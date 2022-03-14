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Роскомнадзор потребовал от Google вернуть доступ к каналам Гостелерадиофонда в YouTube
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Действия администрации видеохостинга Google в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, заявили в Роскомнадзоре.
«Роскомнадзор потребовал от Google LLC в максимально короткие сроки снять наложенные ограничения на YouTube-каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд», проинформировать об этом ведомство, а также обозначить причины блокировки указанных каналов», – указано в сообщении на сайте ведомства.
В Роскомнадзоре сочли, что действия администрации видеохостинга в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении указанных каналов.
Ранее YouTube заблокировал каналы Гостелерадиофонда.
Напомним, видеохостинг заявил, что заблокирует государственные СМИ России и удалит контент о спецоперации на Украине. Видеохостинг удалил основной и резервный каналы «Соловьев Live», заблокировал канал видеоагентства Ruptly. Кроме того, были заблокированы YouTube-каналы медиагруппы «Россия сегодня», в частности, РИА «Новости», Sputnik, а также «Москва-24» и РБК.
Российские звезды и политики начали массово покидать Instagram
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После решения о блокировке Instagram в России звезды и политические деятели начали покидать социальную сеть и приглашать подписчиков в другие сети – ВКонтакте и Telegram.
Певица Ольга Бузова заявила, что Instagram она пользовалась с 2012 года. «Сейчас пишу пост и плачу, надеюсь, это все неправда, и мы останемся тут… Но все же… чтобы не терять меня, у меня есть мой ТГ (Telegram)», – написала Бузова, у которой на данный момент в соцсети 23,3 млн подписчиков.
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Актриса Ксения Алферова отметила: «Инстаграм, я так понимаю, доживает у нас последние дни, и слава Богу».
«В свете последних событий, Instagram может быть заблокирован на территории России. Но наша с вами Связь на этом не прерывается! Поэтому, чтобы быть вместе и не потеряться, предлагаю вам перейти в доступные социальные сети – ВКонтакте и Телеграм», – написал на своей странице певец Дима Билан.
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В свои аккаунты в других социальных сетях пригласили подписчиков Тина Канделаки, Максим Фадеев, певицы Зара и Глюкоза и другие.
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От использования Instagram отказался также мэр Москвы Сергей Собянин. «Meta уже не скрывает, что Facebook и Instagram являются оружием информационной войны. В соцсетях компании теперь официально призывают к убийству граждан России. Это открытый экстремизм, поэтому я прекращаю вести аккаунт в Instagram», – написал мэр в своем аккаунте.
Собянин добавил, что будет информировать граждан о своей деятельности в Telegram и ВКонтакте.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила, что переходит из Instagram во ВКонтакте.
«На фоне информации о деятельности Мета, на мой взгляд, абсолютно недопустимой в 21 веке, – в чистом виде экстремистской и антироссийской – которая стала сейчас достоянием общественности, приняла решение закрыть свой аккаунт в Инстаграм. Буду общаться с вами и сообщать важную информацию на других площадках. Прежде всего – во ВКонтакте. Переходим туда», – написала она.
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также перешел из Instagram в социальную сеть «ВКонтакте» для общения с жителями региона.
«С сегодняшнего дня я перехожу в соцсеть «ВКонтакте». Как и в этом инстаграме, буду публиковать там свое мнение о событиях и важную информацию о жизни Свердловской области. Кто хочет оставаться на связи – подписывайтесь прямо сейчас», – написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
От использования соцсети отказался глава Ростовской области Василий Голубев. Он заявил, что считает неприемлемой позицию компании Meta, которой принадлежит Instagram.
Свою страницу в Instagram удалила также и Генпрокуратура России. «Аккаунт Генеральной прокуратуры Российской Федерации прекращает работу на площадке Instagram в связи с потворствованием размещению призывов к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прекратила вести свои страницы в соцсетях компании Meta. Свой аккаунт в Instagram прекратила вести также Общественная палата.
Напомним, в пятницу Генеральная прокуратура России потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. «Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», – заявили в ведомстве.
Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Meta.
Роскомнадзор объявил о начале блокировки Instagram.
Хинштейн: IT-гиганты начали нарушать красные линии в интернете
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IT-гиганты вынуждают Россию отвечать на систематические проявления цензуры в интернете, попытки выстроить цивилизованный диалог с «бигтехом» к успеху не привели, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн. 12 марта в мире отмечается День свободы слова в интернете.
«Мировой «бигтех» продолжает проверять Россию на прочность. Сначала Meta, легализовавшая призывы к насилию в отношении российских граждан и военных. Ровно через сутки – YouTube (а точнее, Google) с блокировкой каналов российских СМИ. Американский видеохостинг систематически цензурирует российские СМИ, но не удаляет со своей платформы фейки и деструктивный контент», – отмечает председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
По мнению депутата, Россию «как будто вынуждают совершать жесткие ответные действия, заложниками которых, увы, становится великое множество людей, для кого соцсети – не только средство общения, но и источник заработка». «Я говорю сейчас даже не столько о блогерах, сколько о предпринимателях, производителях и всех, кто использует Сеть для продвижения и продажи своих товаров и услуг», – пояснил собеседник.
Хинштейн добавил, что понимает и во многом разделяет чувства людей, «страдающих в результате таких действий». «Но не российские власти виновны в происходящем. Много лет мы пытались выстроить цивилизованный диалог с «бигтехом», буквально уговаривая IT-гиганты не заступать за красные линии. Увы, тщетно. На минувшей неделе тот же YouTube отключил монетизацию для всех российских блогеров, обрушив то, что люди строили годами, создавая уникальный контент и собирая свою аудиторию. Что это, как не дискриминация по национальному признаку?» – задается вопросом политик.
По его словам, «бигтех» пытается настроить «наших блогеров против российских властей, выставляя их (власти) в качестве злой силы, якобы закрывающей Россию от внешнего мира». «Это абсолютно иезуитская и циничная политика: затеять драку, а потом обвинить обороняющуюся сторону в агрессии», – убежден Хинштейн.
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
Глава комитета убежден, что Рунет и российская IT-отрасль сегодня в целом трансформируются и перестраиваются в новых реалиях. «Государство, с одной стороны, активно поддерживает отрасль (принято уже 3 пакета мер поддержки отрасли и разрабатываются новые), с другой –продолжает решительно бороться с нарушениями со стороны иностранных платформ», – подытожил Хинштейн.
12 марта мир отмечает День свободы слова в интернете, учрежденный в 2008 году организацией «Репортеры без границ». Накануне Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к социальной сети Instagram на территории страны. Предполагается, что полная блокировка произойдет 14 марта. Такое решение – ответ на намерение корпорации Meta Platforms снять запрет для пользователей Facebook (уже заблокирована) и Instagram «в некоторых странах призывать к насилию против российских граждан и российских военных». Позже в компании уточнили, что не потерпят любой формы дискриминации, русофобии или призывов к насилию по отношению к россиянам, новая политика модерации в Facebook и Instagram является временной и будет применяться только на территории Украины.
В правоохранительных органах заявили, что возможные ограничения не затронут мессенджер WhatsApp, поскольку это средство коммуникации.
После решения о блокировке Instagram звезды шоу-бизнеса и политические деятели начали покидать социальную сеть и приглашать подписчиков в другие сети – ВКонтакте и Telegram.
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Пушков: Деятельность Meta на территории России может быть сведена к нулю
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Решение Meta разрешить публикацию призывов к насилию против Вооруженных сил России будет осуждено и приведет к перекрытию возможностей для деятельности этой компании на территории РФ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. В пятницу Следственный комитет возбудил дело против Meta по двум статьям.
«Решение руководства Meta допустить размещение на своих официальных платформах (компании принадлежат соцсети Facebook и Instagram, мессенджер WhatsApp) призывы к действиям против российских военнослужащих – это нечто беспрецедентное в истории социальных сетей. Эта сетевая компания фактически решила выступить распространителем призывов к прямому насилию и в силу этого может быть признана экстремистской», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Этот шаг американского IT-гиганта вызвал крайнее негодование и возмущение в России, подчеркнул собеседник, поэтому закономерно, что он был расценен законодателями в Госдуме и Совете Федерации как призыв к экстремистской деятельности. «СК уже возбудил дело против Meta, ибо распространение экстремистских призывов является уголовно наказуемым деянием, это вопиюще противозаконное решение», – подчеркнул собеседник.
Пушков напомнил, что конфликт России с Meta, которая ранее была известна как Facebook, назревал уже очень давно. «Эта компания регулярно блокировала российские информационные ресурсы, не удаляла противоправный контент на своих страницах, игнорировала требования Роскомнадзора по целому ряду вопросов и не предпринимала никаких шагов для выполнения закона о «приземлении» зарубежных компаний, требующего открытия филиала, представительства или юридического лица на территории Российской Федерации», – напомнил сенатор.
Таким образом Meta стала в России одной из наименее законопослушных среди интернет-гигантов. «Неслучайно Роскомнадзор заблокировал недавно на территории РФ доступ к Facebook за блокировку российских телеканалов и других информационных ресурсов», – указал политик.
«В нынешних условиях перспективы деятельности Meta в России могут быть сведены к нулю», – подытожил Алексей Пушков.
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
В пятницу Генпрокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. «В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации», – сообщили в Генпрокуратуре.
Также решается вопрос об уголовном преследовании из-за возбуждения ненависти и вражды с угрозой применения насилия. В пятницу СМИ сообщили, что из внутренних документов корпорации Meta Platforms следует, что она разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян за проведение спецоперации на Украине.
Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело в связи с действиями сотрудников Meta. Роскомнадзором было объявлено о блокировке Instagram и Facebook. Мессенджер WhatsApp продолжит работу, потому что это средство общения, а не размещения информации.
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Instagram заблокирован в России
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С понедельника на территории России ограничен доступ к социальной сети Instagram, сообщают информационные агентства.
Блокировка, как пояснял Роскомнадзор, введена в ответ на распространение в Instagram призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян. Россиян о блокировке уведомили также через рассылку портала госуслуг, указав, что Россия имеет свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», передает ТАСС.
По состоянию на 23.20 мск в мире было зафиксировано 432 жалобы на работу Instagram, часть которых пришла из России. Около 68% пользователей жаловались на работу приложения, порядка 22% – на неполадки в работе веб-сайта, еще 10% – на отсутствие возможности открыть профиль, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
В четверг СМИ сообщили, что корпорация Meta Platforms намерена снять запрет для пользователей Facebook и Instagram «в некоторых странах призывать к насилию против российских граждан и российских военных». В компании сообщили, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, позволяя местным пользователям «высказывать гнев» в адрес войск России.
Генеральная прокуратура России потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России, а Роскомнадзор объявил о планах заблокировать Instagram в России. При этом ограничения не затронут мессенджер WhatsApp.
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
Глава Instagram дал оценку решению о блокировке соцсети в России
Глава Instagram Адам Моззери выразил мнение, что блокировка соцсети в России якобы является неправильным решением.
«В понедельник Instagram будет заблокирован в России. Это решение отрежет 80 миллионов человек в России друг от друга и от остального мира, поскольку примерно 80% людей в России подписаны на аккаунт Instagram за пределами своей страны. Это неправильно», – – написал Моззери на своей странице в Instagram.
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
Ранее в пятницу Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к социальной сети Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян.
Напомним, в четверг СМИ сообщили, что корпорация Meta Platforms намерена снять запрет для пользователей Facebook и Instagram «в некоторых странах призывать к насилию против российских граждан и российских военных». После этого Генеральная прокуратура России потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России, а Роскомнадзор объявил о планах заблокировать Instagram в России. Позже Роскомнадзор уточнил срок блокировки соцсети Instagram в России.
В правоохранительных органах заявили, что ограничения, которые могут ввести против компании Meta в России, не затронут мессенджер WhatsApp, поскольку это средство коммуникации. После решения о блокировке Instagram в России звезды и политические деятели начали покидать социальную сеть и приглашать подписчиков в другие сети – ВКонтакте и Telegram.
Медиаэксперт: Российские соцсети смогут заменить Instagram
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В связи с блокировкой Instagram в России, российские соцсети будут пытаться перенять лучшие функции этой соцсети, чтобы как можно дольше удержать пользователей, однако прямо сейчас хорошей альтернативы этой платформе в русском сегменте нет, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и эксперт в сфере новых медиа Всеволод Пуля.
В Роскомнадзоре сообщили, что социальная сеть Instagram внесена в реестр ресурсов с ограниченным доступом на территории России. Поясняется, что такое решение было принято в связи с распространением на данной платформе призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян.
«Безусловно Instagram имеет уникальные функции и уникальные способы использования, которые не вполне и не сразу можно будет заменить другими соцсетями. Понятно, что его облюбовал малый бизнес, разные сервисные бизнесы, которые предоставляют консультационные услуги и так далее. В общем-то, похожие функции есть во многих соцсетях, в том числе во «Вконтакте», но в Instagram это было сделано очень лаконично, нативно, можно было не искать что-то в сложном интерфейсе», – говорит Пуля.
Он объясняет, что в других соцсетях номинально функции для развития малого бизнеса есть, однако пользоваться ими не так удобно. К тому же, он напоминает, что Instagram запускался как соцсеть с очень простым и понятным мобильным интерфейсом и долгое время его попросту нельзя было открыть с десктопа (стационарного персонального компьютера), в то время как «Вконтакте» и большинство других соцсетей изначально создавались для десктопа, поэтому считаются недостаточно удобными для современных пользователей, сидящих в приложении с телефона или планшета.
«Я думаю, что сейчас, конечно, российские соцсети будут пытаться перенять лучшие функции Instagram. Понятно, что и раньше все друг у друга подсматривали, те же сторис, зашедшие пользователям Instagram, переняли даже некоторые банковские приложения, мессенджеры, но сейчас это будет более явно. Поэтому мы вскоре увидим продвижения», – считает специалист.
Как показывает практика, люди идут чаще в то приложение, у кого больше пользовательский опыт, делится собеседник. Однако в современных реалиях, когда к той или иной популярной сети просто не будет никакого доступа, при наличии соответствующих функций люди перейдут на другое приложение.
«Поэтому прямо сейчас легко заменить Instagram нельзя, но остальные соцсети постараются предоставить схожий функционал и удобство пользования. Те, кто производят контент для Instagram, соответственно, тоже начнут переносить свою аудиторию на другие площадки, которые не заблокированы», – рассуждает Пуля.
При этом, он подчеркивает, что создать новый похожий на Instagram продукт будет сложнее, нежели доработать или перевести в другой формат существующие на сегодняшний день соцсети. Причем проблема заключается даже не в техническом плане, не в сложности реализации, а в раскрутке нового сервиса.
«Нужно сказать, что возможность использовать Instagram пока остается: он заблокирован как площадка, но юридических последствий от использования его через сервисы VPN и создавать там контент нет. Поэтому часть продвинутых пользователей, использующих сервисы VPN, продолжат это делать. Но такой способ достаточно сложен для большинства аудитории и создает большой барьер входа. Пользоваться другими соцсетями, не устанавливая никаких дополнительных программ, проще», – уверен медиаэксперт.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что IT-гиганты вынуждают Россию отвечать на систематические проявления цензуры в интернете, отмечая, что попытки выстроить цивилизованный диалог с «бигтехом» к успеху не привели.
Российская социальная сеть «Вконтакте» 14 марта объявила о запуске приложения Instagram Manager, которое позволяет пользователям перенести туда фотографии и видео из заблокированного на территории России Instagram. Как сообщается, все материалы попадут в закрытый альбом, приватность которого можно будет изменить в любой момент.
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Депутат: Присутствие в Instagram стало несовместимым со статусом гражданина России
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«Деятельность корпорации Meta имеет четкий антироссийский характер. Сегодняшнее решение по противодействию компании в полном объеме совершенно правильное», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов, комментируя блокировку в России социальной сети Instagram (принадлежит Meta, также владеющей соцсетью Facebook).
«Разрешив в Instagram и Facebook посты с призывами к убийству лидеров России и Белоруссии, а любого русского – называть участником «вторжения», компания Meta оправдала любые действия против нашей страны, вплоть до геноцида русского народа. Такое повышение градуса русофобии иначе оценить нельзя», – считает замглавы комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов.
Как рассказал депутат, на пленарной сессии в пятницу обсуждались вопросы правовой реакции на враждебные действия компании Meta Platforms. «К вечеру мы договорились о том, что будет направлено обращение в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовные дела против руководства и акционеров корпорации. И это только первый этап, начало большого процесса», – подчеркнул Кирьянов.
«Мы будем требовать международной оценки этой ситуации, нетерпимой ни с точки зрения этики, ни с точки зрения международного права. Россия здесь защищает не только свои интересы. Сегодня Meta фактически ведет речь о допустимости геноцида россиян, завтра разрешит в какой-нибудь стране Латинской Америки, потом где-нибудь в Африке, а через три дня – в европейском государстве каком-нибудь», – пояснил он.
Напомним, что в четверг Reuters сообщило о том, что корпорация Meta Platforms намерена снять запрет для пользователей Facebook и Instagram «в некоторых странах призывать к насилию против российских граждан и российских военных в контексте вторжения на Украину». В пятницу Генпрокуратура России потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории нашей страны. Во исполнение требования Генпрокуратуры Роскомнадзор объявил о блокировке Instagram. Неделей раньше РКН принял решение блокировать соцсеть Facebook на территории России в ответ на ограничения работы российских СМИ на этой платформе.
Многие россияне успели привыкнуть к Instagram, в связи с чем блокировка платформы для них будет ощутимой, признает Кирьянов. «Для многих это была площадка для бизнеса и привычное средство общения, но при такой жесткой антироссийской позиции у нас нет другого выбора. Я сейчас пытаюсь удалить свой аккаунт, поскольку работа с подобными соцсетями несовместима со статусом депутата. Да и с гражданами России они не совместимы», – сказал собеседник.
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
«Но на смену Instagram и Facebook придут другие площадки, дружелюбные, объективные, которые позволят нашим людям продолжать свой бизнес. Может, это будут абсолютно российские по происхождению платформы, – допустил законодатель. – Уверен, этот вопрос решится быстро, у нас нет незаменимых. Замещение Instagram будет немедленным. Все, кто раньше в нем работал, перейдут в наши соцсети. Это «ВКонтакте» и, кстати, «Одноклассники», которые могут подойти для коммерческого использования. Так или иначе, найдутся стартапы, которые в ближайшее время подтвердят свою значимость».
«Что касается материалов, которые могут потеряться при блокировке Instagram, то тут сложно. Доставать весь архив фотографий очень долго. Но, с другой стороны, архив изначально лучше было бы хранить в другом месте, а не в Сети. У меня, например, есть дубли всех снимков на жестком диске компьютера. Ну и в целом все эти публикации были важны когда-то, но не сейчас. У меня было более пяти тысяч фотографий в Facebook, мне писали люди, но теперь я удалил свой аккаунт и лучше буду информировать граждан во «ВКонтакте», – рассказал Кирьянов.
Интересно, что мессенджер WhatsApp, который также принадлежит Meta, заблокирован не будет, отметил собеседник. «Я и оснований для запрета не вижу. Это же мессенджер, в этом качестве он может служить людям, хоть и неприемлем как средство общения между государственными структурами. Главное, что в этом мессенджере нет возможности для пропаганды, навязывания позиции. То есть нужно разделять: мы блокируем FB и Instagram именно потому, что их владельцы жестко сформулировали позицию против России, что бы у нас ни происходило. Они не удаляют ложную информацию, не реагируют на требования наших органов», – напомнил депутат Кирьянов.
Добавим, что после решения о блокировке Instagram в России звезды и политические деятели начали покидать социальную сеть и приглашать подписчиков в другие сети – ВКонтакте и Telegram. В частности, о решении закрыть аккаунты в Instagram сообщили: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, омбудсмен Тамара Москалькова, журналистка Тина Канделаки, певец Дима Билан.
Добавим, что Роскомнадзор предоставил пользователям Instagram время на перенос фото и видео. По решению РКН, доступ к соцсети полностью ограничат 14 марта в 00:00.
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Соцсеть VK рассказала о платформе в соцсети для поддержки малого и среднего бизнеса
Разработчики популярной российской социальной сети со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге Вконтакте объявили о работе платформы для поддержки малого и среднего бизнеса в России.
«Сегодня на платформе Бизнес ВКонтакте предпринимателям доступны все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете. Для начала работы в соцсети достаточно завести страницу бизнеса и добавить информацию о товарах и услугах – сделать это можно в несколько простых шагов. Из сообщества легко бесплатно создать собственный сайт с помощью специального конструктора и получить короткую ссылку вида vk.link», говорится в сообщении компании на официальном сайте Вконтакте.
Отмечается, что инструменты ВКонтакте позволяют бесплатно создать полноценный интернет-магазин, через который удобно как продавать товары, так и оказывать услуги: он поддерживает и интеграцию с существующими магазинами через API. Платежи можно принимать через сервис VK Pay – он стабильно работает с любыми картами российских банков. Для продажи товаров в своем регионе и за его пределами предприниматели могут бесплатно подключить доставку по всей России через Boxberry и СДЭК по почте или курьерами.
Кроме того, предпринимателям круглосуточно доступна поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов в сообществе ВКонтакте для бизнеса. А также дополнительно усилена служба поддержки VK.
Уточняется, чтобы сохранить существующих подписчиков с других платформ, достаточно воспользоваться бесплатными инструментом создания коротких ссылок и генератором QR-кодов.
Напомним, после решения о блокировке Instagram в России звезды и политические деятели начали покидать социальную сеть и приглашать подписчиков в другие сети – ВКонтакте и Telegram.
Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Meta.
Роскомнадзор объявил о начале блокировки Instagram.
В работе мессенджера Telegram в России и на Украине произошел сбой
Пользователи Telegram в России и Украине сообщают о сбоях в работе мессенджера, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По состоянию на 22.11 субботы было зафиксировано 376 жалоб: 60% пользователей жалуется на проблемы с подключением к серверу, 19% – на проблемы с приложением, еще 21% – на проблемы с получением сообщений. С проблемами столкнулись жители Москвы, Петербурга, Киева и ряда других городов, передает РИА «Новости».
Напомним, во вторник глобальный сбой произошел в работе музыкального сервиса Spotify. В прошлую пятницу сбой произошел в российском сегменте соцсети Facebook, принадлежащей американской транснациональной компании Meta. Кроме того, 27 февраля пользователями в России фиксировались сбои в работе мессенджера Telegram.
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Названы сроки завершения процедуры блокировки Instagram
Процедура введения ограничений на доступ к Instagram будет завершена в 00 часов 14 марта, пользователям дают время для переноса фото и видео, заявили в Роскомнадзоре.
«Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода», – указано в сообщении Роскомнадзора, передает ТАСС.
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
Ранее после решения о блокировке Instagram в России звезды и политические деятели начали покидать социальную сеть и приглашать подписчиков в другие сети – ВКонтакте и Telegram.
Напомним, в пятницу Генеральная прокуратура России потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. «Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», – заявили в ведомстве.
Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Meta.
После этого Роскомнадзор объявил о начале блокировки Instagram.
СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявили, что ограничения, которые могут ввести против компании Meta в России, не затронут мессенджер WhatsApp, поскольку это средство коммуникации.
YouTube заблокировал каналы Гостелерадиофонда
YouTube-каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» заблокированы видеохостингом, сообщил Гостелерадиофонд.
Аккаунты были заблокированы в ночь с 11 на 12 марта. Гостелерадиофонд заявил, что рассматривает «варианты, которые в сложившихся условиях вновь сделают доступными материалы». При попытке просмотра в YouTube указывается, что «канал недоступен для просмотра в вашей стране», передает РИА «Новости».
Напомним, видеохостинг заявил, что заблокирует государственные СМИ России и удалит контент о спецоперации на Украине. Видеохостинг удалил основной и резервный каналы «Соловьев Live», заблокировал канал видеоагентства Ruptly. Кроме того, были заблокированы YouTube-каналы медиагруппы «Россия сегодня», в частности РИА «Новости», Sputnik, а также «Москва-24» и РБК.
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YouTube заблокировал канал видеоагентства Ruptly
Видеохостинг YouTube заблокировал канал видеоагентства Ruptly, сообщила руководитель видеоагентства Динара Токтосунова.
«YouTube заблокировал канал Ruptly. 2,1 млн подписчиков, 1,5 млрд просмотров – самый популярный из всех каналов международных видеоагентств», – написала Токтосунова в своем Telegram-канале.
Руководитель видеоагентства подчеркнула, что видеоагентство Ruptly всегда предоставляло зрителям «чистую картинку» без каких-либо сопутствующих комментариев.
«Оказывается, удаление канала RT DE было только пробой, теперь так делают со всем, что имеет отношение к России», – выразила мнение Токтосунова.
В пятницу администрация видеохостинга YouTube объявила о планах заблокировать каналы российских СМИ, финансируемых государством, и удалить весь контент о военной спецоперации России на Украине. Член Общественной палаты Никита Данюк в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что YouTube превратился в инструмент информационной войны.
Кроме того, во вторник видеохостинг удалил основной и резервный каналы «Соловьев Live». На прошлой неделе также стало известно о решении американской компании Google приостановить работу сервиса контекстной рекламы Google Ads в поисковике и видеохостинге YouTube на российской территории. Такое решение последовало после требования Роскомнадзора к Google прекратить распространять фейковую информацию о специальной операции Вооруженных сил России на Украине.
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«ВКонтакте» запустила приложение по переносу фото из Instagram
Запущено специальное приложение Instagram Manager, которое позволяет перенести в соцсеть все фотографии и видео из Instagram в несколько кликов, материалы попадут в закрытый альбом, говорится в сообщении «ВКонтакте».
В компании уточнили, что для переноса фотографий с описаниями в приложении необходимо указать имя пользователя в Instagram или ссылку на аккаунт, материалы попадут в закрытый альбом, но у пользователя будет возможность изменить приватность в любой момент, следует из сообщения компании.
В приложении есть краткая инструкция, как скачать из Instagram архив, а также сохранять «ВКонтакте» еще и видео, короткие вертикальные видео Reels (в раздел «Клипы»). Всем перенесенным материалам гарантируют приватность.
«Скачиваться будут только данные, находящиеся в открытом доступе, пароль для переноса вводить не нужно», – говорится в сообщении «ВКонтакте».
Ранее Instagram на территории России был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры России из-за призывов к насилию в отношении россиян. Ограничение вступило в силу с 14 марта.
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Глава СПЧ назвал соцсети Meta «боевым инструментом» на фоне спецоперации на Украине
Facebook стал инструментом распространения огромного количества фейков, и мало кто их проверяет, особенно это проявилось на фоне спецоперации на Украине, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
Фадеев заявил в ходе круглого стола «Цифровизация и искусственный интеллект в образовании», что «мы давно стали поднимать в Совете тему рисков цифровых технологий для прав человека и общества, тогда многие смеялись, называли нас противниками прогресса, но мы эту тему не оставили», однако «во время проведения спецоперации на Украине это всплыло особенно ярко, мы видим, что Facebook стал инструментом распространения огромного количества фейков, и мало кто их проверяет», говорится в сообщении Telegram-канала СПЧ.
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
«В прошлые десятилетия и века во время военных действий тоже использовали ложную информацию для дезориентации противника, но ложные слухи распространяли в узком кругу. А сейчас информация распространяется мгновенно и миллионам. Мы увидели, как сети Meta стали боевым инструментом во время проведения спецоперации. Это уже не инструмент развлечения с кошечками, цветочками и курортами», – подчеркнул он.
Фадеев отметил, что еще неделю назад «говорил про необходимость блокировки, хоть я и за права человека, потому что считаю, что такое использование соцсетей как раз нарушает права человека». По его словам, «люди получают ложную информацию и добровольно ее распространяют, это нарушает права человека на получение достоверной информации, это очень серьезный урок для нас».
Ранее Генпрокуратура России потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России, а Роскомнадзор объявил о планах заблокировать Instagram в России. При этом ограничения не затронут мессенджер WhatsApp.
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«ВКонтакте» создала общественный совет для поддержки бизнеса
Соцсеть «ВКонтакте» заявила о создании общественного совета по поддержке среднего и малого бизнеса в продвижении онлайн, в состав которого вошли предприниматели и представители общественной организации «ОПОРА РОССИИ».
«Мы пониманием, что многие представители среднего и малого бизнеса сегодня работают в онлайне. Вместе мы готовы развивать и дорабатывать свои сервисы, которые будут удобны предпринимателям и пользователям. Для этого мы создаем совет, который будет учитывать идеи и предложения предпринимательского сообщества. Уже сейчас в «ВКонтакте» свои товары и услуги продвигают более 2 млн предпринимателей, только за последние выходные было создано более 100 тыс. бизнес-сообществ. На платформе «Бизнес ВКонтакте» предприниматели могут найти все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете», – говорится в заявлении гендиректора «ВКонтакте» Владимир Кириенко.
В свою очередь, команда «ОПОРЫ РОССИИ» предоставит комплексную отраслевую экспертизу по механизмам продажи онлайн на основе проведения фокус-групп и сбора мнения от профильных бизнес-сообществ.
Совет «ВКонтакте» станет площадкой для открытого диалога и единым окном для оперативного сбора и проработки предложений от предпринимателей по всей стране. Эксперты также будут делиться своим опытом и помогать формировать пул задач, с которыми сталкиваются представители малого и среднего бизнеса в новых условиях.
В состав совета вошли Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ», Юрий Новиков, руководитель бизнес-юнита Классифайды, малый и средний бизнес и электронная коммерция VK, Евгения Лазарева, создатель торговой марки MAMANONSTOP, Елена Краснова, совладелец компании Tkanoff Group и основатель бренда Sk Selektion, Марина Росс, основательница бренда Hydrop.
Для сбора информации «ВКонтакте» работает сообщество для бизнеса. Любой предприниматель сможет в рамках сообщества предложить свои идеи проектов и инициатив, которые помогут его бизнесу или развитию сектора в целом. Совет будет оперативно обрабатывать все заявки и развивать новые меры поддержки, в том числе привлекая партнеров.