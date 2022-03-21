Минздрав заверил в стабильности поставок лекарств в Россию

Не стоит создавать ажиотажный спрос на лекарства: все препараты в наличии, фармацевтические компании подтверждают стабильные поставки лекарственных препаратов в Россию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании общественных приемных «Единой России» и Минздрава по доступности лекарств.

«Все фармацевтические компании подтверждают нам сегодня, что поставки лекарственных препаратов продолжаются. В рамках жизненно важных лекарственных препаратов списка (ЖНВЛП) у нас регулируются цены, и эти лекарственные препараты мы получаем в стабильном формате», – цитирует «Интерфакс» Мурашко.

По его словам, последние три недели есть повышенный спрос, который спровоцирован какими-то фейками и недостоверной информацией по ряду препаратов.

«У меня просьба к нашим гражданам: не нужно создавать ажиотажный спрос, все эти препараты в наличии, они поступают, и никаких рисков для плановой терапии нет», – приводит ТАСС слова министра.

В частности, это касается препарата для лечения щитовидной железы L-тироксин.

«Объем отпущенных в аптеках лекарственных препаратов превысил обычные нормы расхода практически более, чем в четыре раза. Причем этот препарат есть в достаточном количестве на складах и у оптовиков, есть и отечественные, и зарубежные производители. Поэтому поставки оптовиками сейчас ведутся очень активно, логистическая сеть дополнительно развернула свои мощности, в том числе по доставке», – заявил глава Минздрава.

Мурашко пояснил, что в течение буквально нескольких дней был отмечен повышенный спрос на инсулин, но «логистическая система тут же (его) отработала».

Министр добавил, что благодаря системе маркировки ответственные ведомства могут оперативно отслеживать запасы лекарств в стране. «Выстроена система информирования, в том числе по производителям и Росздравназдору по принятию мер совместно с Минпромторгом по профилактике дефицита», – отметил Мурашко.

Замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев связал возможный недостаток лекарств в российских аптеках связан с повышенным спросом со стороны медорганизаций и потребителей, а не с прекращением поставок.

«Те возможные недостатки, которые мы видим на этапе реализации препаратов в аптечных учреждениях, связаны не с прекращением поставок лекарственных препаратов, не с прекращением поставок комплектующих, дефицитом фармацевтических субстанций или вспомогательных веществ, но преимущественно с повышенным спросом как со стороны медицинских организаций, так и со стороны рядовых потребителей», – заявил замминистра.

По данным замруководителя Росздравнадзора Дмитрия Пархоменко, цены на препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших, в период с 24 февраля по 16 марта текущего года выросли в среднем на 5,7%.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об отсутствии скачков цен на необходимые препараты в России.

Президент Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов России призвал обеспечить доступность товаров и лекарств на рынке.

До этого Генпрокуратура России заявила, что прокуроры в регионах займутся проверкой обоснованности формирования цен на лекарства.