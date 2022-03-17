МО: Биопробы своих граждан Украина передавала для изучения в третьи страны

Эксперт описал технику создания мини-котлов в Донбассе

«Россия намеренно не создает большой котел для донбасской группировки ВСУ, чтобы украинские военные имели шанс покинуть города. Но против тех, кто прикрывается «живым щитом», создаются мини-котлы, как происходит сейчас в Северодонецке Луганской области», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В среду группировка войск ЛНР вела бои по освобождению Северодонецка – третьего по величине города Луганщины.

«Если бы мы создали котел в Донбассе, то фактически лишили бы вооруженные силы Украины (ВСУ) возможности и шансов вырваться из него. Поэтому мы оставили им всего один проход, куда они могут уйти», – пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

России было бы очень выгодно, чтобы украинские военные покинули города, в которых они используют мирных жителей в качестве «живого щита», добавил эксперт. «Но в то же время мы не оставляем без внимания окопавшиеся там формирования и фортификационные сооружения. Сейчас бригады ВСУ, которые занимают позиции, дробятся, замыкаются в мини-котлы, как это происходит в Северодонецке. Мы будем их бить по частям, принуждая их принимать решение, чья жизнь дороже. Чтобы они, оценив ситуацию, попытались бы все-таки вырваться и уйти. Но если не вырвутся, то найдут там свой конец», – предупредил собеседник.

В среду группировка войск Луганской народной республики (ЛНР) продолжила наступательные действия в Северодонецке, третьем по величине городе региона после Луганска и Красного Луча, контролируемых ЛНР. Бой идет в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке Северодонецка.

Как сообщил каналу «360»представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко, к настоящему моменту силы ЛНР освободили не менее 80% территории республики. При этом под контролем донбасской группировки ВСУ до последнего момента оставалась агломерация Северодонецк – Лисичанск – Рубежное и город Попасная на западе Луганщины близ границы с ДНР. «Это единственные места, где противник задержался и сейчас ведет оборону», – пояснил Филипоненко. Во всех остающихся занятыми городах ВСУ оборудуют огневые точки в жилых домах.

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Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, подразделения Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое. Армия ДНР при поддержке российских войск добилась заметных успехов, в первую очередь, на южном направлении – в частности, была взята Волноваха и блокирован Мариуполь. Но при этом значительная часть территории республики, включая такие крупные центры, как Славянск, Краматорск, Константиновка и Бахмут (Артемовск), пока остается под оккупацией ВСУ и нацбатов. С украинской стороны продолжаются обстрелы Донецка, Горловки, Макеевки, Докучаевска и Ясиноватой.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, части ВСУ под Донецком, в районах Горловки и Авдеевки сбиты с позиций минимум в двух местах и продолжают медленно, но организованно отступать. Котел постепенно закрывается, а его площадь уменьшается, хотя говорить о каком-то принципиальном прорыве пока еще рано. Второй котел – это Мариуполь. Чтобы окружить город, пришлось преодолеть укрепленную эшелонированную оборону, причем значительная часть этой задачи была выполнена подразделениями ДНР.

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