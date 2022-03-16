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Путин призвал обеспечить доступность товаров и лекарств на рынке
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Необходимо обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, в том числе на рынке лекарств, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов России.
«Обращаю внимание правительства и коллег в регионах, важнейшая задача – обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, прежде всего имею в виду товары первой необходимости, лекарства и медицинские изделия», – цитирует Путина ТАСС.
Ранее американская фармацевтическая компания Pfizer объявила, что будет поставлять медикаменты в Россию, но всю прибыль от них будет направлять на гуманитарную помощь народу Украины.
До этого Генпрокуратура России заявила, что прокуроры в регионах займутся проверкой обоснованности формирования цен на лекарства.
Зеленский объявил встречу с Путиным целью Киева на переговорах
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По словам президента Украины Владимира Зеленского, задача украинской делегации на переговорах с Россией заключается в том, чтобы добиться встречи с главой российского государства Владимиром Путиным.
Зеленский заявил, что «представители делегаций говорят в видеоформате» каждый день. По его словам, у украинской делегации «задача четкая – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую ждут люди», передает РИА «Новости».
Зеленский подчеркнул, что говорить с Россией необходимо, сработали более 10 гумкоридоров, в том числе благодаря переговорам, в воскресенье удалось вывезти более 5 тыс. человек. О перспективе переговоров с Путиным он заявил, что «это сложная история, тяжелый путь, но путь нужный».
Киев «в этой переговорной сложной работе» хочет «получить необходимый результат» для «мира» и «безопасности», чтобы у Украины «были гарантии, нормальные и действенные». «Не как в Будапеште, не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать – вот это работает, вот это гарантии», – сказал он.
Член украинской делегации, руководитель правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией по видеосвязи начнутся в понедельник в 10.30, пишет «Страна.ua».
В воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах. По его словам, на сессии в понедельник планируется подведение предварительных итогов переговоров России и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник.
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Песков рассказал об эмоциональном состоянии Путина
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Эмоциональное состояние президента Владимира Путина в норме, несмотря на крайне ненормированный рабочий день, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Рабочий день у президента в полном смысле этого слова ненормированный, крайне ненормированный рабочий день. Тут нет никакого фиксированного часа (до которого работает Путин), в любом случае с утра и до поздней ночи», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о графике главы государства.
«Эмоциональное состояние [Путина] в норме», – прокомментировал пресс-секретарь уточняющий вопрос.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Путин рассказал об успешном ходе спецоперации на Украине
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Российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами, заявил президент России Владимир Путин.
«Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Министерством обороны России и нашим Генеральным штабом, то она полностью себя оправдала. Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм, делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов», – передает его слова ТАСС.
Президент отметил, что в самом начале операции в Донбассе Киеву по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития «было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса». «Не захотели! Ну что же, это их решение. Осознание того, что происходит в реальной обстановке на земле, придет неизбежно», – сказал президент.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты
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Президент Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который дает возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Поправки, внесенные в Воздушный кодекс России и ряд законодательных актов, позволяют российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и дают возможность эксплуатировать самолеты на внутренних линиях. Сертификация гражданских воздушных судов будет осуществляться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит Минтранс, сообщает ТАСС.
Как говорится в пояснительной записке, закон направлен на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов Российской Федераций в целях обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер.
Документ также предусматривает перенос с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года сроков сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности.
До этого Минтранс в условиях западных санкций предложил удерживать на территории России иностранные самолеты, взятые в лизинг, и платить за них в национальной валюте.
Газета ВЗГЛЯД писала, как будет перекроен рынок авиаперевозок России в связи с введенными санкциями.
Путин обратился к гражданам западных государств
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Президент России Владимир Путин заявил, что жителей западных стран пытаются убедить в якобы враждебности действий России, глава государства призвал не верить таким заявлениям.
«Хочу, чтобы меня услышали и простые жители западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности – это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь», – сказал он на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.
«А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит в их государствах, их ошибок, близорукости и амбиций», – передает слова Путина ТАСС.
Ранее Путин заявил, что российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Американец превысил скорость на дороге и обвинил в этом Путина
Водитель легковой автомашины в американском штате Флорида объяснил превышение скоростного режима на дороге тем, что президент России Владимир Путин собрался «начать ядерную войну против всего мира».
Задержанный водитель изначально заявил шерифу, что только что получил машину и пытался отключить в ней спортивный режим, из-за которого якобы и превысил скорость, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.
После того, как этот аргумент не сработал, он решил прибегнуть к другому.
«Я только что узнал, что Владимир Путин собирается начать ядерную войну против всего мира, и я пытался скорее вернуться домой, чтобы разобраться в происходящем. Я в панике», – заявил автолюбитель.
Мужчина получил два штрафа за нарушение правил дорожного движения.
Власти США призвали блогеров TikTok винить Путина в росте цен на бензин
Американская администрация попросила блогеров из TikTok обвинить российского президента Владимира Путина в росте цен на топливо в Соединенных Штатах, сообщают американские телеканалы.
Блогер Элли Цайлер, ранее не интересовавшаяся политикой, в одном из недавних клипов заявила, что в повышении цен на бензин в США виноват Путин, передает ТАСС со ссылкой на Fox Business.
До этого Washington Post заявляло, что Белый дом провел брифинг по ситуации на Украине для блогеров TikTok. «Его действиями, президента Путина, вызван рост цен на бензин», – заявляла в ходе брифинга представитель администрации Джен Псаки.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
После этого глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
Газета ВЗГЛЯД писала, что администрация Байдена пытается оправдать грандиозное повышение цен на бензин и другое топливо в стране «Путинским налогом».
Путин: Киеву предлагали вывести войска из Донбасса
Киевский режим по различным каналам получал предложения в начале спецоперации РФ не вступать в боевые действия, а также вывести войска из Донбасса, заявил президент России Владимир Путин.
«В самом начале операции в Донбассе киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели, но что же, это их решение», – сказал президент на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов России, передает РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что киевское руководство отказалось принимать это предложение. «Отмечу, что Украина, поощряемая Соединенными Штатами и рядом западных стран, целенаправленно готовилась к силовому сценарию», – указал Путин.
Также президент напомнил, что появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. «У нас нет такой цели, и об этом мною тоже было прямо сказано в обращении 24 февраля», – подчеркнул российский лидер.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Путин обратил внимание Беннета «на варварскую акцию» с обстрелом Донецка
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Президент России Владимир Путин в понедельник в телефонном разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом обратил его внимание «на варварскую акцию» с обстрелом Донецка, сообщила пресс-служба Кремля.
«В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на новую варварскую акцию украинских военных – сегодняшний ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей города», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что в целом был продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг проведения специальной операции по защите республик Донбасса.
Ранее в Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 20 человек.
«Точка-У» несла кассетный заряд – запрещенный, как мы знаем. Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв», – заявил глава республики Денис Пушилин. «Нашими специалистами устанавливается огневая точка (позиций ВСУ, с которых была выпущена ракета «Точка-У). Она, конечно же, будет уничтожена», – пообещал он.
Путин заявил о реальной угрозе создания Киевом ядерного оружия
Создать ядерное оружие Киев смог бы при поддержке извне, а целью стала бы Россия, заявил на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов Владимир Путин.
«Прозвучали заявления киевских властей о намерении создать и собственное ядерное оружие, и средства его доставки. Это была реальная угроза», – передает слова главы страны ТАСС.
Создать ядерное оружие Киев смог бы при поддержке извне, а целью стала бы Россия, сказал Путин.
«Уже в обозримом будущем при зарубежном техническом содействии нацистский режим в Киеве мог получить в свои руки оружие массового уничтожения, и целью для него, конечно, была бы Россия», – заявил российский лидер 16 марта.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Путин: На территории Украины создавались компоненты биологического оружия
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На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на совещании по мерам поддержки регионов.
«На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Следы этих секретных программ сейчас усиленно пытаются замести. Но у нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России, на территории Украины, по сути создавались компоненты биологического оружия», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.
Он добавил, что «наши неоднократные предупреждения о том, что подобное развитие событий несет прямую угрозу безопасности России, были отвергнуты Украиной их покровителями из США и НАТО, причем с показным и циничным пренебрежением».
«Таким образом, все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию», – заключил Путин.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Путин указал на последствия санкций против России для США и ЕС
Антироссийские санкции, принятые в Европе и в США, бьют по американцам и европейцам, заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов России.
«В качестве оружия они (западные страны) избрали и экономические, финансовые, торговые, другие санкции в отношении России, которые бьют сейчас по самим, кстати говоря, европейцам и американцам через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания, через потерю рабочих мест, связанных с российским рынком», – цитирует Путина ТАСС.
Он призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» и во всем винить Россию.
В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
Путин упростил направление нефтегазовых допдоходов бюджета на приоритетные цели
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий особенности исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году, а также упрощающий направление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА «Новости». Закон был разработан в целях обеспечения возможности реализации срочных и первоочередных мер бюджетной политики для своевременной поддержки граждан и экономики в текущих условиях. Он вступает в силу со дня его опубликования.
Документ продлевает на 2022 год действовавшее в 2020-2021 годах право правительства России предоставлять госгарантии России на условиях, отличных от установленных законом о федеральном бюджете. Это позволит осуществлять меры поддержки российских предприятий, направленные на сохранение рабочих мест и выплату зарплаты. При этом на текущий год приостанавливается действие нормы, которая обязывает вносить изменения в бюджеты всех уровней для предоставления гарантий сверх установленных в этих бюджетах параметров.
Кроме того, закон предусматривает в 2022 году предварительное рассмотрение комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований предложений по изменению финансирования полномочий в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). Это должно позволить повысить эффективность таких расходов, а также корректировать или дополнять меры, направленные на развитие здравоохранения и противодействие ковиду.
Документ также упрощает процедуру направления дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета на финансовое обеспечение приоритетных мероприятий в целях поддержки регионов и экономики.
Также Путин подписал федеральный закон, позволяющий продлевать действующие специальные инвестиционные контракты (СПИК 1.0) и заключать новые, используя тот же механизм, что поможет поддержать попавшие под санкции компании.
Документ, внесенный правительством России, расширяет возможности инвесторов в рамках применения СПИК 1.0. Он предоставляет инвесторам право пересматривать условия таких действующих контрактов, включая продление срока их действия с 10 до 12 лет, а также возобновляет возможность заключения новых СПИК 1.0.
Предполагается, что продлить сроки таких контрактов инвесторы смогут в том случае, если ограничительные меры со стороны зарубежных партнеров повлияли на реализацию их инвестпроектов.
Кремль спросили о получаемых Путиным разведданных
Президент Владимир Путин как верховный главнокомандующий вооруженных сил страны получает данные разведки в полном объеме, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент является верховным главнокомандующим, естественно, он получает всю полноту разведданных», – передает ТАСС слова Пескова.
При этом он оставил без комментариев просьбу прокомментировать слова политолога, общественного деятеля Израиля Якова Кедми о том, что в целом успех проведения военной операции во многом зависит от действий военной разведки. Песков отметил, что такой эксперт ему незнаком. «В Израиле очень много экспертов работает в разведке. Здесь я оставлю без комментария», – добавил он.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Путин сравнил травлю русских на Западе с антисемитскими погромами в фашистской Германии
Борьба со всем русским за рубежом сравнима с антисемитскими погромами в фашистской Германии, считает президент России Владимир Путин.
«Вся словесная мишура о политкорректности, неприкосновенности частной собственности, свободе слова – все это слетело в одночасье, даже олимпийские принципы растоптали, не постеснялись свести счеты и с паралимпийцами, вот такой вот спорт вне политики», – сказал глава государства на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов России, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «во многих западных странах людей только за то, что они родом из России, подвергают настоящей травле, отказывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей, запрещают русскую музыку, культуру, литературу».
«Просто напрашиваются прямые аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали нацисты в Германии в 30-х годах прошлого века, а затем их приспешники из многих европейских стран, которые присоединились к гитлеровской агрессии против нашей страны во время Великой Отечественной войны», – считает российский лидер.
Ранее Путин заявил, что Россия никогда не откажется от суверенитета, продолжив бороться за право оставаться собой.