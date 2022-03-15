Лукашенко исключил участие Белоруссии в операции на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские военные не участвуют в операции на Украине, объяснив это тем, что им «там делать нечего» и их «туда не зовут».

«Что касается Украины, вы внимательно следите за ситуацией. Еще раз хочу подчеркнуть (вы это знаете лучше, чем другие люди): мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит в Украине», – цитирует его госагентство «БелТа».

По словам Лукашенко, «подумайте, что мы можем там России добавить?». «Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут», – сказал Лукашенко.

Он отметил также, что белорусские войска в связи с проводимой операцией выполняют свои задачи на территории Белоруссии.

«Наша задача – это очень важно в любом бою, не только в войне - предупредить нападение с тыла на продвигающиеся войска. Российские. Вот этого мы никогда не должны допустить. Никогда! Это будет сродни предательству. Я об этом сказал в первые дни. Мы это и делаем, потому что это еще нам и нужно как государству, чтобы защитить свои рубежи на северо-западе, западе, да уже сегодня и на юге», – сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что два дня назад с территории Украины по Белоруссии была выпущена ракета, ее удалось сбить.