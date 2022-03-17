В Минпромторге обозначили запасы предметов женской гигиены и подгузников в России

Запасов предметов женской гигиены, а также детских подгузников в торговых сетях хватает на два-три месяца, оценил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Евтухов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что запасов предметов женской гигиены и подгузников «сделано очень-очень много - то есть от двух до трех месяцев», производство этой продукции в России локализовано, запасов сырья и необходимых материалов хватит «тоже от двух до трех месяцев», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что нет никакого риска дефицита этих товаров в России.

Кроме того, дефицита бытовой химии в России не ожидается: в стране избыточные мощности по ее производству, «мы производим бытовой химии больше, чем потребляем», потому все необходимое будет на полках.

Евтухов также подчеркнул, что «сахара у нас предостаточно, у нас нет никакого дефицита, никаких проблем». По его мнению, «в ближайшие дни спрос на этот продукт существенно сократится, мы уже видим сокращение спроса».

Он добавил, что российские производители «производят его в достаточном количестве»: «С учетом того, что принято решение о запрете экспорта (...) мы вообще не ожидаем никаких перебоев с этой востребованной сегодня у населения товарной позицией».

Ранее в Минпромторге заявляли, что дефицита подгузников и женских предметов гигиены в России не будет. До этого в маркетплейсах был зафиксирован рост цен на предметы женской гигиены и детские подгузники. Также россияне в соцсетях жаловались на пустые полки с этой продукцией в магазинах.

Врач-неонатолог рассказала о преимуществах российских подгузников на фоне беспокойства родителей относительно возможных перебоев с поставками иностранных детских товаров.