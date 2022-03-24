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В НАТО призвали Китай не поддерживать спецоперацию России на Украине
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Страны Североатлантического альянса призвали все государства, включая Китай, не поддерживать российскую спецоперацию на Украине, об этом говорится в заявлении НАТО по итогам саммита альянса в Брюсселе.
«Мы призываем все государства, в том числе Китайскую Народную Республику, поддерживать мировой порядок, включая принципы суверенитета и территориальной целостности [государств], закрепленные в Уставе ООН, воздерживаться от какой бы то ни было поддержки военных усилий России и от любых действий, которые помогают России обходить санкции», – цитирует заявление НАТО ТАСС.
Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассматривают возможность санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины. Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Ранее Китай выступил против антироссийских санкций.
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В Минске заявили о готовности Польши взять под контроль запад Украины
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«Польша при поддержке США может организовать провокации на границе с Белоруссией для оттягивания войск с украинского направления. Кроме того, Варшава дает понять о готовности взять под контроль часть Западной Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант. Ранее в Сети сообщалось о скоплении техники США на польско-белорусской границе.
«Польша давно сосредоточила большую военную группировку в подбрюшье Белоруссии – еще когда прикрывалась якобы защитой от мигрантов. Кстати, сейчас она может снова искусственно создать мигрантский кризис, чтобы устроить провокации на границе», – пояснил научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.
По его словам, такими провокациями Польша и США могут попытаться оттянуть часть сил Белоруссии с южного направления. «Впрочем, на Западе должны понимать, что белорусская армия с ракетным вооружением, силами спецопераций и другими подразделениями – это серьезный сдерживающий фактор», – указал эксперт.
Политолог указал, что Минск, будучи готовым к любой эскалации, тем не менее ведет разъяснительную работу через СМИ о том, что США и Польша не имеют цели входить в Белоруссию.
«Власти стараются не повышать уровень тревожности, чтобы не играть на поле противника, который нагнетает обстановку через украинские и западные информресурсы. Вместе с тем Лукашенко четко указывает: Белоруссия не позволит Западу ударить России в спину», – напомнил аналитик.
На фоне этого, заметил Дзермант, Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США, причем – даже «поверх» решения НАТО. «Кроме того, Варшава примет такое решение, если увидит, что Россия продвигается вглубь Украины, а Киев теряет контроль над всей территорией страны», – добавил собеседник.
Ранее в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области Белоруссии.
При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.
В свою очередь Британия выразила намерение разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre, об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес. По словам Уоллеса, эта система обладает средней дальностью, она может «попасть в цель размером с мяч для тенниса со скоростью звука».
Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с украинскими властями в Киеве заявил, что Европейский союз должен в срочном порядке предоставить Украине оборонительное вооружение.
Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский после переговоров на высоком уровне в Киеве предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.
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Лавров предупредил об угрозе прямого столкновения НАТО и России на Украине
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В случае отправки миротворцев Североатлантического альянса на Украину начнется прямое столкновение Вооруженных сил России и НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Польские наши коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Надеюсь, они понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что его не должно состояться в принципе», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Глава ведомства указал, что у России есть документальное подтверждение планов Киева по завоеванию Донбасса силой.
«Забывается и то, что украинская власть сконцентрировала на линии соприкосновения 120 тыс. своих военных, что резко активизировались обстрелы, вслух заговорили про план «Б», и как теперь выясняется, такой план «Б» был, есть документ, которые сейчас у нас в руках и который показывал справедливость наших опасений о том, что вот-вот начнется агрессия прямая и будет попытка Донбасс завоевать силой оружия», – приводит слова министра ТАСС.
Он добавил, что у российских граждан есть дух и воля, чтобы защитить собственную страну и обеспечить ее безопасность.
«У нас и здоровье есть, и опыт есть, и дух, и воля защитить то, что мы сейчас защищаем, и обеспечить надежно и безопасность Российской Федерации, и в не малой степени, может быть даже в более важной степени, достойную жизнь тех, кто хочет жить на Украине, но кто считает себя представителем русской культуры во всех ее проявлениях, как это всегда было в соседних славянских странах», – заключил Лавров.
Минский политолог Алексей Дзермант в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США.
До этого в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области Белоруссии.
При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.
В Китае сочли применение ракет «Кинжал» пощечиной для НАТО
Применение гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» для удара по украинским военным объектам стал «пощечиной» для НАТО, пишут китайские СМИ.
Издание Huanqui утверждает, что основным преимуществом этого вооружения является его проникающая способность. Для атаки по железобетонному укреплению советских времен обычные бомбы или крылатые ракеты не подойдут, передает ФАН.
«Первый боевой опыт «Кинжала» был успешным, и удар, который, на первый взгляд, был нанесен по Украине, на самом деле стал пощечиной для НАТО», – пишет портал Sina.com.
Напомним, 19 и 20 марта ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых «Калибров» была ликвидирована крупная военная топливная база ВСУ в Николаевской области.
В Германии назвали применение «Кинжала» на Украине угрозой для НАТО. Президент США Джо Байден заявил, что российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» практически невозможно остановить.
Польша заявила об отмене основополагающего акта Россия – НАТО
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Основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать, заявил президент Польши Анджей Дуда.
По словам президента Польши, Россия показала, что не считает себя им связанной, и НАТО тоже должно перестать вспоминать о нем.
«Поведение России в конечном итоге недвусмысленно показывает всему Североатлантическому союзу, что акт Россия – НАТО просто перестал существовать. Этот акт уже никого не обязывает. Россия показала, что не чувствует себя связанной им. НАТО также должно перестать упоминать об этом», – передает «Коммерсант» слова Дуды в Бухаресте (цитата по wPolityce). Сегодня нет никаких обязательств, кроме обязательства НАТО защищать свободный мир.
Ранее в среду бронетехника США в Польше выдвинулась к границе Белоруссии.
Кроме того, стало известно, что из стран западной части НАТО в Словакию перебрасывается зенитно-ракетный комплекс Patriot, первый из трех обещанных Братиславе в связи с событиями на Украине.
До этого глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Британия намерена разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза заявил, что Запад не готов воспринимать предложения Москвы о нерасширении НАТО на восток, сославшись на политику «открытых дверей».
США пригрозили «наказать» Китай за поставку в Россию чипов
Соединенные Штаты запретят компаниям из Китая использовать американское программное обеспечение в случае поставок чипов из КНР в Россию в обход американских санкций, заявила глава американского минторга Джина Раймондо.
«Если мы обнаружим, что они продают чипы России, то мы в сущности сможем закрыть их, отказав им в использовании программного обеспечения. Мы абсолютно готовы сделать это», – приводит слова Раймондо РИА «Новости».
Как подчеркнула министр торговли США, Вашингтон готов «наказать» любые компании из любой страны, которые попытаются нарушить меры экспортного контроля, которые были введены в отношении России в связи с ситуацией на Украине.
В прошлую пятницу состоялись переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли о намерении заставить Китай повлиять на позицию России по спецоперации на Украине.
В тот же день представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассматривают возможность санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины. Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Ранее Китай выступил против антироссийских санкций. Китайцы ответили на угрозы «наказать» Пекин за помощь Москве.
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В Китае осудили США за двуличие в отношении России
Соединенные Штаты не имеют права осуждать Россию из-за ситуации на Украине после своих военных преступлений в Ираке, говорится в статье, опубликованной в китайском издании South China Morning Post.
Как отмечает в статье обозреватель издания, вторжение американских войск в Ирак было вопиющим нарушением Устава ООН, и от его последствий по-прежнему страдает весь ближневосточный регион. «Ничем не вызванное нападение на Ирак, которое оправдывалось ложью и обманом, и последующая оккупация страны стали не только грандиозной стратегической ошибкой, но и длинной серией военных преступлений и преступлений против человечества», – приводит текст статьи издания РИА «Новости».
Обозреватель заметил, что попытки США обвинить Россию демонстрируют двуличие Белого дома. «Мир устал от заезженной пластинки Америки, которая осуждает страны, которые ей не нравятся, как «изгоев», а затем идет на убийство во имя праведности и международной справедливости», – заключил автор издания. Публицист призвал США не считать себе «супергероем», который пытается «спасти невинных и безнаказанно сражается со злодеями».
Ранее американские издание Politico сообщало, что прошедшие переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выявили углубляющийся раскол между их позициями по российской спецоперации на Украине.
Напомним, в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Россия является важным участником Группы двадцати (G20), ни одна из стран – участниц этого формата не имеет права исключать из него другие государства.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Кремль предупредил о «труднопоправимых последствиях» ввода военных НАТО на Украину
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Введение миротворцев НАТО на Украину было бы опрометчивым и опасным решением, соприкосновение может привести к труднопоправимым последствиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением. Осуществляется военная специальная операция, и любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к вполне понятным труднопоправимым последствиям», – передает РИА «Новости» слова Пескова, прокомментировавшего заявления о введении миротворцев НАТО на Украину.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что Польша, власти которой заявляют о необходимости отправки миротворцев НАТО на Украину, хотела бы обосноваться на западе этой страны. В свете того, что эти действия приведут к прямому столкновению РФ и альянса, министр отметил, что польские представители известны своими «нестандартными ходами», которые направлены на то, чтобы спровоцировать «большую беду».
Генсек НАТО: Альянс не будет отправлять войска на Украину
Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину, заявил в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложение Польши послать туда миротворческие силы альянса.
«НАТО – не часть конфликта, но предоставляет поддержку Украине. НАТО не отправит войска на Украину. Надо понимать, что важно поддерживать Украину, но также важно предотвратить войну между РФ и НАТО. Поэтому мы четко сказали, что не пошлем войска на Украину», – передает ТАСС его слова.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать.
В среду бронетехника США в Польше выдвинулась к границе Белоруссии.
Кроме того, стало известно, что из стран западной части НАТО в Словакию перебрасывается зенитно-ракетный комплекс Patriot, первый из трех обещанных Братиславе в связи с событиями на Украине.
До этого глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Британия намерена разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза заявил, что Запад не готов воспринимать предложения Москвы о нерасширении НАТО на восток, сославшись на политику «открытых дверей».
Рогозин разъяснил ситуацию с получением Украиной спутниковых снимков
Вооруженные силы Украины получают спутниковые снимки от стран Североатлантического альянса с конца весны 2014 года, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Господа, генштаб ВСУ получает всю необходимую спутниковую поддержку орбитальных группировок дистанционного зондирования Земли стран – членов НАТО, включая США и Евросоюз, с конца весны 2014 года», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что заключение соглашения означает лишь легализацию «давно произошедшего события», когда «натовцы и еэсовцы стали натаскивать наследников Петлюры, Бандеры и Шухевича».
В среду Bloomberg заявил, что ЕС одобрил соглашение с украинскими властями, позволяющее предоставлять Киеву засекреченные данные, включая спутниковые снимки.
НАТО объявила о создании дополнительных боевых групп в Юго-Восточной Европе
Североатлантический альянс создаст четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, говорится в заявлении НАТО по итогам саммита альянса.
Также НАТО разместила 40 тыс. военных на восточном фланге и развернула элементы сил реагирования.
«Лидеры НАТО договорились перезапустить наше сдерживание и оборону в долгосрочной перспективе, чтобы ответить на новую реальность в сфере безопасности. На земле у нас будет значительно больше войск в восточной части альянса, они будут в более высокой готовности, мы развернем больше техники и создадим склады снаряжения. В воздухе мы развернем больше самолетов и усилим нашу интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону. На море у нас будут развернуты ударные авианосные группы, подводные лодки и боевые корабли на постоянной основе. Мы также усилим нашу кибероборону и активизируем учения», – передает слова Столтенбега ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский в обращении к НАТО попросил предоставить стране «1% самолетов, 1% от всех танков».
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В Еврокомиссии сочли вероятным присоединение Финляндии к НАТО
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Геополитическая ситуация кардинально изменилась на фоне спецоперации России в Украине, это делает вероятным присоединение Финляндии к НАТО, считает еврокомиссар, бывший председатель финской Социал-демократической партии (СДП) Ютта Урпилайнен.
Урпилайнен заявила, что членство в североатлантическом альянсе стало бы логическим шагом, так как Финляндия уже давно интегрирована в различные западные структуры, передает портал Yle.
В то же время политик не стала раскрывать своего собственного мнения касательно членства в НАТО.
Ранее другой представитель СДП Эеро Хейнялуома заявил, что вопрос о членстве Финляндии в НАТО был решен в день начала спецоперации России на Украине. Председатель СДП, премьер-министр Санна Марин, в свою очередь, сообщила, что в Финляндии этой весной состоится широкомасштабная общественная дискуссия о возможном членстве в НАТО.
При этом президент страны Саули Ниинисте предупредил о рисках подачи заявки на членство в НАТО. До этого он заявлял, что решение о подаче заявки на вступление Финляндии в НАТО должен принимать парламент.
В конце февраля Ниинисте исключил возможность подачи немедленной заявки на вступление Финляндии в НАТО из-за событий на Украине. 20 февраля президент Финляндии заявил об отсутствии причин для пересмотра политики неучастия страны в НАТО. 10 февраля Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны сохранять за собой право на присоединение к Североатлантическому альянсу.
В Сербии рассказали о бомбардировке НАТО химпредприятий
Войска НАТО в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия в 1999 году наносили удары по химическим предприятиям и вредным производствам, тем самым создавались экологические катастрофы, отравлялась Европа, заявила директор Института радиологии и онкологии Сербии Даница Груйичич.
Груйичич заявила, что «Североатлантический альянс не обращал внимания на жертвы среди мирного населения». Она напомнила о разговоре между экс-президентом Союзной республики Югославии Слободаном Милошевичем и финским дипломатом Марти Ахтисаари, «который сказал, что Белград сравняют с землей ковровыми бомбардировками», передает РИА «Новости».
«Если бы у нас была АЭС, они бы точно нанесли по ней удар, потому что нападали на все, что находится в списке опасных для окружающей среды объектов. Они знали, что на всяком нефтеперерабатывающем, химическом предприятии устроят локальную экологическую катастрофу, и делали это намеренно», – подчеркнула директор Института радиологии и онкологии Сербии.
Доктор напомнила, что официально авиацией НАТО на Сербию было сброшено 15 тонн обедненного урана, но «никто не знает, сколько его было на самом деле и никогда не узнает».
«Мы выступили с инициативой, чтобы математически точно были установлены не только медицинские, но и экологические последствия. Данные, которые мы получили, через расчеты на основании метеоусловий в то время – вся Европа была загрязнена. Европейцы, которые радовались бомбам над Белградом и Сербией, также были заражены и не знают, чем тогда дышали, что ели и пили», – указала она.
Напомним, в Сербии 24 марта вспоминают трагические события с началом бомбардировок НАТО Союзной республики Югославии. Применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что теперь Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тыс. новых выявляемых раковых больных ежегодно.
Ранее Сербия отказалась присоединяться к антироссийской истерии, «при которой отнимается собственность граждан и самой России, также не будет запрещать российские СМИ, выгонять российских детей из школ, а русских писателей и ученых удалять из школьных учебников».
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не меняет решение об отказе от поддержки антироссийских санкций Запада, несмотря на внешнеполитическое давление.
Столтенберг: НАТО не будет разворачивать войска на Украине
НАТО не будет направлять войска на Украину, так как это приведет к полномасштабному конфликту с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита альянса.
«В то же время мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не перерос в войну между НАТО и Россией. Вот почему я ясно дал понять, что мы не будем размещать наши войска на Украине», – сказал он, отвечая на вопрос о предложении Польши направить на Украину миротворческую миссию, передает ТАСС.
Напомним, по итогам заседания саммита альянса будут созданы четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Также НАТО разместила 40 тыс. военных на восточном фланге и развернула элементы сил реагирования.
Столтенберг подал в отставку с поста главы ЦБ Норвегии, так и не вступив в должность
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подал в отставку с поста главы Центрального банка Норвегии, который он должен был занять осенью этого года, в связи с продлением его полномочий в качестве генсекретаря НАТО, сообщило Министерство финансов королевства.
«Йенс Столтенберг уходит в отставку с поста управляющего центральным банком. Министерство финансов в ближайшее время представит королю в Совете рекомендацию о назначении Иды Волден Бах главой ЦБ», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.
Министр финансов страны Трюгве Слагсволда отметил, что хотел бы видеть и дальше Столтенберга в должности управляющего центральным банком, но «отдает приоритет сохранению той важной роли, которую он играет в НАТО».
Что касается новой кандидатуры, то Ида Волден Бах в ходе обсуждения кандидатур на должность главы ЦБ была признана «очень подходящей для этой должности». Она уже несколько недель исполняет обязанности главы ЦБ.
Ранее лидеры стран НАТО в ходе саммита в четверг приняли решение о продлении мандата Столтенберга на посту генсека альянса до 30 сентября 2023 года.
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Зеленский призвал НАТО оказывать военную помощь Украине «без ограничений»
Украинская сторона нуждается в военной помощи без ограничений, заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении на саммите НАТО в Брюсселе.
«Украине нужна военная помощь без ограничений. Украина просила 1% от ваших танков, дать или продать, но ответа нет», – цитирует Зеленского ТАСС.
Также в обращении к парламенту Швеции он призвал вводить как можно больше санкций в отношении России.
«Чтобы мир наступил быстрее, санкционные пакеты против России должны применятся ежедневно... Ни одного барреля российской нефти, ни одного захода российских кораблей в порты», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет переговоры по гарантиям безопасности с США, Британией, Германией, Францией и Турцией.
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