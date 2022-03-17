Аксенов заявил о планах выплачивать пенсии и зарплаты в Херсонской области в рублях

Швейцарский военный эксперт: «Азов» в Донбассе занимался немыслимым зверством

Известный швейцарский военный эксперт, бывший разведчик Жак Бо в интервью бельгийскому журналисту Мишелю Коллону заявил, что боевики нацбатальона «Азов» годами творили в Донбассе «немыслимые зверства».

Перевод отрывка из интервью опубликовал телеведущий, актер Андрей Бочаров в Telegram.

Коллон в эфире продемонстрировал карту, на которой изображена актуальная ситуация на Украине: красным выделены зоны, занятые российской армией, серым – зоны, подконтрольные Киеву, а заштрихованы красным зоны боевых действий.

Бо обратил внимание также на область, заштрихованную синим. По его словам, это украинская армия в Донбассе, которую окружают, это «фаза демилитаризации, устранение угрозы военного вторжения, которое нависло над республиками Донбасса».

Он также указал, что ВС России берут в кольцо Харьков и Мариуполь, где есть военизированные формирования, не относящиеся к армии Украины: «Это идеологические ополченцы, люди, которых можно назвать дикими, потому что они отморозки и беспредельщики. Это батальоны «Азов» в Мариуполе, они ответственны за массовые убийства в 2014 году, они зверствовали по всему Донбассу (...) Там было много массовых убийств в 2014 и 2015 годах, но об этом никто не говорит (...) Нацбаты, такие, как «Азов», занимаются немыслимыми зверствами, такими, что вы даже себе представить не сможете. Есть свидетельства этих зверств, они настолько графичные, что здесь я бы их не показывал. Это настоящие звери».

Эксперт также указал, что ВС России двигаются очень быстро, он «в истории не видел такого быстрого продвижения – за четыре дня они заняли территорию, равную Великобритании». Он отметил, что российские войска избегают больших городов, городских улиц, но «не потому, что боятся, а потому, что это бессмысленно (...) они идут там, где можно пройти».

По данным электронной энциклопедии «Википедия», Жак Бо является бывшим полковником швейцарской армии, стратегическим аналитиком, специалистом по разведке и терроризму.

Ранее житель Мариуполя рассказал о действиях «Азова» внутри города. По его словам, люди вырываются из города отдельными редкими группами, а боевики используют их в качестве заложников и «живого щита». Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что роддом № 1 в Мариуполе использовался в качестве базы батальона «Азов», оттуда выгнали рожениц и персонал. Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Украины изобрели очередной фейк и приписали Вооруженным силам России авиаудар по роддому в Мариуполе.

Вместе с тем украинские националисты признали гибель идеолога «Азова» Николая Кравченко в Мариуполе.

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