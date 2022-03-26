Политолог рассказал об упадническом состоянии ВСУ

На Западе активно говорят о переломе российской спецоперации на Украине, предполагая «поражение и некий раздел» страны, поделился мнением политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Состояние ВСУ он назвал упадническим, передает канал «360».

Также эксперт заявил, что серьезных перемен в ходе спецоперации на Украине после успехов ВС России не ждет.

«Говорят о переломе и на Западе. Думаю, они уже закрыли глаза. Видимо, предполагают поражение Украины и некий раздел этой страны. Я это допускаю», – отметил эксперт.

Говоря о положении дел на Украине, Михайлов заявил, что там «кто-то сражается, а кто-то пережидает, когда же все это закончится».

«Это люди, которые отчаялись и пытаются сохранить свою жизнь, вместо того чтобы сдаться. С центрального планирования подобных прорывов не ожидаю», – подчеркнул он.

Политолог напомнил, что ВС России блокировали крупные города Украины, а в Донбассе ликвидируют остатки войск ВСУ и членов нацбатов.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что группировка войск Вооруженных сил России продвинулась ночью еще на четыре километра и взяла под контроль населенные пункты Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД