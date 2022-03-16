В Роспотребнадзоре оценили способность «стелс-омикрона» создать новую волну пандемии

Новая волна пандемии в стране вряд ли может возникнуть из-за «стелс-омикрона» (BA.2), заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Едва ли сублиния BA.2 сможет вызвать новую волну пандемии в России. Очень большая доля населения уже так или иначе иммунизирована – с помощью вакцинации и/или перенесенной ранее новой коронавирусной инфекции, а число выявляемых случаев уже существенно ниже недавних исторических максимумов», – заявил Хафизов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, существенный рост доли BA.2 наблюдается на фоне снижения общей заболеваемости коронавирусом.

Он подчеркнул, что в центральной части также наблюдается рост BA.2, там он составляет до половины от всех выявленных случаев коронавируса.

Линия омикрона BA.2 очень сильно отличается от BA.1 по числу замен в геноме, и, вероятно, обладает существенно более высокой трансмиссивностью, что дает ей рост распространенности во многих странах.

«По этим причинам уже неоднократно говорилось, что эта сублиния заслуживает своей собственной буквы греческого алфавита», – заключил Хафизов.

Между тем вирусолог, профессор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил сообщения о новом штамме коронавируса, выявленном в марте 2022 года в нескольких странах Европы.

Пока у медицинского сообщества недостаточно данных о новой разновидности COVID-19, которую называют «дельтакроном». По имеющимся данным, этот штамм не столь опасен.

«Сейчас вряд ли можно сказать, что «дельтакрон», как его называют, представляет собой большую опасность для человека, более заразен, чем тот же «омикрон». Во всяком случае, летальность вируса не увеличивается», – сказал вирусолог в беседе с «Ридусом».

О появлении «дельтакрона» сообщала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Его выявляли во Франции, Нидерландах и Дании.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что вариант коронавируса «стелс-омикрон» способен распространяться еще быстрее, он имеет все шансы стать преобладающим штаммом.