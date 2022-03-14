Китай призвал США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине

Пекин требует, чтобы Вашингтон полностью разъяснил американскую военно-биологическую деятельность за рубежом, в том числе и на территории Украины, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Если США хотят доказать искренность своей деятельности, почему бы им не открыть эти биологические лаборатории для независимого исследования международными экспертами?» – передает его слова РИА «Новости».

Дипломат добавил, что военно-биологическая деятельность на Украине вызывает озабоченность у мирового сообщества. Он сослался на обнародованную информацию о том, что на Украине десятки биологических лабораторий функционируют в соответствии с заказами министерства обороны США.

«На что были потрачены 200 миллионов долларов? В отношении каких патогенов проводили исследования США? Посольство США на Украине удалило со своего сайта все соответствующие документы, что они пытаются скрыть?» – задался вопросом Чжао Лицзянь.

Ранее заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на фоне заявлений Москвы о военных биологических программах на Украине рекомендовала задействовать пятую и шестую статьи Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме военно-биологических программ США на Украине заявил, что Пентагон рекомендовал Киеву в случае любых инцидентов с биолабораториями незамедлительно обвинить в случившемся ВС РФ.

Jфициальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация якобы не располагает мандатом для проведения расследования деятельности биолабораторий на Украине, где могли проводиться эксперименты по разработке биооружия.

В пятницу постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации обвинил Соединенные Штаты в финансировании целой сети украинских биолабораторий, занимавшихся усилением свойств смертельных болезней.

Напомним, Минобороны России получило доказательства причастности США к созданию биооружия на Украине. Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль России.