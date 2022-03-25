Россияне поддержали решение продавать газ в недружественные страны за рубли

Решение президента России Владимира Путина продавать газ в недружественные страны за рубли поддерживает большинство россиян (76%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«Скорее положительно к данному решению относятся три четверти россиян (76%), отрицательно – 3%, безразлично – 5%, 16% затруднились дать оценку этому решению», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

В ответах на открытый вопрос о возможных последствиях этого решения преобладают положительные прогнозы: 27% считают, что оно приведет к укреплению рубля, 8% сообщают о положительных в целом последствиях, 7% считают, что это приведет к подъему и укреплению экономики, 5% – к независимости от доллара, 4% – к развитию и усилению России и др.

Среди отрицательных последствий граждане называли прекращение покупки российского газа (3%), конфликт с другими странами (2%), падение экономики и экономический кризис (2%).

Опрос был проведен 24 марта методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.

В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.

Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание.

Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.

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