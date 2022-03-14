Нефть подешевела на вероятном снижении спроса в Азии

Мировые цены на нефть в понедельник утром заметно снижаются, инвесторы предполагают возможное уменьшение спроса на нее в Азии из-за новых вспышек COVID, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.07 цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,78%, до 110,67 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI – на 2,3%, до 106,81 доллара, передает РИА «Новости».

Нефтяные инвесторы в понедельник обеспокоены возможным снижением спроса на черное золото в Азии вследствие новых сообщений о выявлении инфицированных новым коронавирусом COVID-19.

«Цены на нефть в Азии снизились примерно на 2%, вероятно, из-за последних событий, связанных с COVID-19 в Китае», – прокомментировали Wall Street Journal аналитики ING.

Эксперты пояснили, что растущее число случаев выявленных заражений привело к тому, что город Шэньчжэнь был заблокирован, что вызовет обеспокоенность по поводу потенциального удара по спросу.