Глава МВД Британии призналась в готовности помогать украинским националистам

Российские блогеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) представились премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и провели видеоконференцию с главой МВД Британии Прити Пател, в ходе которой она заявила, что британцы не боятся украинских неонацистов и бандеровцев, а также всячески готовы им помогать.

«Госпожа министр, я надеюсь, ваши семьи не станут бояться наших националистов, опасаться которых пытается заставить [президент России Владимир] Путин», – спросили пранкеры от имени Шмыгаля, тизер беседы с министром они опубликовали на YouTube.

«Да, я думаю, господин премьер-министр, вы абсолютно правы. И я хотела бы отметить, что мы запустили программу финансовой поддержки вчера. Чтобы люди могли проявить свою заинтересованность в приеме у себя украинцев», – сказала в ответ Пател.

Однако пранкеры от лица украинского премьера возразили: «Нет, я имею в виду тех людей, которые считаются националистами, как их пытается представить Путин, чтобы их боялся весь мир, что там много бандеровцев, неонацистов… Я надеюсь, что жители Великобритании не боятся их».

«Однозначно они не боятся, и готовность помочь здесь проявляется весьма ощутимо», – ответила глава британского МВД.

Ранее пранкеры разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом. «Несколько фрагментов было удалено, так как, скорее всего, они могут повлиять на национальную безопасность Великобритании», – говорится в аннотации к видео.

Уоллес заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО.

Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.

Пранкеры предъявили главе ведомства претензию о том, что британские наемники якобы отказываются от контрактов и подрывают боевой дух украинцев.

До этого был опубликован отрезок, где пранкеры обсудили с Уоллесом поддержку Британией Украины в разработке ядерного оружия.