Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
После ДТП с автобусом в Татарстане госпитализированы два человека
Минздрав: Два человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Татарстане
Два человека госпитализированы после столкновения автобуса и большегруза на федеральной трассе М-12 в Татарстане, сообщили в Минздраве республики.
«После ДТП с автобусом было госпитализировано двое пациентов, остальным помощь была оказана на месте», – сообщили ТАСС в ведомстве.
Пострадавшие находятся в стабильном состоянии различной степени тяжести, добавили в Минздраве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в ДТП с автобусом и грузовиками в Татарстане пострадали семь человек.
В августе прошлого года мальчик и девочка погибли в ДТП в Татарстане.