Россия отозвала просьбу о пропуске через проливы кораблей не из ЧФ

Россия отозвала просьбу о пропуске через проливы Босфор и Дарданеллы некоторых ее кораблей, не зарегистрированных в Черноморском флоте, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы хотели, чтобы Россия отозвала свою просьбу о пропуске через проливы некоторых ее кораблей, не зарегистрированных в Черноморском флоте, Москва согласилась с этим», – приводит слова Чавушоглу Twitter агентства Anadolu, передает РИА «Новости».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре в отношении судов в проливах для того, чтобы избежать эскалации на Украине.

Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей России через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции Тайипом Эрдоганом или нет.

В пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у России будет право использовать их для возвращения флота на базу.

В четверг Украина запросила у Турции ограничение прохода российских военных кораблей через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы.