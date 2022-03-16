Мурашко назвал вероятного «лидера» среди штаммов коронавируса в будущем

Вариант коронавируса «стелс-омикрон» способен распространяться еще быстрее, он имеет все шансы стать преобладающим штаммом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мурашко заявил, что «имея более высокую контагиозность, подвариант «омикрона» BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом», передает РИА «Новости».

Он отметил, что данные мониторинга штаммов коронавируса говорят о том, что существует несколько генетических линий варианта «омикрон». Первоначально доминирующей линией в разных странах был BA.1, но в последующем появился подвариант «омикрона» BA.2, получивший название «стелс» из-за своей способности еще быстрее распространяться в популяции, пояснил министр.

«Рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии. В понедельник власти Китая сообщили о рекордной для Китая вспышке заболеваемости в десятках городов страны. В большинстве случаев выявляется подвариант «омикрона» BA.2», – подчеркнул Мурашко.

При этом, по его словам, перенесенный «омикрон» не обеспечивает надежную защиту от заражения «стелс-омикроном», «в отличие от вакцинации и своевременной ревакцинации». Так, люди, которые прошли вакцинацию и ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции, имеют значительно меньшие риски заболевания и передачи «стелс-омикрона».

Он также указал, что несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, число заболевших все еще высоко. В стационарах в России лечатся более 85 тыс. пациентов, под наблюдением врачей находятся почти 700 тыс. больных COVID-19.

Мурашко также отметил, что вариантом коронавируса «стелс-омикрон» часто заболевают дети и подростки, для их защиты есть вакцина «Спутник М».

Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство разработало тест, который может выявить вариант «омикрона».

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