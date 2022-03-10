Генпрокуратура решила проверить цены на лекарства в регионах

Прокуроры в регионах займутся проверкой обоснованности формирования цен на лекарства, сообщили в Генпрокуратуре.

«Органами прокуратуры реализуются мероприятия, направленные на защиту прав и законных интересов граждан в сфере лекарственного обеспечения. Генеральной прокуратурой России прокурорам регионов страны направлено поручение о проведении дополнительных проверок обоснованности формирования участниками фармацевтического рынка цен на лекарственные репараты», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

При наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений, подчеркнули в надзорном органе.

Между тем стоимость тестов на коронавирусную инфекцию в столичных аптеках после прокурорских проверок сократилась наполовину, указали в Генпрокуратуре.

«В истекшем месяце прокурорами пресечены факты установления экономически необоснованной стоимости тест-систем на COVID-19. Так, благодаря прокурорскому вмешательству в Москве 930 аптек сократили их отпускную стоимость на 45-57%», – уточнили в ведомстве.

А в Петербурге 143 аптеки снизили цены на 8-15%, в Подмосковье снижение составило 10-20%.

Тестирование стало дешевле в Приморском крае, Астраханской, Иркутской, Свердловской областях и в других регионах страны.

Ранее исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков сообщал, что случаев отказа со стороны ведущих международных фармацевтических компаний от поставок лекарственных препаратов в Россию пока нет, индустрия готова продолжать осуществлять их.