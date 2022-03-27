Эсминец ВМС США «Форрест Шерман» зашел в порт Гданьска

Эсминец ВМС США «Форрест Шерман» типа «Арли Берк» (USS Forrest Sherman, DDG-98) в воскресенье пришвартовался в порту Гданьска на севере Польши, сообщило польское издание «Газета выборча».

Как отмечает издание, такой корабль зашел в гданьский порт впервые в его истории. В публикации подчеркивается, что это рутинный визит для пополнения запасов и отдыха команды. Корабль пробудет в Гданьске до конца марта, передает ТАСС.

«Наша цель – продемонстрировать американское присутствие в Балтийском море и заверить наших союзников по НАТО, что мы можем быстро отреагировать на любую потенциальную агрессию в регионе», – заявил представитель ВМС США Мэтт Заблик в эфире телеканала «ТВН24».

По его словам, американские моряки также хотят поддержать Гданьск в деле оказания помощи беженцам с Украины.

Как сообщает издание, «Форрест Шерман» вооружен орудиями различного калибра и ракетной установкой. «В его задачи входит противовоздушная оборона, проведение ударных операций, противодействие подлодкам и другим кораблям.

Напомним, в субботу экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о претензиях Варшавы на Калининградскую область. В МИД России рекомендовали Варшаве не поднимать вопрос о принадлежности Калининграда России. Украина поддержала территориальные претензии Польши на Калининградскую область. В Госдуме посоветовали Варшаве лучше подумать о переданных Советским Союзом Польше после Второй мировой войны территориях, а не о российской Калининградской области.

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