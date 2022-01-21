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ФМБА подало заявку на регистрацию препарата от COVID «МИР-19»
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подало заявку в Минздрав на применение лекарства от коронавирусной инфекции «Мир-19» в амбулаторных условиях, сообщили в пресс-службе агентства.
«Федеральное медико-биологическое агентство подало в Минздрав России досье на получение разрешения на пострегистрационное клиническое исследование препарата для лечения новой коронавирусной инфекции «МИР 19» для медицинского применения в амбулаторном звене в первые дни после подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир-19» ведет к снижению вирусной нагрузки уже после первой ингаляции, пока он предназначен для использования только в стационарах.
Напомним, Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения от коронавируса «МИР-19», разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России».
Британия отменила ношение масок и работу из дома
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне скандала с вечеринками во время локдауна объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требования работать удаленно и ношения маски в общественных местах.
«Со вторника следующей недели (25 января) обязательная сертификация завершится, организации могут сами решать – использовать или нет ковид-пропуска, но мы прекращаем обязательное использование ковид-сертификатов в Англии. Правительство больше не требует работать из дома, люди должны обсудить возвращение в офисы со своими работодателями. Кабинет заключил, что как только срок введенных ограничений истечет, правительство не будет требовать обязательного ношения масок», – заявил Джонсон в парламенте, передает РИА «Новости».
С 25 января правительство не будет требовать ношения масок, но граждан все же просят носить средства защиты в закрытых людных помещениях.
Джонсон заявил, что уровень госпитализации снизился, как и число пациентов в отделениях интенсивной терапии. «Данные Минздрава свидетельствуют, что 90% пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии в Англии, не были ревакцинированы», – подчеркнул он.
Ранее СМИ сообщали о том, что Джонсон был на вечеринке в 2020 году, когда в стране действовал локдаун из-за пандемии коронавируса.
Билл Гейтс предупредил о пандемиях страшнее коронавируса
Человечество может столкнуться с пандемиями гораздо хуже коронавируса, заявил основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс. Как передает газета Financial Times, он призвал правительства выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой.
«Филантроп заявил, что, хотя штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта» являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний», – передает РИА «Новости».
По данным издания, фонд Билла и Мелинды Гейтс и британский фонд Wellcome Trust выделяют 300 млн долларов Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям, которая помогла сформировать программу Covax по доставке вакцин от COVID-19 в страны с низким и средним уровнем дохода.
По словам Гейтса, приоритеты в мире «странные», и решение проблемы неравенства в области вакцин возложено на филантропов и правительства богатых стран. Бизнесмен считает, что большая часть инноваций, направленных на подготовку к очередной пандемии, может быть полезна для решения уже имеющихся на сегодняшний день глобальных проблем здравоохранения. В частности, он говорил о создании вакцины от ВИЧ и более эффективных прививок от туберкулеза и малярии.
Ранее Гейтс называл сроки окончания пандемии. Появление нового штамма коронавируса «омикрон» может привести к тому, что «волны» заболевания станут короче, а пандемия может закончиться в 2022 году, считает он.
Онищенко: Погибшая от коронавируса певица стала жертвой антиваксеров
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Чешская исполнительница песен фольклорного жанра Гана Хорка, которая намеренно заразилась коронавирусом от родственников, после чего умерла, убила сама себя с помощью антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Чешская исполнительница песен фольклорного жанра Гана Хорка, выступавшая в составе ансамбля Asonance, умерла от коронавирусной инфекции. 57-летняя артистка категорически отказывалась от вакцинации, однако хотела избежать социальных ограничений, которые во многих странах введены для непривитых и не болевших COVID-19, поэтому умышленно заразилась вирусом от родственников.
«Конечно, соболезнования ее близким. То, что произошло... Это же надо было придумать вот эту совершенно абсурдную ситуацию, когда человек настолько убежден в своих абсолютно пещерных заблуждениях, что он для того, чтобы не прививаться, сам себя заражает», – удивляется Онищенко.
В силу своей профессии и возраста артистка и так входила в первую группу риска, продолжает депутат, а если выезжала на концерты, то вероятность заразиться коронавирусом у нее и так была практически такая же, как в «красной зоне».
«Эта дама, певица, представитель творческой профессии – жертва тех людей, которые в угоду разных причин, в том числе поднимая авторитет, отрицая пользу прививки, отказываются от вакцинации против COVID-19 и призывают делать то же самое других людей. Кто-то же убеждал артистку, что не стоит прививаться», – рассуждает собеседник.
Он подчеркивает, что люди, раскручивающие идею якобы вредности или бесполезности вакцины, особенно не имеющие медицинского образования, являются своего рода убийцами.
«Все эти опасения, что людей чипируют, делают стерильными или еще какие-то причины не прививаться – полная чушь. Любая национальная система, которая производит или даже использует вакцину, регистрирует ее в первую очередь по двум показателям: безопасность и эффективность. И в понятие безопасность входит все. Поэтому артистка убила сама себя с помощью антиваксеров, причем прежде всего чешских», – считает Онищенко.
По мнению врача, людей, призывающих других граждан умышленно вредить своему здоровью, например, отказом от вакцинации, нужно судить. Особенно, если дело касается убеждения ложной точки зрения групп риска.
В понедельник СМИ сообщали, что на 64-м году жизни от COVID-19 в больнице города Перуджа скончался один из лидеров итальянских антипрививочников Луиджи Марилли.
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Умерла умышленно заразившаяся коронавирусом чешская певица
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Чешская исполнительница песен фольклорного жанра Гана Хорка, выступавшая в составе ансамбля Asonance, умерла от COVID-19 после умышленного заражения коронавирусом от родственников, сообщило Чешское радио.
Хорка хотела получить справку о перенесенном заболевании COVID-19, вызываемом коронавирусом. Она планировала зарубежные поездки и нуждалась в документе, чтобы избежать социальных ограничений, которые во многих странах введены для непривитых и не болевших COVID-19. При этом 57-летняя певица категорически отказывалась от вакцинации, передает ТАСС.
По словам сына исполнительницы песен фольклорного жанра, когда заболели ее родственники, она не изолировалась и продолжила жить с ними, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».
За несколько дней до смерти женщина написала, что выздоравливает: «Теперь будут театр, сауна, концерты и скорое путешествие к морю». Сын певицы подчеркнул, что его мать не была сторонницей теорий заговора, и обвинил в ее смерти антипрививочников, убедивших женщину не ставить вакцину. Именно они, по его мнению, несут ответственность за преждевременную гибель матери, передает RT.
Напомним, в понедельник на 64-м году жизни от COVID-19 скончался один из лидеров итальянских антипрививочников Луиджи Марилли.
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Гинцбург объяснил ошибочность мнения о «легком» «омикроне»
У людей без иммунитета возможно тяжелое течение болезни при заражении омикрон-штаммом коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам собеседника агентства, нельзя однозначно утверждать, что тяжелое течение при этом варианте проходит реже.
«По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60-80% вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение», – передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.
Он подчеркнул, что привитых «Спутником V», скорее всего, эта проблема вообще не коснется.
Ранее Гинцбург сообщил, что эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» составляет около 75%.
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Итальянские полицейские высказали недовольство розовыми масками
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В Италии один из профсоюзов полицейских SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) выразил протест против розовых масок типа FFP2, которые поставлялись в полицейские участки в некоторых итальянских провинциях.
«В нескольких провинциях, таких как Павия, Варезе, Феррара, Сиракузы, Венеция, Сондрио и Комо, были поставлены защитные средства FFP2 розового цвета», – подчеркивает Автономный профсоюз в обращении на имя главы государственной полиции Ламберто Джаннини, сообщает РИА «Новости».
Профсоюз указывает в своем письме, что спустя почти два года после начала пандемии «трудно представить трудности в закупке средств индивидуальной защиты», и поясняется, что розовый цвет будет для полицейских «эксцентричным» и компрометирующим для репутации всей полицейской службы.
Также указывается, что недовольство «возникает не из-за предрассудков, связанных с цветом, а из-за того, что использование униформы подлежит регулирован»
«На основании принесенной ими присяги сотрудники полиции должны носить одежду с приличием и уважением к службе», – указывают полицейские.
При этом сицилийское отделение другого профсоюза служителей закона заявило, что маски не должны быть предметом «мачистских и средневековых» глупостей.
Напомним, тысячи жителей в разных городах Италии приняли в субботу участие в манифестациях против ковид-сертификатов и обязательной вакцинации, в Риме сидячая забастовка перед кафедральным папским собором Святого Иоанна на Латеранском холме собрала около 5 тыс. человек.
В Роспотребнадзоре сравнили «омикрон» с лесным пожаром
Штамм коронавируса «омикрон» распространяется как лесной пожар, из Москвы он может прийти в регионы через несколько недель, осложнений можно избежать путем вакцинации, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Сейчас заболеваемость коронавирусом находится в фазе роста. И с учетом того, что штамм «омикрон» в три раза заразнее своего предшественника, максимальное число заболевших на пике может быть достаточно высоким. И если на пике «дельты» прирост заболеваемости составлял 40 тыс., то у «омикрона» этот показатель может быть шестизначным. Поскольку «омикрон» распространяется, словно лесной пожар, хочется верить, что такой стремительный рост сменится столь же стремительным снижением заболеваемости», – приводит «Интерфакс» слова Горелова.
Эксперт заявил, что через «несколько недель этот процесс вытеснения «омикроном» штамма «дельта» может дойти и до регионов, хотя какое-то время оба штамма будут циркулировать совместно».
По его словам, учитывая высокую заразность «омикрона», масштабы его распространения могут быть значительно больше, осложнений можно избежать при условии вакцинации. Горелов отметил, что «безусловно, маски, как и другие неспецифические меры профилактики, защищают от заражения. И при правильном использовании снижают риск инфицирования и передачи вируса окружающим». Наиболее эффективными эксперт считает одноразовые медицинские маски.
«Ну и, разумеется, не следует забывать о других противоэпидемических мерах – соблюдении социальной дистанции, ограничении социальных контактов и в первую очередь своевременной вакцинации и ревакцинации», – добавил он.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» становится доминирующим в течение трех-четырех недель после начала циркуляции в стране.
До этого директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил ошибочность мнения о «легком» «омикроне». В Роспортебнадзоре предупредили, что заражение «омикроном» может проявляться у россиян иначе, чем у жителей других стран.
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Роспотребнадзор предупредил об особой опасности «омикрона» для детей
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Новый штамм коронавируса «омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», – приводит ТАСС ответ Горелова на вопрос о том, для какой категории граждан «омикрон» представляет наибольшую опасность.
Он также отметил, что в группу риска по-прежнему входят люди старше 65 лет, которые в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить заболевание.
Горелов добавил, что согласно зарубежным исследованиям, перенесенный COVID-19 во время беременности может сказаться на развитии будущего ребенка. «В этом случае у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние», – рассказал эксперт.
Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил ошибочность мнения о «легком» «омикроне». В Роспортебнадзоре предупредили, что заражение «омикроном» может проявляться у россиян иначе, чем у жителей других стран.
В среду президенту Владимиру Путину был представлен план по борьбе с распространением «омикрона» в России. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заверил, что система здравоохранения России предприняла все необходимые меры.
Напомним, ко вторнику случаи заражения «омикроном» были зарегистрированы в 42 регионах России. При этом «омикрон» стал доминирующим штаммом в Москве и области. Премьер Михаил Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на дистанционную работу.
В конце ноября 2021 года стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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В Роспотребнадзоре предсказали поведение «омикрона» в России
Заражение штаммом коронавируса «омикрон» может проявляться у россиян иначе, чем у людей, живущих в других странах, предупредила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
«Омикрон» реже приводит к тяжелой форме COVID-19, чем другие варианты коронавируса, полагают медики в некоторых странах. Но это не означает, что к новому штамму можно относиться легкомысленно. На распространение и течение заболевания могут влиять такие факторы, как климатические условия, генетические особенности населения, а также характер питания людей, отметила Руженцова в интервью радио Sputnik. По ее словам, нельзя исключать вероятность того, что россияне будут переносить заражение «омикроном» не так, как жители других стран, передает РИА «Новости».
«На территории Российской Федерации другие климатические условия, по-другому может распространяться этот вариант, в связи с этим может быть другая симптоматика, поскольку и генетические особенности у населения есть, и особенности питания могут влиять. Очень большое количество факторов может влиять на характер течения заболевания», – сказала Руженцова.
Омикрон-штамм еще плохо изучен, добавила она. Не исключено, что в определенных условиях этот патоген может вызывать тяжелую форму болезни.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
«Омикрон» – это пока еще совершенно не изученный штамм. Есть большая вероятность в некоторых группах, особенно среди тех, кто имеет определенные хронические заболевания, что может быть и тяжелое течение. Мы пока этого не знаем, пока данных очень мало, но к этому нужно быть готовыми», – добавила доктор медицинских наук.
Известно, что вариант «омикрон» очень заразен, но вакцинация кардинально снижает риск заболевания, продолжила Руженцова.
«Предварительные данные говорят о том, что все-таки этот вариант вируса распространяется в первую очередь среди невакцинированных, поэтому, конечно, чтобы иметь иммунитет, нужно пройти вакцинацию – тем, кто еще не вакцинирован, и тем, кому пора ревакцинироваться», – уверена она.
Эксперт Роспотребнадзора напомнила и о других мерах профилактики, защищающих от заражения коронавирусом.
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«Это, конечно, соблюдение социальной дистанции, избегание мест скопления людей, ношение масок, использование дезинфицирующих средств, гигиенические процедуры. После контактов желательно помыть не только руки, но и лицо, прополоскать горло, рот, если был непосредственный контакт с вероятно инфицированным человеком или с человеком, уже имеющим симптомы инфекции», – такие рекомендации дала Руженцова.
Напомним, ко вторнику в России случаи заражения «омикроном» были зарегистрированы в 42 регионах страны. При этом «омикрон» уже доминирует в Москве и области. Премьер Михаил Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на дистанционную работу.
В конце ноября 2021 года стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Во Франции выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки
Власти Франции за минувшие сутки зафиксировали 464 тыс. новых случаев COVID-19, что является самым высоким суточным показателем заболеваемости с начала эпидемии, соответствующие данные привело Национальное агентство общественного здравоохранения Франции.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 11 января, когда во Франции за 24 часа выявили 368 тыс. инфицированных. Средняя заболеваемость по стране составляет 3 тыс. случаев на 100 тыс. жителей. Наиболее серьезная ситуация наблюдается в столичном регионе Иль-де-Франс, а также в регионах Овернь – Рона – Альпы и Прованс – Альпы – Лазурный берег. Самая высокая заболеваемость среди заморских территорий – в Гваделупе, где насчитывается более 4,5 тыс. случаев на 100 тыс. жителей, передает ТАСС.
По состоянию на 18 января, в стране с населением 67 млн человек полный курс вакцинации уже прошли около 52 млн, а бустерную (третью) дозу получили свыше 32 млн французов. С начала эпидемии весной 2020 года во Франции от последствий коронавируса умерли более 125 тыс. человек.
Напомним, в начале января на юге Франции выявили новый штамм коронавируса с 46 мутациями.
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Названа наиболее защищенная от «омикрона» группа людей
Недавно вакцинированные легче всего переносят омикрон-штамм коронавируса, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, лучше всего от вируса защищены те, кто привился в последние три месяца. Специалист заявил, что у них иммунитет к COVID-19 является самым сильным. Даже если они бессимптомно переболеют, их устойчивость к SARS-CoV-2 от этого только повысится, передает URA.ru.
«Тех, кто вакцинировался, мы отнесли к группе иммунных. Но есть в этой когорте вишенка на торте – это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре», – отметил медик.
Ранее главный оториноларинголог столицы Андрей Крюков напомнил жителям Москвы, что «омикрон» по симптоматике похож на простуду, и рекомендовал начинать лечение противовирусными препаратами вместо антибиотиков.
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«Спутник V» оказался вдвое результативнее против «омикрона» в сравнении с Pfizer
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» оказалась вдвое результативнее в борьбе против омикрон-штамма, нежели созданный совместно США и Германией препарат Pfizer, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на результаты сравнительного исследования Института Спалланцани в Италии.
«Согласно результатам уникального независимого сравнительного исследования, проведенного в Национальном институте инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани (Италия) совместной командой ученых Института и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, двухкомпонентная вакцина «Спутник V» формирует средний геометрический титр вируснейтрализующих антител к коронавирусному штамму «омикрон» более чем вдвое выше по сравнению с двумя дозами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и в 2,6 раза выше через три месяца после вакцинации)», – передает ТАСС сообщение РФПИ.
Ранее главный оториноларинголог Андрей Крюков напомнил, что «омикрон» по симптоматике похож на простуду, и рекомендовал начинать лечение противовирусными препаратами вместо антибиотиков.
Напомним, российские ученые допустили возможность одновременного заболевания «дельтой» и «омикроном».
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Врач назвал случаи обязательной госпитализации при «омикроне»
Маленьким детям, болеющим «омикроном», необходима срочная госпитализация, заявил иммунолог Владимир Болибок.
Болибок заявил, что «еще одно коварство «омикрона» в том, что ковидом стали чаще болеть дети», у них болезнь протекает как ротовирус или энтеровирус, «как кишечная инфекция с кожной сыпью, но в более сильной форме», передает Ura.ru.
Заболевание вызывает серьезное поражение слизистой – от полости рта до толстого кишечника, при этом также могут возникать боли в горле. В таких условиях дети могут отказываться от еды и питья, у них появляются рвота, понос и повышенная температура.
«Если ребенок маленький, то обезвоживание наступает очень быстро, идет потеря сил, возникает слабость, и в таком состоянии он может погибнуть, поэтому таким пациентам необходима срочная госпитализация», – заключил Болибок.
Ранее Роспотребнадзор предупредил об особой опасности «омикрона» для детей.
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Главный лор Москвы дал рекомендации по лечению «омикрона»
Главный оториноларинголог столицы Андрей Крюков напомнил жителям Москвы и, что «омикрон» по симптоматике похож на простуду, и рекомендовали начинать лечение противовирусными препаратами вместо антибиотиков.
«В столице начал распространяться штамм коронавируса «омикрон». Болезнь обычно протекает в легкой форме, гораздо реже вызывает госпитализации, чем другие штаммы, но «омикрон» считается более заразным. Внимательно следите за своим самочувствием, и, если почувствуете симптомы «омикрона» или ОРВИ, лечение нужно начинать с первых дней заболевания и не откладывать. Симптоматика нового штамма очень схожа с обычной простудой – это заложенность носа, боль и першение в горле, <...> лечить «омикрон» нужно привычными способами», – передает ТАСС слова Крюкова.
Также оториноларинголог предложил использовать противовирусные препараты широкого действия и предостерег от антибиотиков, так как они не помогут при «омикроне» или ОРВИ. Принимать их можно только по назначению врача. По словам специалиста, для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по четыре-пять раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, но употреблять их можно не чаще двух-трех раз в день.
«Спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли хорошо снимают заложенность носа. Но каплями не стоит пользоваться больше семи дней. Солевые растворы предпочтительнее при длительном насморке», – добавил Крюков. Главный оториноларинголог Москвы также напомнил, что регулярное проветривание и увлажнение помещений дома и на работе облегчит течение болезни и предупредит распространение инфекции.
Ранее в Роспотребнадзоре предсказали поведение «омикрона» в России.
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Египет изменил правила въезда из-за фальшивых сертификатов вакцинации
Одной из причин изменения правил въезда в Египет для туристов стали фальшивые сертификаты вакцинации, сообщила замминистра туризма страны Гада Шаляби.
Шаляби пояснила, что у «некоторых туристов сертификаты не соответствуют нормам минздрава Египта, или у них нечитаемый QR-код, или же они вызывают сомнения, или являются подделкой». По ее словам, лишь «в этом случае будет проводиться экспресс-тест, если он отрицательный, то турист спокойно попадает в страну». Она указала, что экспресс-тесты дешевле ПЦР-тестов, что также упростит поездки туристов. Шаляби заявила, что правила въезда могут быть вновь пересмотрены в случае улучшения эпидемиологической ситуации в мире, передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-службе туроператора «Интурист» собщала, что из-за нового штамма коронавируса «омикрон» с 22 января посещать Египет туристам можно будет по новым правилам: прилетающих будут тестировать на COVID. Сейчас российские туристы могут посещать Египет, имея либо отрицательный ПЦР-тест, либо будучи привитым «Спутником V».
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