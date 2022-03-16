Путин объяснил, как относится к любителям фуа-гра и устриц

Многие из тех, кто любит западные блага, готовы предать ради принадлежности к «высшей касте», но саму приверженность к этим благам не стоит осуждать, заявил президент России Владимир Путин.

«Я совсем не осуждаю тех, у кого виллы в Майами или на французской Ривьере. Кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема не в этом. А в том, что многие из таких людей по своей сути, ментально находятся там, а не здесь. Не с нашим народом. Не с Россией», – указал глава государства.

Он заявил, что сами по себе такие блага для таких людей определяют «принадлежность к высшей касте» и даже «высшей расе».

«Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой «высшей касты». Они хотят быть похожими на нее, но забывают или не понимают, что этой так называемой «высшей касте» они если и нужны, то как расходный материал, чтобы использовать для нанесения максимального ущерба нашему народу», – заключил президент.

Ранее партия «Единая Россия» выступила «за немедленное увольнение с позором» Аркадия Дворковича с поста председателя фонда Сколково из-за его осуждения в западных СМИ действий Вооруженных сил России на Украине.