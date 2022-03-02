Боррель опроверг войну ЕС с Россией

Евросоюз не ведет войну с Россией, но в сложившейся ситуации поддерживает Украину, заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Санкции необходимы, но санкции сами по себе – это не политика, это реакция на обстоятельства, нам нужны решения [возникшей проблемы], и эти решения должны быть связаны с дипломатией», – передает ТАСС слова Борреля. «Мы не ведем войну с Россией, но мы на стороне атакованных», – сказал глава дипломатии ЕС.

«Чрезвычайно безответственно говорить о ядерной войне», – уточнил он. По словам Борреля, сейчас на повестке дня сообщества не стоит вопрос о создании европейской армии. При этом он полагает, что странам – членам ЕС следует улучшить координацию между национальными вооруженными силами и увеличить совместные расходы на оборону.

«Санкции вводятся для того, чтобы нанести ущерб экономике страны, находящейся под санкциями, <...> но они также наносят ущерб вам в ответ, и мы должны быть готовы заплатить цену», – пояснил глава европейской дипломатии.

Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Info заявил, что Евросоюз «собирается вести глобальную экономическую и финансовую войну против России». Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после слов ле Мэра порекомендовал европейским чиновникам следить за своей речью и не забывать, что такие войны часто перерастали в настоящие.

Напомним, в минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против Росси, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.