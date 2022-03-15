Скворцова сообщила Путину о тесте для выявления варианта «омикрона»

Федеральное медико-биологическое агентство разработало тест, которые может выявить варианта «омикрона», сообщила ФМБА Вероника Скворцова.

«Мы разработали «АмплиТест», выявляющий «омикрон» и разновидности «омикрона» – это три варианта «омикрона», дифференцирующие от «дельта», – сказал Скворцова на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

По ее словам, определение варианта коронавируса позволит оценивать эпидемиологическую ситуацию и прогнозировать ее.

После появления и стремительного распространения по всему миру штамма «омикрон» специалисты стали различать несколько его сублиний. По данным на февраль 2022 года «омикрон» подразделяется на три основные линии: BA.1, BA.2, BA.3.

Также она добавила, что препарат для лечения коронавируса «МИР 19» снижает вирусную нагрузку у пациентов в 10 тыс. раз, но не действует на геном человека.

«Это высокобезопасный и не имеющий токсичности для человека препарат, но при этом он работает уже после первой ингаляции», – сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подало заявку в Минздрав на регистрацию субъединичной вакцины против коронавируса «МИР 19» в Минздрав России 21 января.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир-19» ведет к снижению вирусной нагрузки уже после первой ингаляции.

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