включая Мексику, ни Азия, причем, не только Индия, но и Пакистан, пишет «Свободная пресса».
В начале нынешнего месяца на Генассамблее ООН Индия оказалась в числе воздержавшихся государств от принятия резолюцию, осуждающей действия Вооруженных сил РФ на Украине.
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США и ЕС собрались помешать России использовать цифровые валюты
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США и Евросоюз намерены тесно сотрудничать для недопущения использования Россией цифровых валют с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Мы намерены объявить о более тесном сотрудничестве в борьбе с незаконным использованием цифровых активов, включая их неправомерное использование для уклонения от многосторонних санкций (…)», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа, опубликованного по итогам саммита США и Еврокомиссии в Брюсселе.
В своем заявлении США и ЕС также подтвердили намерение активно развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности «посредством различных действий», включая оказание поддержки правительству Украины «в обеспечении его киберустойчивости и киберзащиты до борьбы со злоупотреблением виртуальными валютами».
Кроме того, США и ЕС условились создать совместную рабочую группу «для решения неотложных задач ЕС в сфере энергетической безопасности и ускорения перехода» к использованию экологически чистой энергии.
Накануне лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о планах США при участии Европы ограничить доступ России к криптовалютам.
В среду вице-премьер Александр Новак поддержал легализацию майнинга в России, назвав вопрос своевременным. 21 февраля Минфин внес в кабмин законопроект о регулировании криптовалют. 8 февраля кабмин утвердил концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют в России. В январе Минфин выступил против запрета криптовалют, предложив ввести регулирование их обращения с целью защищать интересы россиян.
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МИД пообещал ответ на каждый враждебный шаг США
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Болезненная для США реакция последует на каждый враждебный шаг Вашингтона, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Американцам давно пора усвоить, что на каждый враждебный шаг обязательно последует реакция, в любом случае для них болезненная», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Захарова подчеркнула, что в последнее время американские представители пытаются снять с себя ответственность за близкое к полному разрыву состояние российско-американских отношений.
«Видимо, в Вашингтоне считается нормальным высылать по выдуманным поводам российских дипломатов, отбирать чужую собственность, а попросту говоря, ее воровать, закрывать наши дипломатические представительства, а потом лицемерно изумляться, почему «дерзкие русские» платят той же монетой, делая больно американским дипмиссиям в России», – добавила Захарова.
Захарова отметила, что Москва не уходит от диалога с Вашингтоном по теме диппредставительств и готова договариваться на равных, но США делают все, чтобы еще больше осложнить работу российских загранучреждений.
«Мы не уходим от диалога и готовы договариваться, но строго «на равных», при условии встречного движения, признаки которого в Вашингтоне не просматриваются даже под увеличительным стеклом», – говорится в комментарии Захаровой.
Напомним, ряд западных стран ввели санкции против Москвы в ответ на начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Обсуждение по поводу введения новых санкций до сих пор продолжается.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
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Польский генерал заявил о претензиях Варшавы на Калининград
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Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение о том, что Польша может претендовать на Калининградскую область.
В беседе с изданием Super Express Скшипчак заявил, что Калининградская область якобы находится «под российской оккупацией с 1945 года».
«Теперь о ней стоило бы напомнить. Стоило бы напомнить о Калининградской области, которая, на мой взгляд, является частью польской территории», – передает РИА «Новости» слова генерала.
«Мы имеем право претендовать на эту территорию, которую Россия оккупирует», – заключил он.
При этом генерал высказал мнение, что Калининградская область «не имеет никакого военного значения».
Напомним, ранее польский солдат Эмиль Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов.
Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять.
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Захарова высмеяла заявление польского генерала о Калининграде
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Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова экс-командира сухопутных войск Польши, который заявил, что «Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года «оккупировала Россия».
«Как поднимет, так и опустит», – написала она в своем Telegram-канале.
Кроме того, руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков посоветовал польскому генералу изучить историю и «понять, что нельзя вернуть то, что никогда не принадлежало Польше».
«Тем гражданам Польши, которые делают такие заявления, даже тем, которые так думают, наш совет – изучить историю 20 века. Как только они это сделают, они поймут, что нельзя вернуть то, что никогда Польше не принадлежало. Заявление, что Варшава может претендовать на Калининград – глупость, Калининград был, есть и будет русским городом на Балтике», – передает РИА «Новости» его слова.
Напомним, экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение о том, что Польша может претендовать на Калининградскую область. При этом генерал высказал мнение, что Калининградская область «не имеет никакого военного значения».
Ранее польский солдат Эмиль Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов. Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять.
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Посол оценил масштаб высылки российских дипломатов из Польши
Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что дипломатическая миссия потеряла больше 2/3 сотрудников из-за высылки дипломатов.
«Да, нанесли нам чувствительный удар, да, значительно ограничили наши возможности, это высокая оценка работы моих коллег», – передает РИА «Новости» слова Андреева в программе «Соловьев Live».
«У нас 60 сотрудников было с дипломатическими паспортами, сейчас высылают около 40 с диппаспортами, еще шесть человек со служебными, то есть получается, что мы теряем больше двух третей наших сотрудников», – добавил посол.
Он также сообщил, что никаких реальных обвинений в отношении объявленных нон грата дипломатов России предъявлено не было.
«Хотя их обвинили в нарушении деятельности, не соответствующей их статусу, никого из них реально ни на чем противоправном не поймали, никаких реальных обвинений не предъявлено , просто туманные размышления», – сообщил Андреев.
По его словам, до разрыва отношений с Польшей дело не дойдет.
«До разрыва отношений, наверное, дело не дойдет. Может быть, нас вынудят на какое-то время здесь закрыть посольство. Естественно, в этом случае придется и полякам закрыть свое посольство в Москве», – сказал Андреев.
Посол отметил, что официальные лица Польши заявляют, что не отказываются от разработки идеи ввода миротворцев НАТО на Украину.
«Что касается самой идеи миротворческой операции, то вроде бы все сказано ясно: американцы сказали, что свои войска посылать не будут, генсек НАТО сказал, что НАТО такую операцию не рассматривает. Однако [в Польше] официальные лица говорят, что от дальнейшей разработки этой идеи не отказываются, будут думать, смотреть и так далее», – передает ТАСС слова Андреева.
Он также прокомментировал слова польского генерала Вальдемара Скшипчака о претензиях на Калининград.
«Это такая традиция, отставные генералы здесь очень любят поболтать на разные темы и привлечь к себе внимание, доказать, что они ещё ого-го. Люди уже не у дел, ответственности за свои слова не несут, поэтому чувствуют полную свободу полёта фантазии», – сказал посол.
По его словам, в польском интернете уже задаются вопросом, когда именно Кёнигсберг принадлежал Польше.
Ранее сообщалось, что польский МИД вручил российскому послу ноту о высылке 45 сотрудников дипмиссии России. Но Варшава позже заявила, что дипломатические отношения с Россией не разрывает.
Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Польша заморозила счета посольства России в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции.
Власти Польши также не исключают возможность высылки российского посла, однако пока решение об этом еще не принято, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
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Трамп: Байден убил американскую мечту
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Нынешний американский лидер Джо Байдена убил американскую мечту, заявил экс-президент США Дональд Трамп перед своими сторонниками на митинге в городе Коммерс (штат Джорджия).
«Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев», – цитирует РИА «Новости» Трампа.
Политик обвинил Байдена в высокой инфляции и росте цен на автомобильное топливо. По его словам, действующий глава Белого дома убил «американскую мечту».
Трамп отметил, что ситуация вокруг Украины не развивалась бы нынешним образом, если бы США возглавлял он, а не Байден, которого он назвал «сонный сукин сын».
Ранее журналист газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман в авторской статье заявил, что президенту США Джо Байдену в условиях нынешнего кризиса следует воздержаться от неподготовленных комментариев, в которых он часто допускает неточности и оговорки.
В субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в России.
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Российский полковник: Польша разработала план вторжения на Украину
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Предложение Польши направить миротворцев НАТО на Украину связано с планами Варшавы вернуть себе как минимум Львовскую область, у страны уже имеется соответствующий план вторжения, заявил бывший офицер спецназа, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Польша исторически обижена на Россию, она решила, что наступил момент, когда можно рассчитаться с Россией за притеснения прошлого столетия. В 1939 году мы отторгли земли, которые Варшава считает своими, так называемые восточные кресы [территорию западной Украины, западной Белоруссии и Литвы, входивших в состав Польши с 1918 по 1939 годы]. Польские власти считают, что может вернуть их состав страны. Именно для этого планируется эта миротворческая миссия», – передает слова полковника Ura.Ru.
Матвийчук заявил, что Варшава разработала план вторжения на территорию Украины, но Россия не позволит этого сделать. Польшу он назвал страной-агрессором, испытывающим неприязнь к России. Военный отметил, что в качестве ответа на границе с Польшей можно устроить глубоко эшелонированные пограничные посты.
Напомним, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий предложил в ходе заседания альянса отправить на Украину миротворцев, но генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 марта заявил, этого делать никто не будет, чтобы избежать войны с Россией.
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ФРГ, Австрия и Венгрия заняли сдержанную позицию по прекращению торговли с Россией
Германия, Австрия и Венгрия пока не отреагировали на инициативу Польши немедленно прервать торговлю энергоносителями с Россией, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий по прибытии на второй день саммита ЕС.
По его словам, в ходе саммита Польша предлагала ограничить торговлю энергоносителями – нефтью, газом, углем – с Россией.
Он выразил сожаление, что большая часть стран, например, Германия, Австрия и Венгрия, проявили сдержанность в этом вопросе, передает ТАСС.
«Они воздерживаются от далекоидущих заявлений, касающихся того, чтобы здесь и сейчас прервать торговлю с Россией», – сказал Моравецкий.
Ранее США и Евросоюз (ЕС) учредили рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов. В качестве двух основных целей рабочей группы указаны диверсификация поставок СПГ и снижение спроса ЕС на природный газ.
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Задержанный в Москве агент СБУ рассказал о своей вербовке
ФСБ опубликовала видеозапись задержания завербованного службой безопасности Украины Андрея Рудася в Москве, в ролике молодой человек рассказал, когда и при каких обстоятельствах его рекрутировала СБУ.
«Службой безопасности Украины был завербован в апреле 2021 года. Сотрудника СБУ зовут Антон. Более данных о нем не имеется», – сказал в ролике Рудась.
Он сообщил, что ему был дан псевдоним Малыш, по заданию СБУ агент занимался поиском информации о действующих оппозиционных украинскому режиму журналистах на территории Российской Федерации.
Рудась отметил, что польские спецслужбы завербовали его более пяти лет назад. «Это был 2015 год или 2016 год. Я проходил обучение в Академии Нацобороны. Там, с учетом того, что у нас была крепкая дружба с украинскими офицерами, с украинскими ВСУ, поступило данное предложение. Опять же – не просто так, а поступило через компромат. Конечно, там предложили определенные выгоды, но тем не менее предложили через компромат», – рассказал Рудась.
Он пояснил, что ему «были предложены варианты, были предложены песпективы», и уточнил, что его вербовали через Агентство разведки Польши (Agencja Wywiadu, AW). Там же ему присвоили оперативный псевдоним Лис.
Напомним, в пятницу сотрудники ФСБ задержали уроженца Харькова по подозрению в шпионаже на СБУ и передаче им данных о противниках киевского режима в России. У Рудася имеются гражданства Украины и Польши, по заданию СБУ он «осуществлял сбор и передачу сведений в отношении украинских политологов и журналистов, работающих в России и являющихся противниками действующего киевского режима».
Лавров: России объявили гибридную, тотальную войну
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Против России объявлена тотальная война, Запад не скрывает, что цели его политики состоят в том, чтобы задушить и уничтожить российскую экономику, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
Лавров заявил, что России «объявили настоящую гибридную войну, «тотальную войну» – этот термин, которая использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать», передает ТАСС.
«Цели не скрываются, они декларируются публично – разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», – указал он.
Министр подчеркнул, что на фоне «санкционного беспредела» все «ценности, которые нам западные наши коллеги постоянно проповедовали, имею в виду свободу выражения мнений, рыночную экономику, неприкосновенность частной собственности, презумпцию невиновности – всем этим ценностям грош цена», передает РИА «Новости».
«Международная обстановка накалилась до предела, по сути дела мы наблюдаем кульминацию той политики сдерживания России, которую проводил Запад в течение длительного времени», – сказал он.
По словам министра, «апогеем русофобской линии стала поддержка Вашингтоном и Брюсселем (...) киевского режима».
При этом Лавров подчеркнул, что речь об изоляции России не идет, самоизолироваться страна не будет, а продолжит работать с союзниками: «У нас в мире много друзей, союзников, партнеров, огромное количество объединений, в которых Россия работает со странами всех континентов, и мы будем продолжать это делать».
Ранее страны ЕС пригрозили ужесточением санкций против России и Белоруссии. До этого лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения.
Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. В МИД также подчеркивали, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
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В Китае назвали «семь грехов» США в ситуации с Украиной
Соединенные Штаты строят из себя «силы добра», однако в одной только ситуации на Украине они совершили семь «грехов», пишет китайская газета Global Times.
Автор статьи считает, что Вашингтон остается привержен менталитету холодной войны, что усугубляет глобальный раскол. «Произошло пять расширений НАТО на восток. Видя, как альянс шаг за шагом посягает на пространство безопасности, Россия, как и любая другая страны, не могла не опасаться быть загнанной в угол. В этом смысле конфликт между Россией и Украиной – это печальный пример того, как менталитет холодной войны привел к вспышке на европейском континенте», – передает РИА «Новости» суть статьи.
Как отмечается в издании, действия Белого дома вызывают недовольство геополитических игроков и это подрывает мир на планете. В частности, он упрекнул Штаты в попытке «привязать» к себе Европу. «Интересы Украины и Европы ничего не значат. Связи между Европой и Россией должны быть прерваны. И тогда Европе не к кому было бы прибегнуть, кроме как к своему американскому союзнику», – пишет Global Times.
В статье подчеркивается, что США манипулируют информацией и запускают фейки о ситуации на Украине, поддерживают гегемонию доллара в трудные времена для мировой экономики и занимаются созданием военно-биологических лабораторий на постсоветском пространстве.
«Изображая себя «защитниками» прав человека, США на самом деле сыграли свою роль в войнах и хаосе во многих частях мира. В Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии «универсальные ценности» принесли беспорядок и трудности. США не перестанут раздувать пламя в украинском кризисе. Они обучали и экипировали украинских военных до кризиса. Они предлагали прямые поставки оружия Украине и возглавили кампанию давления на Россию с самого начала кризиса», – отметил публицист.
По мнению автора публикации, Вашингтон использует военные конфликты для отвлечения внимания от внутренних проблем.
Ранее американский президент Джозеф Байден в ходе выступления перед военнослужащими США в Польше произнес несколько неоднозначных фраз. «Американский президент Джозеф Байден в ходе выступления перед военнослужащими США в Польше произнес несколько неоднозначных фраз, на них обратили внимание в русскоязычной блогосфере», – сказал он.
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