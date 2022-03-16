Путин призвал обеспечить доступность товаров и лекарств на рынке

Необходимо обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, в том числе на рынке лекарств, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов России.

«Обращаю внимание правительства и коллег в регионах, важнейшая задача – обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, прежде всего имею в виду товары первой необходимости, лекарства и медицинские изделия», – цитирует Путина ТАСС.

Ранее американская фармацевтическая компания Pfizer объявила, что будет поставлять медикаменты в Россию, но всю прибыль от них будет направлять на гуманитарную помощь народу Украины.

До этого Генпрокуратура России заявила, что прокуроры в регионах займутся проверкой обоснованности формирования цен на лекарства.