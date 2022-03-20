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Москвичам пообещали апрельское тепло
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Апрельское тепло до плюс 10 градусов и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится восточной периферией скандинавского антициклона, благодаря чему ожидается сухая и не по сезону теплая погода с температурным фоном на 7 градусов выше климатической нормы. То есть ожидается переменная облачность, без осадков, в мегаполисе сегодня плюс 8-10, в Подмосковье плюс 5-10», – цитирует его РИА «Новости».
Синоптик добавил, что в субботу в Москве температура воздуха поднималась до плюс 8,3 градуса, а в воскресенье ожидается плюс 9 и даже с небольшим «хвостиком». То есть воскресенье может стать самым теплым днем в этом сезоне, но это не предел – дальше будет еще теплее.
«Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 миллиметр ртутного столба. То, что сегодня мы будем наблюдать второй день подряд, это температурные показатели начала апреля», – отметил он.
В воскресенье синоптики пообещали москвичам солнечную погоду.
Украинский губернатор похвастался хорошим настроением после гибели десантников ВСУ
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Губернатор Николаевской области Виталий Ким на следующий день после гибели украинских десантников в результате ракетного удара по зданию штаба 79 десантной бригады ВСУ в Николаеве похвастался хорошим настроением.
Отметим, по данным украинских СМИ, в результате ракетного удара по зданию штаба 79 десантной бригады ВСУ в Николаеве погибло не менее 40-50 военнослужащих. Всего в разрушенных помещениях могло находиится около 200 военных. О пострадавших среди гражданских лиц не сообщалось.
Тем временем губернатор Николаевской области Ким, прославившийся своими ежедневными эфирами в соцсетях, рассказал жителям, что у него сегодня было «радостное событие – борщ и жаркое… поэтому спать я буду довольный и сытый».
Днем ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович посоветовал украинцам из двух «версий реальности», где одна – «власть сдала Мариуполь» и вторая – «власть – заботится о Мариуполе», просто верить во вторую. А то, что, ВСУ уже не будут пытаться пробиться к Мариуполю, так, по словам Арестовича, уже полстраны под контролем российских войск.
На Украине обвинили Порошенко в происходящей военной операции в стране
Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил экс-президента страны Петра Порошенко в создании одной из предпосылок для проведения специальной военной операции России – закрепления в Конституции Украины положения о курсе в НАТО.
«Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в конституцию», – приводит слова Арестовича издание «Украинские новости», передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать факт, что, несмотря на слова об открытых дверях, альянс не намерен принимать Украину в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Украина оттягивает свой нейтралитет.
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Лавров: Спецоперация на Украине сорвала антироссийский проект Запада
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Российская специальная операция на Украине сорвала антироссийские планы Запада, поэтому он сорвался с цепи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».
«Это все лишь доказывает одно – проект «анти-России» сорвался операцией, целью которой президент поставил, во-первых, обеспечение безопасности людей на Донбассе, а во-вторых, устранение угроз Российской Федерации, накапливавшихся в виде милитаризации Украины и ее нацификации. Когда поняли, что наша линия помогла сорвать их замыслы, видите, как с цепи сорвались», – приводит ТАСС слова министра.
Также Лавров подчеркнул, что Россия не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом: посмотрит, как они сами будут выходить из тупика, в который себя загнали.
«Продолжаем мы, конечно, быть открытыми к сотрудничеству с любыми странами, включая западные. Хотя в условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Напомним, представитель Госдепа высокого ранга заявила, что многие санкции против России будут отменены в случае прекращения российской спецоперации на Украине, а также при восстановлении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему санкции против России напугали союзников США – Саудовскую Аравию, которая готова отказаться от доллара в пользу юаня при продаже нефти. Тем временем Вашингтон разморозил российские резервы для оплаты внешнего долга.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Командир «Мрии» обвинил в гибели самолета руководство ГК «Антонов»
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Капитан крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия», уничтоженного в Гостомеле, Дмитрий Антонов рассказал, как в январе руководству госпредприятия «Антонов» предлагали спасти самолет, но топ-менеджмент предприятия предпочел спастись сам.
По словам работника предприятия, руководством госкомпании «Антонов» не было принято решения о перегоне самолета за границу. Он рассказал, что еще 26 января к менеджерам госпредприятия «Антонов» поступило предложение от представителей Агентства технического обслуживания и снабжения НАТО (НАМСА) перебазировать весь аэропорт в Лейпциг. Сделать это было предложено вместо с персоналом, запчастями и самолетами.
«Ответа на этот вопрос не последовало. Решение о перегоне принято не было. Ни самого огромного самолета «Мрии», ни маленьких самолетов Ан-28, Ан-26, А-н-74. Решение не было принято, так как отсутствовал топ-менеджмент компании, который который бодренько за две недели до военных действий уехал в Лейпциг и оккупировал офис Antonov Logistics Salis», – рассказал командир «Мрии» Telegram-каналу «Политика Страны».
Напомним, в ходе боевых действий под Киевом Украина собственными руками уничтожила самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия», доставшийся стране в наследство от СССР. Этот лайнер появился как элемент космической программы Союза. «Домашний» аэродром концерна «Антонов» в 25 километрах к северо-западу от центра украинской столицы был занят бойцами российского спецназа 24 февраля, в первый же день спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Лукашенко назвал более опасное оружие, чем ядерное
В ходе интервью президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал более опасное оружие в современном мире, чем ядерное.
По словам главы страны, речь идет о биологическом и кибероружии.
«Есть более опасное направление, чем ядерное оружие. Это биологическое оружие и кибероружие. Это гораздо опаснее. Человечество эту опасность еще не осознало, особенно кибероружие. В этом вся проблема. Мы все дрожим перед ядерным оружием, но кибероружие еще страшнее. Его трудно обнаружить, а главное мы не готовы его бояться», – заявил глава республики в ходе интервью японскому телеканалу TBS, фрагмент которого публикует Telegram-канал «Пул первого».
Ранее Лукашенко заявил, что Минск не поддерживал и не поддерживает никакие военные действия ни со стороны России, ни со стороны Украины, ни со стороны других стран.
Экс-командующий ВДВ: Стратегические резервы российской армии не введены на Украину
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Российская армия пока обходится без использования стратегических резервов в ходе спецоперации на Украине, заявил бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак.
«Крупные подразделения российской армии сосредоточены возле границ Украины и участия в боевых действиях пока не принимают. То есть до использования стратегических резервов дело не дошло», – рассказал он в интервью газете ВЗГЛЯД.
При этом Шпак отметил, что в операции участвуют все соединения ВДВ. «Не полным, разумеется, составом, но судя по характеру выполнения десантниками задач на разных участках, их там приличное количество», добавил он.
Кроме того, по словам генерала, спецназ ВДВ тоже участвует в операции. В первую очередь это 45 бригада специального назначения, ряд других подразделений, разведроты дивизий и бригад. У них особые задачи, та же блокировка Чернобыльской АЭС – дело рук спецназовцев.
«Слухи о появлении десантного спецназа в том или ином месте распространяются на Украине очень быстро – противник старается покинуть свои позиции, чтобы избежать боевого контакта с десантниками. У спецназа там «дурная слава» – действуют быстро и жестко», – заключил Шпак.
СМИ: Болгария расторгнет контракт с Газпромом до конца года
Болгария откажется от российского газа после того, как закончится действующий контракт с Газпромом, страна будет искать альтернативные источники газа, заявил вице-премьер и министр финансов Асен Василев интервью Болгарскому национальному радио.
«Есть альтернативы. Старые трубы трансбалканского потока. Там у нас есть мощность около 20 млрд. куб. м. и может быть использована в обоих направлениях, нам нужно 3 млрд. куб. м. Есть поставки из Катара, Алжира. Это общеевропейская стратегия. Следующие 1–2 недели обсудят на европейском уровне создание общего газового договора для всего ЕС. Мы ожидаем, что летом этот механизм заработает», – приводит «Коммерсант» слова Василева.
Он также заявил, что у Болгарии есть альтернативные источники энергии, в том числе поставки из Катара и Алжира. По его словам, планируются использовать существующую инфраструктуру Греции и Турции для закупок сжиженного природного газа и увеличить импорт из Азербайджана, который уже экспортирует газ в страну.
На данный момент практически весь газ Болгария импортирует из России. Контракт на поставки газа от Газпрома заканчивается в июле 2022 года.
Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии из-за призывов отказаться от российских нефти и газа.
Новый президент Туркмении объявил о выбранном курсе во внешней политике
Новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что Ашхабад во внешней политике останется приверженным курсу нейтралитета и добрососедства, а также будет проводить политику, нацеленную на интеграцию нефтегазовой отрасли страны в международную энергосистему, сообщило издание «Ориент».
Бердымухамедов выступил с программной речью во время церемонии инаугурации. «Мы открыты для всех стран и народов мира и нацелены на развитие с ними торгово-экономических, культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей в будущем», – приводит ТАСС слова нового президента Туркмении, которого цитирует издание.
Бердымухамедов назвал важным направлением своей работы развитие нефтегазовой отрасли Туркмении и ее интеграцию в международную энергетическую систему. По его словам, инвестиционную поддержку государства получат сфера электроэнергетики, в частности проекты по диверсификации экспорта и по разработке возобновляемых источников энергии. Важным направлением работы станет развитие транспортно-логистического потенциала страны, которая способна состыковать региональные и континентальные маршруты в качестве «сердцевины Великого Шелкового пути с максимальным задействованием географических и прочих конкурентоспособных преимуществ».
Глава республики обозначил своей главной целью обеспечение стабильности и безопасности Туркмении и повышение уровня жизни ее граждан, а также упрочение доверия среди стран мира. Он пообещал усилить социальную защиту граждан, в частности – поддержку многодетных семей. Он также отметил роль армии в охране независимости и стабильности государства и пообещал укреплять материально-техническую поддержку Вооруженных сил.
Накануне Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркмении. В тот же день он отправил правительство республики в отставку.
Во вторник Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов Туркмении объявила, что сын действующего президента республики Гурбангулы Бердымухамедова, кандидат от правящей Демократической партии Туркмении Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении, получив 72,97% голосов.
В тот же день президент России Владимир Путин созвонился с действующим и новым президентами Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Сердаром Бердымухамедовым. В ходе разговора лидера России и Туркмении подтвердили приверженность двух стран «традиционным отношениям дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего общим интересам».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что будет делать новый руководитель на посту президента Туркмении, и каковы интересы России в этой постсоветской стране.
Рогозин: Стартовый комплекс на космодроме Куру законсервирован навсегда
Стартовый комплекс российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане будет законсервирован навсегда, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Он будет законсервирован навсегда», – сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», передает РИА «Новости».
Рогозин добавил, что Россия не нуждается в таких ненадежных партнерах, как Европейское космическое агентство, которое ведет себя «сумасшедшим образом».
Также он добавил, что ракетные двигатели РД-180, которые ранее поставлялись в США, будут использоваться в новой ракете «Союз-6».
Ранее Рогозин заявил, что США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационной системы GPS, но переживать не стоит, так как у России есть ГЛОНАСС.
Прикрывший своим Ка-52 вертолеты с десантом летчик рассказал подробности боя
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Летчик, который посадил подбитый вертолет и держал круговую оборону, рассказал подробности инцидента.
«Бой вели в районе 10 минут, потому что мы первые вышли. Нам нужно было продержаться до прихода основных сил и не дать расчетам ПЗРК передислоцироваться для встречи основной группы. Зенитной артиллерией вывели из строя главный двигатель, после этого вертолет уже не мог выполнять полет. Приняли решение о посадке ближе к своим войскам», – публикует рассказ летчика телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.
«Далее через лесополосу посадили вертолет, удалили информацию и заняли оборону вокруг вертолета, чтобы не дать до него добраться боевикам. Мы выскочили из вертолёта, упали в поле и там потихонечку перемещались. Вели беспокоящий огонь, чтобы ни у кого желания не было к нам подходить», – рассказал летчик. Он добавил, что сейчас у него одно желание – вновь вернуться в свой вертолет: «Техсостав с машиной поработает и я её заберу обратно».
Ранее Минобороны опубликовало кадры боевой работы передовой группы ударных вертолетов Ка-52, обеспечивавшей высадку десанта на одном из украинских военных аэродромов. Командир ведущего Ка-52 попал под огонь ПЗРК и прикрыл своей машиной группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя. Экипаж совершил вынужденную посадку и держал круговую оборону до прибытия второй ударной группы вертолетов.
Экипаж поврежденного вертолета не пострадал и был эвакуирован. Благодаря героизму экипажей передовой группы десантирование прошло без потерь, сообщило Минобороны.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Опубликовано видео уничтожения склада с украинским оружием ракетами «Кинжал»
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Минобороны России опубликовало видео уничтожения гиперзвукововыми ракетами «Кинжал» склада с украинским оружием, это удалось сделать одним высокоточным ударом в подземный ангар.
Видеозапись публикует министерство обороны России, передает РИА «Новости».
Вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
Отметим, что применение подобного рода ракет стало первым официальным в истории. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен 18 марта.
Напомним, что в феврале российская армия провела плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Воздушно-космические силы России в ходе учений успешно совершили пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».
«Кинжал» – российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты 9-С-7760 комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.
В США восхитились мощью и точностью «умной» российской артиллерии
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Американский офицер Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive рассказал об «умной» российской артиллерии, предназначенной для точного поражения важных целей с одного выстрела.
«Управляемый 152-миллиметровый снаряд «Краснополь» – один из таких боеприпасов, которым стреляют из самоходных и буксируемых гаубиц. Их можно применять для контрбатарейной борьбы, а также для уничтожения центров управления, бункеров и мостов противника», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Как пишет военный, технология высокоточного наведения позволяет не тратить много снарядов, а сразу засечь цель и сделать один или несколько выстрелов, чтобы уничтожить ее.
Аналитики из США отмечают, что русский «Краснополь» превосходит американский аналог M712 Copperhead по дальности, массе, поражаемости целей и простоте обращения.
В прошлое воскресенье Минобороны России обнародовало видеозапись с кадрами уничтожения полевого командного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) точечным ударом высокоточным снарядом «Краснополь» артиллеристов ВС России.
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Идея Саудовской Аравии о продаже нефти за юани вызвала тревогу в США
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«Бесцеремонное презрение» властей США к Саудовской Аравии побудило Эр-Рияд к «вызывающим тревогу» переговорам с Пекином о продаже нефти Китаю за юани, говорится в статье консервативного издания The American Spectator за авторством Андреа Видбург.
Как отмечает автор, американский доллар на сегодняшний день – мировая резервная валюта, которая должна быть стабильной и легко доступной, а также считаться своеобразным «убежищем», передает РИА «Новости».
«Можно сказать, что в каком-то смысле резервная валюта – самосбывающееся пророчество, ведь она растет в цене благодаря своему статусу. Этот же статус поддерживает огромную долговую нагрузку Америки. Вот почему новость, что недовольная Вашингтоном Саудовская Аравия надеется наладить продажу нефти в Китай за юани вместо долларов, прозвучала столь тревожно», – говорится в стьатье.
По словам Видбург, в американских СМИ причиной такого решения Эр-Рияда называют отсутствие доверия к США при Байдене. Так, по данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия недовольна отсутствием поддержки со стороны Вашингтона в ходе противостояния в Йемене, стремлением США заключить сделку по иранской ядерной программе, а также поспешным выводом американских военных из Афганистана.
«Сметливый читатель заметит, что две из трех причин для беспокойства Саудовской Аравии должны тревожить и самих американцев. Ужасная сделка, которую Байден продавливает с Ираном, ускорит их ядерную программу, а хаотический, неумелый и смертоносный вывод войск из Афганистана олицетворяет крах американского престижа и военной мощи», – утверждает Видбург.
Как считает автор, администрация Байдена, вдохновляясь «извращенной показной добродетелью» и «самоубийственной тягой к «зеленой» энергии», относится к Саудовской Аравии с «бесцеремонным презрением», что и привело к нынешнему развитию событий.
Вместе с тем существует ряд факторов, из-за которых «первой ласточкой грядущей катастрофы» сделка с юанем может не стать, продолжает Видбург. Так, США покупают у Саудовской Аравии лишь четверть от того количества нефти, что завозилось в 1990-х годах. При этом американский доллар, по ее мнению, «все же немного стабильнее юаня», даже с учетом того, что правительство Байдена «печатает деньги и транжирит их напропалую». А Китай, как утверждает Видбург, «кажется крепче, чем на самом деле», как «некогда Советский Союз».
«Учитывая, что демократы сотворили с американской экономикой всего за год, нас ждет гонка Китая и Америки к экономическому дну. И, честно говоря, я бы поставила на Байдена», – заявила Видбург.
Напомним, администрацию США озадачило появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.
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Рогозин: США рассматривают возможность отключения России от GPS
США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационной системы GPS, но переживать не стоит, так как у России есть ГЛОНАСС, заявил в субботу гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», – сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», передает РИА «Новости».
По словам главы госкорпорации, «напрягаться» по этому поводу не стоит, так как каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, а она продолжит работать.
Болтон обвинил Байдена и НАТО в стратегической ошибке на Украине
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Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что глава американской администрации Джо Байден и НАТО совершили стратегическую ошибку, постоянно заявляя, что Запад ни в коем случае не будет вмешиваться в ситуацию на Украине.
«США и НАТО на протяжении месяцев, а президент Джо Байден с самого начала снова и снова подчеркивали, что на Украине ни в коем случае не будет какого бы то ни было вмешательства западных войск», – приводит слова Болтона ТАСС. Такое мнение он высказал в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Бывший помощник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности выразил мнение, что это было «большой ошибкой». «Если бы [действующий] президент [США] Джо Байден в последние месяцы вообще бы ничего не отвечал на вопрос о возможном участии западных сил, было бы лучше для безопасности Украины и мира на планете. Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва», – полагает Болтон. Он выразил мнение, что руководству России лучше не позволять заглядывать в карты противника.
Болтон заявил о необходимости выработки нового подхода к РФ – «стратегии Рональда Рейгана», которая бы заключалась в сочетании жесткой позиции и поддержки оппозиции. «Здесь недостаточно делать ставку только на технологии 1960-х с такими радиостанциями, как «Радио Свобода*» (признана в РФ СМИ-иноагентом). Мы должны сделать все, чтобы предоставить особенно молодежи в России доступ нового типа к информации», – заявил он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и страны НАТО прекратить отправку на Украину оружия и наемников, пополняющих ряды националистов. Он также возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на президента США Джо Байдена и Конгресс.
В четверг администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Вместе с этим канцлер Германии Олаф Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона исключил возможность установления бесполетной зоны над Украиной, так как это бы означало прямую военную конфронтацию НАТО с Россией. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден считает, что создание бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к войне с Россией.
В прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может обеспечить бесполетную зону над Украиной в условиях действующей ПВО России, так как это будет означать прямое столкновение НАТО и России, что приведет не только к значительной эскалации ситуации на Украине, но и создаст риск полномасштабной войны в Европе.
Между тем в МИДе заявляли о вербовке иностранцев за рубежом для участия в боевых действиях на Украине против России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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